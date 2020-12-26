3 malzemeli hindi tarifi

Bu hafta tam da bu günlere yakışır enfes bir tarifle karşınızdayım. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez klasiği hindi. Ama öyle böyle değil aşırı pratik ve inanılmaz lezzetli bir hindi. Hem de yalnızca 3 malzemeyle yapıyoruz. Biz denedik, harika oldu. İşte gerekenler, şimdiden afiyet olsun.