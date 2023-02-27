Çoğumuz mükemmel tatta bir peynirin keyfine varmayı çok iyi bilsek de bu gıda türünün farkında olmadığımız birçok özelliğinden bihaberiz. Evet, yumuşak peynir türlerini sert olanlardan ayırt edebilir, en sevdiğimiz türleri sıralayabiliriz. Ancak peynirin dünyası, hayal dahi edemeyeceğiniz kadar geniş bir dünya.

Peynir hakkındaki daha önce hiç duymadığımız aşağıdaki 13 gerçek, sevilmeyi bu kadar hak eden bu malzemenin kendine has dünyasını gözler önüne seren nitelikte…