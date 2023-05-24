Hepimiz bazen uyumakta güçlük çekeriz ama bazı kişiler için bu durum kronik hale gelmiş olabilir. Kimi uykuya dalmakta güçlük çeker, kimi gece sürekli uyanır... Uykuya dalmayı kolaylaştıran besinleri öğünlerinize ekleyebilirsiniz.
Uyumanıza yardımcı olacak besinler
Uykusuzluk probleminiz, günlük hayatınızı ve sağlığınızı olumsuz şekilde etkiliyor olabilir. İyi ve kaliteli bir uykunun sağlığınıza sayısız faydaları var; mutlu olmanıza yardımcı oluyor; daha iyi düşünmenizi ve konsantre olmanızı sağlıyor; bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor ve cildinizin genç görünmesine yardımcı oluyor. Eğer geceleri uyumakta zorluk çekiyorsanız, size iyi bir haberimiz var. Aşağıdaki yiyecekleri günlük olarak tüketmeniz daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir:
Süzme peynir
Triptofan ve melatonin hormonu gece rahat bir uyku çekmenizde size yardımcı olan aminoasit ve hormonlardandır. Özellikle melatonin her ne kadar gün boyu vücutta üretilse dahi süzme peynirle desteklemenizde fayda var.
Badem
Ara öğünlerinizde atıştırmanız için en iyi besin badem olabilir. Oldukça sağlıklı olmasının yanında uyku düzeninize de katkısı var bademin. Magnezyum eksikliği rahat uyumanıza engel oluyorsa bu eksikliği biraz olsa kapatmak için badem yemekte fayda var.
Balık
Özellikle taze samon ve tuna gibi yağlı balıklar vücuttaki B6 vitaminini artırıyor. Bu vitamin uykuya dalmanıza yardımcı olan melatonin hormonunun salgılanması için gerekli.
Yasemin pirinci
Amerika'da yapılan bir bilimsel araştırmada, akşam yemeğinde yenilen yüksek glisemik indeks içeren yasemin pirinci ile yapılmış pilav verilen deneklerin, daha düşük GI'lı basmati pirinci ile yapılmış pilav verilenlerden daha çabuk uykuya daldıkları gözlenmiş. Bunun nedeni tam olarak açıklanamasa da, Yüksek GI içerek yiyeceklerin, kanda daha yüksek miktarda insülin salgılanmasına neden oldukları, salgılanan bu insülinin de uyku getiren hormonları tetikleyen amino asit miktarını artırarak uyumayı kolaylaştırdığı düşünülüyor.
Vişne suyu
Melatonin içeren konsantre vişne suyu, günde iki bardak içildiğinde, kronik uykusuzluğa yardımcı oluyor.
Yoğurt
Yoğurt gibi süt ürünleri, günlük kalsiyum ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar, kalsiyum eksikliği ve uyku problemleri arasında bağlantı olduğunu destekliyor.
Tam tahıl ürünleri
Bulgur ve arpa gibi tahıl ürünleri magnezyum açısından zengin besinler. Magnezyum eksikliği genellikle gece süresince sık sık uyanmaya neden oluyor. Magnezyum neden önemli?
Muz
Potasyum ve B6 vitamini açısından zengin olan muz, iyi uyumanıza yardımcı olabilir.
Nohut
Nohutta B6 vitamini açısından çok zengin bir besin. B6 vitamini vücutta, uykuya dalmanızı sağlayan melatonin hormonunun üretilmesinde kullanılıyor. Nohut suyunun faydaları nelerdir? yazısını okumak için tıklayınız...
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