Pasta ve çikolata ustaları İzmir'de buluştu

Birbirinden lezzetli tadımların yapıldığı festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık bin yakın pasta ve çikolata ustası katıldı.

Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen 7'nci Uluslararası Master Of Cake- Pasta ve Çikolata Festivali, ilk kez İzmir'de düzenlendi. Alsancak'ta bulunan tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen festival kapsamında pastalar yarıştı, birbirinden lezzetli tadımlar yapıldı. Festivalde tadımlar, tanıtımlar, yarışmalar ve söyleşilerin yanı sıra atölyeler düzenlendi. Festivalde gerçekleştirilen pasta yarışmasına Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden yaklaşık 200 pasta şefi başvurdu.

Festival Koordinatörü Zümra Uludoğan, "Samsun, Ankara, İstanbul'dan sonra dördüncü il olarak İzmir'deyiz. Tadımlar ve lezzet bizler için olmazsa olmaz ancak biz sanatsal bir aktivite yapıyoruz. Dünya genelinden şefleri ağırlıyoruz. İzmir'de katılım son derece iyi. İzmir festivaller şehri. Pasta ve çikolata çok kabul gören lezzetler olduğu için önümüzdeki yıllarda düzenlenecek festivallerde katılımın giderek artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun katıldığı festivalin ödül töreninde kategorilere göre kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.

Festivalde en yüksek puanı alan Ayfer Özer festival birincisi oldu. Öte yandan Büyük Dekoratif Tasarım Ödülü Süleyman Maden'e, Minyatür Dekoratif Tasarım Ödülü Serpil Aydın'a, Şeker Hamuru Ödülü Gülten Çarkacı'ya, Kutlama Pastası Ödülü Mervenur Çin'e, Kurabiye Ödülü Gülten Çarkacı'ya, Çiçek Aranjmanı Ödülü Ayfer Özer'e, Saksı Çiçeği Ödülü Abrisham Sheikholeslami'ye, Sanatsal Ekmek Ödülü Neslihan Açıkgöz'e takdim edildi.

RENGARENK PASTALAR YARIŞTI

Ankara'dan festivale katılan pasta şefi Burcu İyice, "Ben aslında öğretmenim pasta yapmaya hobi olarak başladım ancak zamanla mesleğim haline geldi. İnsanları ve çocukları mutlu etmek zamanla çok hoşuma gitti. Yarışmaya katıldığım pastamı yaklaşık bir ayda yaptım. Oldukça büyük bir emek gerektirdi" dedi.

Sivas'tan festival için İzmir'e gelen şeflerden Sema Geçgel, "Biz festivalde Osmanlı mutfağından gelen yöresel lezzetleri ve pastaları tanıtıyoruz. Festivali ziyaret eden ziyaretçilerden son derece olumlu tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

'İNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ PASTALAR'

Festivale katılan vatandaşlardan İrem Belcik, "Çocuklar için güzel aktiviteler vardı. Pastalar çok güzel tasarlanmış ve hepsini çok beğendik. İnce düşünülmüş görselliği yüksek pek çok pasta var" dedi.

Festivalde İzmir gevreğini tanıtan Mustafa Eker de "Festivalimiz çok güzel gidiyor. Sektörün önde gelen firmaları bu festivalde buluştu. Pandemi gıda ve pastacılık sektörünü de etkiledi ama yeniden toparlanmaya başladık. İzmir gevreğinin lezzeti anlatılmaz" diye konuştu.