HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Dünyanın en pahalı peyniri eşek sütünden

Peynir, dünyanın dört bir yanında, keyifle ve yaygınlıkla tüketilen bir yiyecek – buna şüphe yok. Bir tabak dolusu peynir soslu makarnadan, bir dilim sıcak pizzaya; sıklıkla tercih ettiğimiz birçok tarifin içerisinde peynir bulunuyor.
Giriş: 27.02.2023 - 12:27 - Güncelleme: 28.02.2023 - 08:43

Çoğumuz mükemmel tatta bir peynirin keyfine varmayı çok iyi bilsek de bu gıda türünün farkında olmadığımız birçok özelliğinden bihaberiz. Evet, yumuşak peynir türlerini sert olanlardan ayırt edebilir, en sevdiğimiz türleri sıralayabiliriz. Ancak peynirin dünyası, hayal dahi edemeyeceğiniz kadar geniş bir dünya. 

Peynir hakkındaki daha önce hiç duymadığımız aşağıdaki 13 gerçek, sevilmeyi bu kadar hak eden bu malzemenin kendine has dünyasını gözler önüne seren nitelikte…   

  • 1 kilo sert peynir yapmak için 10 litre süt gerekiyor. Nihayetinde tabağınıza protein olarak gelen hayvanları beslemek nasıl tonlarca yeşilliğe mal oluyorsa, peynir yaratmak da kilolarca sütün bir araya gelmesini gerektiriyor. Daha spesifik konuşmak gerekirse, 1 kg kadar sert peynir elde etmek, yaklaşık 10 litre kadar sütün kullanılması anlamına geliyor.

  • Peynir kazara icat edilmiş. Efsaneye göre, biraz kazara olmuş peynirin icadı. Hayvanların iç organlarından yapılmış deri kaplarda (tulumlarda) saklanan süt, midede bulunan enzimlerle reaksiyona girmeye başlamış ve iki bileşene ayrılmış – peynir altı suyu ve peynir. Birileri katı olanın tadına bakmaya karar vermiş ve gerisini biliyorsunuz…

  • Peynir daha çabuk uykuya dalmaya yardımcı oluyor. Yatmadan önce ılık süt içmek, çok daha hızlı bir şekilde uyumayı sağlar, bilirsiniz. Meğer bir iki dilim peynir yemek de tatlı rüyalara bir an önce kavuşmanın yollarındanmış! Ve hayır, mesele yalnızca içerisindeki süt değil. Aslında uykuyu getiren, peynirin yapısında bolca bulunan triptofan maddesi. 

  • Laktoz intoleransı olan peynirler. Laktoza hassasiyetiniz varsa eğer, hiçbir peyniri yiyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz, değil mi? Hayır, o kadar da basit değil aslında. Laktoz bir tür şeker özünde; yani peynirde ne kadar az şeker varsa, o kadar da az miktarda laktoz bulunuyor. Evet, laktoz hassasiyeti bulunan kişilerin birçok peynir türünü tüketmesi sakıncalı; ancak Parmigiano-Reggiano gibi yaş almış seçenekler de mevcut – bunların sindirimi çok daha kolay.

  • Laktoz intoleransı olan peynirler. Laktoza hassasiyetiniz varsa eğer, hiçbir peyniri yiyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz, değil mi? Hayır, o kadar da basit değil aslında. Laktoz bir tür şeker özünde; yani peynirde ne kadar az şeker varsa, o kadar da az miktarda laktoz bulunuyor. Evet, laktoz hassasiyeti bulunan kişilerin birçok peynir türünü tüketmesi sakıncalı; ancak Parmigiano-Reggiano gibi yaş almış seçenekler de mevcut – bunların sindirimi çok daha kolay.

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