126 yıl önceki usullere göre ekmek

Fırının işletmecisi Nebahat Çil, aile büyüklerinin 1893 yılında Gürcistan ve Batum çevresinden İznik’in Kırıntı Köyü’nün bulunduğu yere göç ettiğini ve bu bölgede de kendi geleneklerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti. Köyde Kafkas yöresine has evler yaptıklarını, ayrıca köyün yakınına su değirmeni inşa ettiklerini dile getiren Nebahat Çil, 1980 yıllarında da İznik’te bir fırını kendi geleneklerine uygun ekmek pişiren 'taş fırın' haline dönüştürdüklerini ve vatandaşlara 126 yıl önceki lezzette mayalı ekmek sattıklarını aktardı.