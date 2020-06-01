Kilo vermek isteyen bunları yemesin!

Kilo vermek isteyenler için uzak durulması gerek 10 besini derledik, üstelik yerine ne koyabileceğinize dair önerileri de ekledik.
Patates kızartması yerine haşlanmış patates
Bol yağda kızarmış patates kızartmasının kilo vermenize değil almanıza yardımcı olacağını siz de tahmin edersiniz. Patatesi haşlanmış olarak tüketerek daha düşük kalorili olmasını sağlayabilirsiniz.
Şekerli içecekler yerine limonlu su
Şekerli ve gazlı içecekler, elimizi uzattığımız hemen tüm market raflarında bulunuyor ve çok cazip görünüyorlar. Ancak içindeki şeker kilo almaya neden olabilecek kadar fazla. O renkli ambalajları almaktan vazgeçin ve suyunuza bir dilim limon atın. Kilo vermenize yardımcı olduğunu hemen fark edeceksiniz.
Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği
Beyaz ekmeğin üretiminde hem şeker kullanılır hem de un rafine edilir. Üretimden çıktığında yüksek glisemik indeksi nedeniyle kandaki şeker miktarını artırır. Onun yerine tam buğday ve tam tahıllı ekmekleri tercih edin. Lifli yapıları sayesinde kilo vermeye destek olacaklar.
Çikolata yerine meyve
Tatlı krizinin çözümü olarak düşündüğümüz çikolata ve şekerlemeler, çok fazla şeker kullanılarak üretilir. Bitter çikolatayı tercih edebilirsiniz. Sert tadı ve yüksek kakao miktarı sayesinde bitteri fazla yiyemezsiniz. Ancak daha iyisi meyvedir.
Ambalajlı meyve suyu yerine meyve
Marketlerden satın aldığımız meyve sularının içinde hem katkı maddeleri hem de fazladan şeker bulunur. İşlemden geçirilmiş meyve suyu kilo vermeyi durdurabilir. Meyvenin kendisini tercih edin.
Armut yerine karpuz
Armut kabızlığa neden olabilir. Ancak kavun ve karpuz, su içerdiklerinden tokluk hissi verirler. Vücuttaki su dengesini sağlarlar ve kilo vermede çok iyi yardımcıdırlar.
Avokado yerine kırmızı meyve
Tüm meyveler arasında en yüksek kaloriye sahip olan avokado az tüketilmelidir. Kırmızı orman meyveleri, böğürtlen, çilek, yaban mersini ise yağ yakma özelliğine sahiptir. Çok düşük şeker içeren ve doğal antioksidan olan bu meyveler aynı zamanda C vitamini açısından da zengindirler.
Üzüm yerine elma
Üzümde yüksek miktarda şeker bulunur. Kilo kontrolü için önerilen meyvelerin ilk sırasında ise elma bulunur. Çünkü elmada yağ oranı sıfırdır ve uzun süre tokluk hissi verir.
Muz yerine greyfurt
Muz, çok faydalı bir meyvedir ancak amacınız kilo vermekse en iyi yardımcınız olmayacaktır. Öte yandan greyfurtun yağ yakma özelliği vardır. İçindeki enzimler kalori yakmaya, kilo almaya engel olur.
Dondurma
En masum tatlı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Dondurma yapımı sırasında çok fazla şeker kullanılıyor. Canınız sütlü bir tatlı çektiyse yağsız yoğurdun içine orman meyveleri ve çilek koyun, doğal şekeri tercih edin. İstersenizz dondurun.
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