2- Cantık

Yine sadece Bursa’da bulabileceğiniz halis muhlis bir lezzet... Cantık, Bursa’nın en bilinen atıştırmalığı... En sevileni de kıymalısı zira kuşbaşı ve peynirlisi de mevcut. Yine yapıldığı günden beri unutulmayan ve yapılmaya hâlâ devam eden önemli bir gelenek. Özellikle Kayhan’daki cantıkçılarda pazar sabahı kahvaltı yapmak eski bir Bursa geleneği...