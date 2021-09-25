Yaz lezzetlerinin kışa hazırlık yarışı

Yaz demek neşe, keyif, tatil, güneş, kum, bağ bahçe demek. Sonbahar geliyor diye enseyi karatmak hüzne dalmak yok. Kapılın sonbaharın getirdiği telaşa. Hazırlayın mutfakları kışa. Büyüklerimizin yaptığı gibi kışlıklar çıksın, alışverişler yapılsın. Doğa kendini kışa hazırlarken pazarlarda, tezgâhlarda sonbahar renkleri de yerini alsın. Peki,biz boş mu duralım? Tabi ki hayır. Yazlık lezzetli domateslerin tadı kışın da masamızda neden olmasın, tencere yemeklerinin yanına probiyotik deposu turşu olmasın mı? Şunun şurasında üç beş gün kavanozlarla yat kalk, kışın mutfakta bir saatte harikalar yarat. Çıkar dipfrizden dondurduklarını koy bamyayı masana yaz gelsin, yap yazdan gelen salçalı tarhananı için ısınsın, ekmeğini kızart üzerine sür mis gibi salçanı ağzının tadı değişsin. Yazdan kuruttuğumuz meyve kuruları kahvenin, çayın yanına lezzet olsun, atıştırmalık olsun. Lezzetli yaz meyveleri şeftali, incir, çilek reçel olsun hem soframızı hem damağımızı tatlandırsın. Hazırladığın konserve kavanozlarını renk renk sırala. Hızını alamadıysan poşetle dipfrize istifle.

Dipfrizde Barbunya

Bir kilo barbunyayı ayıklayın. Buzdolabı poşetine koyun. Üzerine yemyeşil yazdan kalan çıtır biberleri doğrayın. İki tane kabuğu soyulmuş domatesi dilimleyin. Havasını boşaltıp sıkıca bağlayın atın dipfrize. Kışın tencerenin altına kuru soğan, zeytinyağı, şeker, tuz ve sarımsak ilave edin. Torbayı devirin kapağını kapatın. Afiyet olsun.

Kışlık Menemen

Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı tartışmasından sonra menemenin her türlüsü yenir diyorum. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmış ve adını ilçeden almış. Böylesine güzel ve eşsiz lezzeti tarla domatesleri bitmeden kışın kurtarıcısı konservelerle buluşturmanın tam zamanı. Bir kilo yeşil biberleri doğrayarak sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun. Üzerine doğramış olduğunuz domatesleri ilave edilin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya bırakın. Kaynayan menemene tuzu ekleyin ve karıştırın. Kapağı artık kapatmıyoruz menemenin suyunu çekene kadar yani istediğiniz kıvama gelene kadar bu şekilde pişirin. Menemen soğumadan kaynar bir şekilde mümkün olduğunca kavanozlarda boşluk kalmayacak şekilde doldurun.Kavanozun ağız kısmını kurulayın ve kapağını kapatarak ters çevirin. Soğuduktan sonra muhafaza edeceğiniz serin ve güneş almayan bir yere kaldırın. Ağız tadıyla yiyin, afiyet olsun.

Acılı Domates Sos

Her şeye yakışan, ağızları yaksa da yedikçe yiyesimizin geldiği meşhur acı sos. İster kahvaltıda, ister yemek yanında, ister kısırla birlikte ne ile yersen ye lezzet bombası. Yapımı bu kadar kolay ve pratikten hemen hazırlıklara başlayın. 5 kilo etli domatesleri yıkayıp güzelce doğrayın. Suyunu verene kadar kısık daha sonra yüksek ateşte pişirilir. Domatesin suyu iyice azalınca üzerine bir baş sarımsak ekleyin. Blander yardımıyla iyice parçalayın. Son olarak öncesinde temizleyip kuruttuğunuz yarım kilo acı biberleri tencere pişmeye alın. Tuz, sirke, zeytinyağı ilave edin. Biberler 10 dakika boyunca kaynadıktan sonra konserve kavanozlara koyulur kapakları kontrol edilerek sıkıca kapatılır. Kavanozları ters çevirip üzerine bir örtü ile muhafaza edilir. Ertesi gün serin bir yere koyabilirsiniz. Püf noktası iyi pişirip suyunu çektirmekte ne kadar iyi pişerse o kadar uzun süre dayanır.

Börülce Turşusu

Ege’nin vazgeçilmezi, denizin en tuzlusu, mineral deposu, diyet dostu börülce. İçerdiği tuz minareleri sayesinde vücuttaki tuz oranını dengeliyor. Yaz aylarında tazecik tükettiğimiz deniz börülcesinin kışında turşusunu yemeğe hazır mısınız? Tam ölçülü, kütür kütür harika bir turşu tarifi. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz börülce turşusu ana yemeklerin yanına çok yakışacak hem sofralarınızı hem tabaklarınızı renklendirecek. Yarım kilo börülceyi yıkayıp ayıklayın. Derin bir tencereye bir bardak su, yağ ve sirke ilave edin. Bir küçükbaş sarımsakları ezip karıştırın. Üzerine börülceleri ekleyip yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirilir. En son bir tatlı kaşığı kaya tuzu ekleyip kavanoza dökün. Oda ısısına geldiğinde buzdolabına koyup saklayabilirsiniz.

Közlenmiş Kırmızı Biber Turşusu

Kırmızı biberi herkes yapar ama turşusunu yaparsanız uzun süre dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. Gelelim bu eşsiz lezzetin tarifine biberleri güzelce yıkayıp kurulayalım. Fırın tepsisine dizdikten sonra 250 derece fırında çevirerek kontrol edelim. Soymakta zorlanmamak için 20 dakika boyunca bir poşete ya da tencerede bekletebilirsiniz. Ardından maydanozları ve sarımsakları doğrayın. Biberlerin kabuklarını soyup içlerini temizledikten sonra istediğiniz büyüklükte kesin ve 15 dakika boyunca suyunun süzülmesi için süzgeçte bekletin. Geniş bir kaba biberleri alın ve üzerine zeytinyağı, sirke, tuz, sarımsak ve maydanozlar koyup karıştırılır ve 15 dakika boyunca bekletilir. Son olarak tencerede su kaynatılır. Hazırlanan karışım temiz kavanozlara doldurulur ve kapakları tencere gelecek şekilde 5 dakika boyunca kaynatılır. Bu şekilde uzun süre kahvaltılık turşular saklayabilirsiniz.

Kuru Domates

Kuru domates öyle lezzetli bir kahvaltılık ki kavanozlarca yapsanız yine de tadına doyamazsınız. Domatesin zeytinyağı, kekik, sarımsak üçlüsü ile muhteşem buluşması… Gelelim tarifine elinizde kuru domatesiniz varsa onlarla da yapılabilir eğer yoksa fırında kuruttuğunuz domateslerle muhteşem bir kahvaltılık yapmaya hazırlanın. 2 kilo domates parmak kalınlığında doğranıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir. Üzerine hepsine gelecek şekilde kaya tuzu serpilir. Ardından 150 – 170 derece fırında bir saat boyunca kurutulur. Daha sonrasında kavanoza önce sıcak domatesleri aralarına ise bolca sarımsak ve kekik konulup sıkıca bastırılır. Buranın püf noktası bastırmak aman dikkat unutmayalım. Üzerine ise zeytinyağı gezdirilip kapağı sıkıca kapatılır. Uzun süre buzdolabında saklayabilirsiniz. Domatesler kuru olduğu için zeytinyağı ile ne kadar özleşirse o kadar lezzetli olacak. Kışa hazırlık listenize mutlaka ekleyin.