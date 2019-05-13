HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

16 Bursa lezzeti

İskenderi, şeftalisi, tatlısı, pidesiyle Bursa ülkemizin en önemli gastronomi noktalarından biri...
Necmiye Uçansoy

Ancak bunlarla sınırlı değil. Bu güzide şehirde pişen pek çok lezzet var. İşte parmak yedirten 16 Bursa lezzeti...

  • 1- Şeftali

    Namı Türkiye’yi aşmış Bursa’nın medarı iftiharı... Şimdilerde çeşit azalsa da eskiden Bursa’da şeftalinin 20’ye yakın çeşidi bulunuyormuş. Naci Kum’un 1939’da yazdığı “Şeftali Destanı’nda ise 17 çeşidinden bahsediliyor...

  • 2- Cantık

    Yine sadece Bursa’da bulabileceğiniz halis muhlis bir lezzet... Cantık, Bursa’nın en bilinen atıştırmalığı... En sevileni de kıymalısı zira kuşbaşı ve peynirlisi de mevcut. Yine yapıldığı günden beri unutulmayan ve yapılmaya hâlâ devam eden önemli bir gelenek. Özellikle Kayhan’daki cantıkçılarda pazar sabahı kahvaltı yapmak eski bir Bursa geleneği...

  • 3- Kayhan’da pideli köfte

    Pideli köftenin tarihi, iskender kebabından sonraya denk gelir. Hatta “halk işi iskender kebabı” desek yeridir. Biz Bursalılar için iskender, misafir işidir. İskender kebabını çok sevdiğimizden gelen misafirlerimizi muhakkak iskender kebabıyla ağırlar, kendi kendimize olduğumuz zaman da Kayhan’da pideli köfteyi afiyetle yeriz. İskender kebabının Bursa kuzusu etinin yerini nefis köfte alır, pideler kızarır bol tereyağlanır afiyetle yenir.

  • 4- Kestane

    Yerini Aydın kestanesi alsa da herkes hâlâ onu Bursa kestanesi olarak bilir. Lakin az da olsa Osmanoğlu tohumu gerçek Bursa kestanesi de Uludağ eteklerinde mevcuttur.

  • 5- Zeytin

    Gemlik ve Mudanya tarafları sofralık zeytinin en lezzetli adresidir. Gemlik’i geçerken zeytin almayı unutmayın.

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YORUMLAR

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  • Bursa'da iskender, inegöl köfte yemeden olmaz. 04-08-2020 13:45
    • simit de yemeden gelmemeli. 04-08-2020 14:36
  • kestane şekeri Bursa'nın değil mi? 31-03-2020 08:59
  • En kaliteli zeytin ORHANGAZİ'de yetişir ancak hal ve borsanın Gemlik'te olmasından dolayı Gemlik Zeytini olarak adlandırılır. Ayrıca Orhangazi'de DUVALI TATLI (Yalova Yolu üzerinde İlçe çıkışına doğru) mutlaka tatmanız gereken bir lezzettir. 30-03-2020 13:48
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