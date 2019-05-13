Ancak bunlarla sınırlı değil. Bu güzide şehirde pişen pek çok lezzet var. İşte parmak yedirten 16 Bursa lezzeti...
1- Şeftali
Namı Türkiye’yi aşmış Bursa’nın medarı iftiharı... Şimdilerde çeşit azalsa da eskiden Bursa’da şeftalinin 20’ye yakın çeşidi bulunuyormuş. Naci Kum’un 1939’da yazdığı “Şeftali Destanı’nda ise 17 çeşidinden bahsediliyor...
2- Cantık
Yine sadece Bursa’da bulabileceğiniz halis muhlis bir lezzet... Cantık, Bursa’nın en bilinen atıştırmalığı... En sevileni de kıymalısı zira kuşbaşı ve peynirlisi de mevcut. Yine yapıldığı günden beri unutulmayan ve yapılmaya hâlâ devam eden önemli bir gelenek. Özellikle Kayhan’daki cantıkçılarda pazar sabahı kahvaltı yapmak eski bir Bursa geleneği...
3- Kayhan’da pideli köfte
Pideli köftenin tarihi, iskender kebabından sonraya denk gelir. Hatta “halk işi iskender kebabı” desek yeridir. Biz Bursalılar için iskender, misafir işidir. İskender kebabını çok sevdiğimizden gelen misafirlerimizi muhakkak iskender kebabıyla ağırlar, kendi kendimize olduğumuz zaman da Kayhan’da pideli köfteyi afiyetle yeriz. İskender kebabının Bursa kuzusu etinin yerini nefis köfte alır, pideler kızarır bol tereyağlanır afiyetle yenir.
4- Kestane
Yerini Aydın kestanesi alsa da herkes hâlâ onu Bursa kestanesi olarak bilir. Lakin az da olsa Osmanoğlu tohumu gerçek Bursa kestanesi de Uludağ eteklerinde mevcuttur.
5- Zeytin
Gemlik ve Mudanya tarafları sofralık zeytinin en lezzetli adresidir. Gemlik’i geçerken zeytin almayı unutmayın.
6- İnegöl köfte
İnegöl’e köfte yemeye gitmek Bursa’da yapılacak önemli ritüellerden biridir. Besler, Orhan ve Zeynel pek meşhur dükkânlardır. Şehir merkezindeki eski dükkânlara uğramanızı da ısrarla öneririm.
7- Bursa kebabı
Nam-ı diğer iskender kebabı... Bursa’da çarşı tipi yemeğin en önemli ve en tarihi örneğidir. Sokakta yemek geleneğinde en önemli dükkân Cemil - Cemal Çalışır Usta ve benim en favori dükkânım heykeldeki tiyatronun aralığındaki efsane Hüseyin Usta.
8- Kemalpaşa tatlısı
Kemalpaşa’nın lezzetli peynirinden yapılan namı Türkiye’ye yayılan gerçek bir Bursa tatlısı. Yol üstünden geçerken herhangi bir yerde yiyebilirsiniz lakin Karacabey’deki Refik Usta inanılmaz yapar.
9- Tahinli pide
Yani tahanlı... Bursa’da herkesin bildiği ama Bursa dışında kimsenin bilmediği Bursalıların da buna şaşırdığı halis muhlis Bursa işi bir kahvaltı pidesi. Doyurucu, besleyici, zinde tutucu... Eskiden sabahları fırının yolunu tahinlinin kokusunu takip ederek de bulabilirmişsiniz... Her fırınının “En güzeli bende” dediği Bursa’nın kıymetlisi. Hâlâ yapılıyor olması da bizim için bir şans.
10- Deveci armudu
“Kanunname-i İhtisab-ı Bursa” yani “Bursa Belediye Kanunu”, 1502 yılında Sultan II. Bayezid tarafından çıkarılmıştır. Bu kanunname dünyadaki ilk tüketici kanunu olma özelliğinin yanı sıra ilk standartlar kanunu olarak da tarihe geçmiştir. Biz şimdilerde Bursa’nın tek çeşit armudunu bilsek de 1502 yılında ne çeşit armutlar varmış... Gökbaşlı, iğnesi, veçhi hallu, örenkuş, zerdamori, mürendi, bey, sultani, şekeri, türki, sabuni, yerbasmaz, kara moru, bozdoğan...
11- Dağ çileği
Uludağ eteklerine toplanmış dağ çileği gibi naif lezzetli başka bir ürün pek bulunmaz. Kokusu, tadı, reçeli unutulmaz. Cumalıkızık ve İnkaya köylerine giderseniz mutlaka tatmaya çalışın.
12- Cevizli lokum
Bursa’nın kendine has ekmeklerinden biri, aslında tam olarak ekmek de değil, bir tür hamur işi. Şimdilerde Bursa fırınlarında tekrardan satılmaya başlanan ve unutmadığımız bir gelenek. Cevizli lokum özellikle de eskiden kınaların olmazsa olmazıydı. Zira diğer adı da kına lokumu...
13- Cennet künkü (Cendere baklavası)
Bilinen en eski Bursa tatlılarından, kimileri “cennet künkü” diye biliyor kimileri de “cendere baklavası” diye... Özellikle bayramların vazgeçilmez tatlısı... Şimdilerde pek yapılmasa da önümüzdeki bayramlarda yapılması dileğiyle...
14-Anjelik reçeli
Anjelik (melekotu),Uludağ’ın eşsiz bitki örtüsünde nadir bulunan bir bitkidir. Anjelik reçeli günümüzde pek bulunmasa da eskiler bilir. Ulus Pastanesi anjelik reçelini hâlâ yapan nadir yerlerden, tarifi de sahibesi Akile Hanım’dan...
15-Mihalıç (kelle) peyniri
Bursa’nın en kıymetli hazinelerinden biri daha... 4 kuşaktır peynirci olan Kemalpaşa’daki Atadan Peynirci’den mutlaka bu peyniri alın... Yanına da çay ve simit...
16- Bursa helvası (Sütkeri-sükkeri)
Bursa Bey Sarayı’ndan beri yapılan yine tüm Bursa’nın bildiği bir şehir efsanesidir. Neredeyse geleneksel tüm esnaf lokantaları yapar. Ama Güveç Lezzet Evi’nde Yiğit ustanın yaptığı süt helvası Bursa’nın en iyisidir.
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