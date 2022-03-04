Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen festival 2020 ve 2021 yılında pandemi nedeniyle online olarak düzenlenmiş, en son 2019 yılında 10. Ot Festivali olarak gerçekleşmişti.
11. Alaçatı Ot Festivali öncesi basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya gelen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran'ın deyişiyle, bu sadece bir yemek festivali değil; bu festival kentlere sıkışan, hızla bozulan hayat şartları nedeniyle bir çıkış arayan, bedenlerini ve ruhlarını iyileştirmeye çalışan insanların şifa reçetesi... Yeryüzündeki cennet Çeşme'nin doğal güzelliklerini gözler önüne serdiği büyüleyici bir şölen. Bu bilinçle hazırlanan bir program bekliyor insanları. Bu şölene herkes davetli.
Pandemiden dolayı iki yıl yapılamayan festivale bu sene ilgi yoğun
İnsanları bir araya getirecek, doğa ile buluşturacak, insanlara nefes olacak festivalde birçok sürpriz etkinlik var. 2019'da yapılan son festivale 1 milyonu aşkın insan katılmıştı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran bu sene daha fazla katılım beklediklerini söyledi. Birbirinden değişik etkinlikleri ve sokaklara yayılan mis kokuları ile ülkemizin önemli festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da ot toplama ile yemek yarışması, konserler, stantlar, sergiler, sanat atölyeleri, söyleşi ve film gösterileri, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile milyonları ağırlayacak.
Festivalin kurucularından biri Ayhan Sicimoğlu
Dünyaca ünlü şeflerin jüri olarak katılacağı, Ege’de yetişen sayısız otun sergilendiği, her sene farklı bir ot teması ile düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin bu seneki teması evelik otu olarak da bilinen labada otu. Festivalin kurucularından ünlü müzisyen ve sunucu Ayhan Sicimoğlu ve Tülin Onaner’in katılımıyla gerçekleşecek festivalin korteji 25 Mart Cuma günü ünlü isimler eşliğinde yapılacak. Aynı gün festival ziyaretçileri Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile stres atacak.
Kenan Doğulu sahne alacak
Festival kapsamında, otları tanıma ve toplama gezilerinden yemek atölyelerine, yabani ot ve bitkilerle beslenme seminerlerinden konserlere kadar birçok etkinlik programlanmış durumda. 26 Mart Cumartesi akşamı Türk Pop Müziği’nin önemli isimlerinden Kenan Doğulu da Alaçatı Ot Festivali kapsamında Çeşmelilerle buluşacak.
M. Ekrem Oran: “Bu sadece bir festival değil, bir kaçış noktası!”
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Covid-19’un ve Ukrayna Savaşı’nın tüm dünya gibi ülkemiz insanını da boğduğunu, mutsuz ettiğini söyledi. Oran, umutları diri tutmaya ve daha çok üreterek güzellikleri çoğaltmaya en çok ihtiyacımız duyduğumuz bu günlerde Alaçatı Ot Festivali’nin bir “sevgi ve onarma köprüsü” olduğunun altını çizdi, bu bilinçle hazırlanan bir programın olduğunu belirtti.
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