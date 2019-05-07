İstanbul'un botanik parkları

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
Ataşehir’de TEM Otoyolu Kavşağı’nda kurulmuş olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 2002 yılından beri faaliyette. Botanik alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar, bitki koleksiyonları ve çeşitli eğitimlerin de yapıldığı bahçeyi dolaşmak ücretsiz.
Otobanın ortasındaki bahçe, 1995’te Ali Gökyiğit tarafından, merhum eşi Nezahat Gökyiğit’in adına yapılmış bir hatıra parkı iken 2002 yılında bir botanik bahçesine dönüştürüldü. Şu anda halkın ziyaretine açık olan ve birbirinden farklı bitki türlerinin bir arada görülebileceği farklı bölümlerde canlı bitkiler yetiştirilip sergilenirken aynı zamanda bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla da çeşitli faaliyetler yapılıyor.
Bitki ressamlığı ve bahçıvanlık gibi kursların yanı sıra “Şifalı Orman Bitkileri”, “Yaz Bitkileri Yetiştiriciliği” gibi tek günlük atölyeler de düzenleniyor. Ayrıca çocuklar için de doğayla yakınlaşmalarına fırsat verecek, eğitici ve eğlenceli atölyeler yapılıyor.
Ayrıntılı bilgi için: (0216) 456 44 37
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi
Zeytinburnu Belediyesi ve Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’nin ortak olarak açıp idare ettiği bahçe, 2005 yılında açıldı. 700’den fazla tıbbi bitkinin yanı sıra seralarda egzotik çiçekleri ve bahçedeki çeşit çeşit ağaçları görmek de mümkün.
Bitki meraklıları için Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde çeşitli etkinlikler ve kurslar da düzenleniyor. Ev tıbbı seminerleri ve kursların yanı sıra çocuklar için de çeşitli etkinlikler her yıl planlanarak duyuruluyor.
Detaylı bilgi almak için: (0212) 664 41 55’i arayabilirsiniz.
Bakırköy Botanik Parkı
Mayıs 2013’te Bakırköy Belediyesi tarafından açılan Bakırköy Botanik Parkı, 96 bin metrekarelik bir alanda ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Bakırköy e5 üzerinde, İncirli Metrobüs durağına çok yakın. Araçla da, yaya olarak da gitmek kolay…
Park çok geniş bir alana yayıldığından içinde göletler, çocuk oyun alanları, sosyal tesis, otopark da mevcut. Özellikle hafta sonu ailece vakit geçirmek için keyifli bir bahçe.
Bitki meraklıları 11 farklı tematik bahçede yenebilir bitkilerden şifalı otlara, yüzlerce farklı çeşit bitkiyi görebilir…
Atatürk Arboretumu
Belgrad Ormanı’nın tertemiz atmosferinde bir gizli bahçe… Özellikle fotoğrafseverler için bahar aylarında bir fotoğraf cennetine dönüşen arboretum, 345 hektarlık bir alana kuruldu. Tesis, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ne ait.
Burayı ziyaret etmek de ücretsiz, ancak 20’den fazla kişilik gruplarla gezi düzenlemek isteyenlerin kişi başı belirli bir miktarı ödemesi gerekiyor.
1982 yılına kadar çeşitli projelerle ağaçların ekildiği, yollarının düzenlendiği alan o yıl, Atatürk’ün 100. doğum günü kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını aldı ve o tarihten beri ağaç meraklılarına hizmet veriyor.
Detaylı bilgi için: 0212 226 19 29
Ziya Soner Çiftliği
Burası bir botanik parkı değil ama İstanbul’da bitki meraklılarının kaçırmak istemeyecekleri bir yer! Ziya Soner, orkide hevesini işe dönüştüren, yetiştirdiği orkidelerle iki kez dünya rekoru kıran bir bahçıvan.
Ziya Soner Çiftliği’nde ayrıca saksı içinde hediye satın alabileceğiniz çeşit çeşit meyve ağacı da bulunuyor. Anneler Günü gibi özel günlerde taleplerin daha çok arttığını belirten Soner, uzun yıllar yaşayacak ağaçlar hediye etme fikriyle de fark yaratıyor.
Birbirinden güzel orkide çeşitleri ve dalından tazecik meyve yiyebileceğiniz ağaçları görmek ve satın almak için, Ziya Soner Çiftliği, Ömerli-Ümraniye’de. Detaylı bilgi için 0532 484 48 44’ü arayabilirsiniz.
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