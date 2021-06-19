Süper kahramanlarımız “Babalarımız”

Babalarının prensesleri olan kız çocuklarının babaları ile olan ilişkileri onların bütün hayatlarını etkiliyor. Kıymetli babalar bugün sizin gününüz. Uzman Psikolog Cevher Sönmez’le yaptığım Babalar Günü sohbeti tüm babalara armağan olsun.

1. Kadınlar babalarına benzeyen erkekleri mi tercih eder?

Günümüzde kadın ve erkek psikolojisi partner seçimi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda bu konuda bir genelleme yapmak hata olur. Tüm ezberleri bozulsun. Bilinenler unutulsun... Uzman Psikolog Cevher Sönmez’den yepyeni bir bilgi: “Bir babanın kızıyla olan iletişimi ve etkileşiminin kalitesi, evladının gelecekte partner seçiminde önemli bir etkiye sahiptir.”

Şimdi gözlerinizi kapatın bir baba düşünelim. Kendi kızına yeteri kadar zaman ayırmıyor, değer veriyor; ancak bunu göstermiyor... Bu, bir yaşantıdır. Böylesi durumlar her kadının duygusal hafızasına kazınır. Partner seçiminde alınan kararları önemli ölçüde etkiler; kadının kendisiyle ilgilenmeyecek bir erkeği seçmesi ihtimalini zayıflatır.

2. Hangi dönemde kızlar babalarıyla evlenme hayali kurar?

Psikanalitik çerçeveden gelişimsel dönemlerini göz önünde bulundurduğumuzda, kız çocukları 3-6 yaş aralığımı kapsayan Fallik döneminde babalarına aşırı düşkünlüklerinden kaynaklı olarak annelerini rakip gibi görmekteymiş. Annelerini iyi gözlemler ve neredeyse benzer eylemler ile babalarının gözdesi olmak için sergilermiş. Çünkü çocuk duygusuyla babaları onların ilk aşklarıymış.

3. Babalar kızlarına kızlar da babalarına âşık mıdır?

Biyolojik baba olmaktan çıkıp Sosyolojik ve Psikolojik baba olmayı özümsemiş her adam, kızına âşıktır. Modern Psikoloji tarihi üzerinden durumu ele aldığımızda kız çocukları, hayatlarında önemli etkiler bırakan, kendilerini birçok yönden anlayan ve destekleyen babalarına çocuksu duygularla âşıktır. Çocukça aşk; bir babanın gözlerine hapsolmak, sevgisinden beslenmek, ilgisinden hayat bulmaktır...

4. Babaların hem hayranlık duyduğumuz hem de korktuğumuz kişi olmasının sebebi nedir?

Kolektif şuuraltında baba kavramı “Güçlü, güven veren, koruyan ve kollayan” olarak işlenmiştir. Bu sebeple babamızın bizler üzerinde önemli etkiler bırakan rolünden mahrum olmamak için kendisinden hem korkar hem de bu rolü yerine getirebildiğini düşündükçe de hayranlık duyarız.

5. Koruyup kollayıcı role bürünen babalar gerçekten dış dünyanın rehberi midir?

Rolünü özümsemiş her baba kendi evlatları için birer sığınaktır. Bizi sarsan ve derinden etkileyen her konuda söylediğimiz söz: “Gölgesi Yeter!”. Evet, çünkü varlığından bile bize yettiğini düşünüyoruz...

6. Güçlü bir baba çocuk ilişkisi nasıl kurulur?

Hz. Mevlana: “Çocuk babasının sırrıdır!” der... Çocuğun babasıyla, kendisiyle ve çevresiyle kuracağı iletişimin kalitesini baba önemli ölçüde şekillendirir. Baba ile çocuk arasındaki ilişki sıkı bir güven, ilgi, değer ve destek bağına dayanmalı. Etkilere dikkat edelim; zira tek başına tepkileri doğurur. Çocuğuna güvenmeyen bir baba kendi evladının birçok konuda başarılı olmasını da beklememeli...

7. Babasız büyüyen çocuklarda ne gibi problemler ortaya çıkabilir?

Babasız büyüyen çocukların her birinin yaşamında ayrı bir duygusal ve davranışsal kaos belirebilir. Babasız olmak, onlarda “İçine kapanma, kurallara riayet etmeme, aktif kişiliğin pasif kişiliğe dönüşmesi gibi” birçok davranış problemini doğurabilir.

8. İdeal bir baba nasıl olmalıdır?

İdeal bir baba olmanın on altın kuralını bakın Psikolog Cevher Sönmez nasıl tanımlamış.

“Karar ve tercihlerinde çocuğunun duygularına da yer verebilmeli.” “Çocuğuna güvenen bir duyguyla yaklaşmalı.”

“Eşinin ve çocuklarının kendini ifade etmesine olanak tanımalı” “Çocuğuna sözle değil; davranışları ile model olmalı.”

“Çocuğunu başka çocukların potansiyelleriyle kıyaslamamalı” “Eşine ve çocuklarına ayırabileceği zamanı olmalı.” “Tartışmacı dil yerine; uzlaşmacı dil kalıbına yer vermeli.” “Herkese gösterdiği nezaketi aile üyelerine de göstermeli.” “Yersiz şüphelerle baskı kurmaktan kaçınmalı.”

“Şiddet dili yerini sevgi diline çevirmeli.”

9. Babaların kızlarının evlilik hayatındaki mutluluk ya da mutsuzluklarından ne kadar sorumludur?

Konu evlilik olunca babaların kendi kızlarının kararları ve tercihleri üzerinde baskıcı veya müdahaleci tutuma yer vermemeli. “Şu kişiyle evleneceksin!”, “Bu kişiyle evlenemezsin!”. Ancak bu durumda kızlarının evliliğine dair mutluluk ve mutsuzluğunda sorumlu olan kişi olmazlar. Çünkü karar; onu vereni bağlar...

10. Mutlu ve sağlıklı bir kız çocuğu büyütmek için babanın anneye davranışı ne kadar etkilidir?

Bir çocuğun üç ebeveyni vardır: Anne, Baba, Anne ile Baba arasındaki ilişki...” demiş Byron Norton... Bir evde eğer anne mutsuz ise biliniz ki tüm çocuklar mutsuz. Annenin mutsuz olduğu bir evde de çocuklarda her türlü ruhsal problemin ortaya çıkması da beklendik bir durum. O nedenle babalar, şiddet, öfke, kin ve nefretten değil; sevgi, ilgi, güven ve muhabbetten beslenmelidir.