Kışın göz sağlığınızı koruyacak 10 besin

Yoğun yaşam temposunun yanı sıra kış mevsiminin gelişi ile beslenme ve egzersiz alışkanlıklarımızda aksamalar yaşanabiliyor. Özellikle sağlıklı beslenme ile ilgili kış mevsiminin zenginliklerinden yararlanmak, genel sağlık açısından hayat kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı bir diyet, beden sağlığının yanı sıra göz sağlınıza da destekleyici etkide bulunabiliyor. Barındırdığı vitamin ve mineraller ile göz sağlığınızı koruyacak 10 besini Op. Dr. Aylin Koç Akbay açıklıyor.

Sadece beden sağlığı için değil, göz sağlığımız için de yediklerimize dikkat etmemiz gerektiğini ve bu açıdan kış mevsiminin büyük bir fırsat olduğunu belirten Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Vücudumuzun en önemli ihtiyacı düzenli ve doğru beslenmektir. Bunun yanı sıra yapılacak egzersizler de genel sağlığımıza büyük faydalar sağlamaktadır. Sadece beden sağlığımız değil göz sağlığımız da beslenme alışkanlıklarımızdan doğrudan etkilenmektedir. Özellikle göz sağlığı için beta karoten ve A vitamini içeren besinler tüketmek retina ve gözün diğer bölümlerinin düzgün çalışmasına yardımcı oluyor. Bu yöndeki en büyük zenginliği ise kış mevsiminde yaşamaktayız.” diyor.

Barındırdığı vitamin ve mineraller ile göz sağlığınızı koruyacak 10 besini sıralayan Op. Dr. Aylin Koç Akbay, “Koyu, yeşil yapraklı sebzeler, turuncu meyve ve sebzeler, balık, fasulye ve baklagiller, yumurta, turpgiller, fındıklar ve tohumlar, yağsız et ve orman meyvelerinin tüketimi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu besinlerin düzenli şekilde tüketimi hem genel sağlığımıza hem de göz kuruluğuna, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, glokom, gece körlüğü, katarakt gibi göz hastalıklarına karşı da tam koruma sağlıyor. Ispanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü ve direnicini artırırken, yaban mersini ve tatlı patatesin sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt ve makula dejenerasyonu riskini en aza indiriyor. Omega-3’ler bakımından zengin somon balığı retinanın fonksiyonunu koruyan hücre zarlarına yapısal destek sağlıyor. Tamamlayıcı besinler arasında en zengin içeriğe sahip chia tohumları ise içinde barındırdığı beta karoten, E ve C vitaminleri makula dejenerasyonunu önlemeye yardımcı oluyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.

Göz Sağlığınızı Koruyacak 10 Besin

Koyu, Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak ve lahana gibi yeşillikler, gözünüzdeki kan damarlarını güçlendiren ve katarakt oluşumunu önleyen C vitamini açısından zengindir. Ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatan lutein ve zeaksantiniye sahiptir.

Turuncu Meyve ve Sebzeler

Tatlı patates, balkabağı, havuç, turuncu biber ve kayısı gibi turuncu besinler beta-karoten açısından zengindir. Gözlerde gece görüşünü güçlendirirken yaşa bağlı makula dejenerasyonunun da ilerlemesini yavaşlatır.

Balık

Somon, ton balığı veya alabalık gibi balıklar bağışıklık sistemini güçlendiren hücre ve sinir sistemini koruyan Omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3’ler kuru göz semptomlarını hafifletebilir ve glokoma karşı koruyabilir.

Fasulye ve Baklagiller

Nohut, barbunya, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde çinko oranı yüksektir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini azaltmada yardımcı olabilir. Ayrıca gözü koruyan bir pigment olan melanin üretimine de yardımcı olur.

Yumurtalar

Yumurtalar, değerli vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. İçeriğinde lutein, çinko, zeaksantin, D ve A vitaminlerini barındırır. Gözleri gece körlüğüne ve kuruluğa karşı korur.

Kabak

Kabak, lutein ve zeaksantin ve C vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Kışlık kabak A vitamini ve Omega-3 yağ asitleri içerirken, yaz kabağı da çinko kaynağıdır. Gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini yavaşlatır.

Turpgiller

Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeleri barındıran turpgiller A, C ve E vitaminleri, lutein, zekasantin ve beta-karoten gibi besin maddelerinin kombinasyonuna sahiptir. Bu antioksidan bileşikler hastalıklara karşı vücuttaki ve gözdeki hücreleri korur.

Fındıklar ve tohumlar

Fındık, badem, yer fıstığı gibi besinler güçlü bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir. Keten ve chia tohumları da iyi bir Omega-3, vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, kuru göz ve diğer hastalıklara karşı doğal koruma sağlar.

Yağsız Et

Özellikle kümes hayvanları, istiridye ve yengeç gibi yağsız etler çinko açısından zengindir. Çinko, gece körlüğünü azaltabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonunun ilerlemesini azaltmada yardımcı olabilir.

Orman Meyveleri

Çilek, kiraz ve yaban mersini gibi meyveler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakta karşı koruma sağlayan bioflavonoidler bakımından zengindir.