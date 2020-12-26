HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

3 malzemeli hindi tarifi

Bu hafta tam da bu günlere yakışır enfes bir tarifle karşınızdayım. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez klasiği hindi. Ama öyle böyle değil aşırı pratik ve inanılmaz lezzetli bir hindi. Hem de yalnızca 3 malzemeyle yapıyoruz. Biz denedik, harika oldu. İşte gerekenler, şimdiden afiyet olsun.
Merve Çoban Uslaş

3 Malzemeli Hindi nasıl yapılır?

3 MALZEMELİ PRATİK HİNDİ TARİFİ

  • 1 adet 4.5 kg serbest gezen hindi
  • 2 paket taze kekik
  • 150 gr kırmızı meyve (cranberry)
  • 250 gr oda sıcaklığında tereyağı
  • Tuz

NASIL YAPILIR?

  • Öncelikle hindimizi pişirme işlemine geçmeden 2 saat önce buzdolabından çıkaralım.
  • Taze kekiğin 1 paketi ve 150 gr kırmızı meyve küçük küçük doğranır.
  • Oda sıcaklığındaki tereyağı ile taze kekik ve kırmızı meyveler karıştırılır.
  • Hindinin her tarafına sürülür.
  • Hindinin boş kalan kısmına ikinci paket kekik yerleştirilir.
  • Üstü folyo kaplanarak ilk 2 buçuk saat fırında 180 derecede bu şekilde pişirilir.
  • Not: Her kilo başına 45 dk pişmelidir. Son 1 saati folyosuz pişirilmelidir.

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