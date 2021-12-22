Malatya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ’ Arapgir Dolaması’ için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Arapgir mutfağının kendine ait çok özel tatları ve lezzetleri var. Arapgir’in Mor reyhanı, köhnü üzümü, tandır kebabının ardından salamura üzüm yaprağı ve tereyağı ile hazırlanan ‘Arapgir Dolması’ da Türk Patent ve Marka Kurumu’nun onayıyla tescillendi.

Arapgir Etli Sarma (dolama) nasıl yapılır?

Her yörenin dolması sarması vardır ama hepsinin tadı başkadır. Arapgir'de kuyruk olmazsa sarma yenmez. Arapgirli sarmayı kuyrukla sever.

MALZEMELER

200g kıyma

100g kuyruk

1 demet maydanoz

500g kuru soğan

600g pilavlık bulgur

1 tutam karabiber veya 1 çay kaşığı

1 çorba kaşığı kırmızı biber

1000g salamura yaprak (önerim Arapgir Yaprağıdır)

1 tatlı kaşığı tuz

250g salça (biber ve domates salçasını karıştırınız tavsiyem ev salçası dır)

NASIIL YAPILIR?