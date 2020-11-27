Suşi ile Kayseri pastırmasını buluşturdu

Kayserili Dilek Albayrak, kentin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden pastırmayı, Japon mutfağının en bilinen lezzetlerinden suşi ile bir araya getirerek müşterilerine farklı lezzet sunuyor.

Kentteki bir otelde yönetici olan Albayrak, müşterilerine farklı lezzet sunma arayışına girince eşinin "pastırmalı suşi yapın" demesinden yola çıkarak bunu gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. Oteldeki mutfak çalışanına suşi eğitimi aldıran Albayrak, yaklaşık 1 yıl sonra pastırma ile suşiyi birleştirerek misafirlerine bu lezzeti sunmaya başladı. Misafirlerinin pastırmalı suşiyi çok beğenmesine sevinen Albayrak, bu lezzeti marka haline getirmeyi istiyor.

Albayrak, suşinin bilindiği gibi çiğ olmadığını aksine pastırma ile benzerlik gösterdiğini söyledi. Müşterilere farklı lezzet sunma arayışına girdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Özellikle kentin kültürünü yansıtıcı değişik bir şey yapmak istedik. Eşim esprili bir şekilde 'pastırmalı suşi yesek' dedi. Biz de ustalarımızla kolları sıvadık ve pastırmalı suşi yaptık. Bizim hoşumuza gitti ve 'Bunu yapmaya devam edelim' dedik. Şu an olumlu geri dönüşler alıyoruz. Pastırmalı suşiyi tadan misafirlerimiz bir dahaki geldiklerinde tekrar istiyorlar. Değişik bir tat olduğunu söylüyorlar. Kendi kültürümüzden bir şeyler kattığımız için misafirlerimizin hoşuna gidiyor. Biz yemeği keyifli hale getirmek istedik. Bizim pastırmalı suşimiz de ileride belki literatüre geçecek. Pastırmalı suşiyi bir kimlik haline getirmek istiyoruz. Dünyaya tanıtmak tabii ki gönlümüzden geçiyor ama bu nasıl olur, gastronomiye nasıl giriş yaparız, katkıda bulunuruz, bunun yollarını araştırmak lazım."

Müşterilerden çok güzel dönüş aldıklarını anlatan Albayrak, pastırmayla beraber suşiye olan 'çiğ balık' bakış açısının da değişmeye başladığını dile getirdi. Suşinin bir gereklilikten ortaya çıktığına değinen Albayrak, "Japonya suşiyi ihtiyaç olarak ortaya çıkarıyor, Amerika değişik bir yorum katıyor ve bu literatüre geçiyor. Bu lezzeti yorumlayan ikinci ülke de biz olacağız." dedi.

Suşi ustası Yusuf Koçyiğit de suşinin pastırma ile ayrı bir tat kazandığını vurgulayarak normalinden farklı olarak rami sos ve pastırma kullanıp bu lezzeti hazırladıklarını dile getirdi.

Müşterilerden Yeşim Özsoy ise suşiyi çok sevdiğini vurgulayarak "Gittiğim yerlerde bu lezzeti denemek istiyorum. Pastırmalı suşiyi ilk defa burada gördüm ve denedim. Gerçekten çok güzeldi. Pastırma ile suşinin birleşmesi güzel olmuş. Damak tadımıza da uygun olduğu için herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.