Türkiye’nin sosyal medya anketleriyle de fenomene dönüşen en ünlü gurmesi Vedat Milor'ün ‘mercimek’ mi ‘tarhana’ mı anketinin galibi ‘mercimek’ oldu. 226 bini aşkın kişinin oy kullandığı anket sonucunda kıl payı farkla mercimek galip geldi.

Milor’un son anketi “Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Tarhanayı mı seçerdiniz, mercimeği mi?” sorusuyla sosyal medyada başladı. Ankette toplam 226 bin 758 kişi oy kullandı. Sonuçlarda ‘mercimek’ kıl payı farkla galip gelirken Milor, anket sonuçlarını değerlendirdikten sonra kendi cevabının ‘tarhana’ olduğunu açıkladı. Milor, Türk geleneksel mutfağında tarhananın önünün çok daha açık olduğunu, kaybolmadan değerlendirilmesi halinde yalnızca bu lezzeti deneyimlemek için bile ülkemize çok sayıda turistin gelebileceğini ifade etti.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlerde daha önce "Burger mı, döner mi?", "Pide mi yoksa pizza mı?", "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" ve "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" diye sormuştu. Milor geçtiğimiz hafta "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci" ifadesini kullanan Milor, "Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farzedelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sormuştu. Anketin kazananı döner olmuştu. 93.496 oyun kullanıldığı ankette döner yüzde 60.9 oy oranı almıştı. Ünlü yemek eleştirmeni de tercihini dönerden yana kullanmıştı.