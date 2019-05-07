İstanbul'un botanik parkları

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Ataşehir’de TEM Otoyolu Kavşağı’nda kurulmuş olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 2002 yılından beri faaliyette. Botanik alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, bitki koleksiyonları ve çeşitli eğitimlerin de yapıldığı bahçeyi dolaşmak ücretsiz.

Otobanın ortasındaki bahçe, 1995’te Ali Gökyiğit tarafından, merhum eşi Nezahat Gökyiğit’in adına yapılmış bir hatıra parkı iken 2002 yılında bir botanik bahçesine dönüştürüldü. Şu anda halkın ziyaretine açık olan ve birbirinden farklı bitki türlerinin bir arada görülebileceği farklı bölümlerde canlı bitkiler yetiştirilip sergilenirken aynı zamanda bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla da çeşitli faaliyetler yapılıyor.

Bitki ressamlığı ve bahçıvanlık gibi kursların yanı sıra “Şifalı Orman Bitkileri”, “Yaz Bitkileri Yetiştiriciliği” gibi tek günlük atölyeler de düzenleniyor. Ayrıca çocuklar için de doğayla yakınlaşmalarına fırsat verecek, eğitici ve eğlenceli atölyeler yapılıyor.

Ayrıntılı bilgi için: (0216) 456 44 37