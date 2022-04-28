Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı

Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor.
Dinlendirme aşamasının ardından etler parçalar halinde 'cağ' adı verilen şişlere takılıyor.
Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen koyun ile kuzu etlerinin kullanılması gibi nedenlerle özel bir tadı bulunuyor.
Ramazan ayında da kentteki birçok işletme, iftarda müşterilerine cağ kebabı sunuyor.
KOYUN VE KUZU ETİNDEN YAPILIYOR
Cağ kebabı ustalarından Şakir Aktaş, cağın Erzurum'a has bir kebap olduğunu söyledi.
Kebabın koyun ve kuzu etinden yapıldığını, kendilerinin işletmede yaptıkları cağda kuzu eti kullandıklarını anlatan Aktaş, odun ateşinde yavaş yavaş pişen kebabın lezzetinin arttığını belirtti.
"MİSAFİRLER CAĞ KEBABINI GÜVENEREK TÜKETİYOR"
Cağ kebabı hazırlamanın püf noktalarının bulunduğunu dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:
"Kebabın, lezzetli yenmesi için körpe kuzu etinin iyi terbiye edilmesi gerekiyor. Bunu yapıp etin sinirlerini de aldıktan sonra dolapta 3-5 gün dinlendiriyoruz. Dinlenme aşamasından sonra şişlere takıyoruz. Sonra pişirip servise hazır hale getiriyoruz. Doğal olması dolayısıyla misafirler, cağ kebabını güvenerek tüketiyor. Erzurum'un dağlarında kekik otu yiyen hayvanların eti de farklı oluyor. Doğal da olduğu için lezzet oradan geliyor."
Aktaş, kebabın lezzetinde hayvanların yüksek rakımda yetiştirilmesinin çok büyük etkisinin bulunduğunu vurguladı.
Cağ kebabını pişirme tekniklerinden bahseden Aktaş, şunları kaydetti:
"Eti şişe takıp odun ateşine attıktan 3 dakika sonra kıvama geliyor. Sonrasında kesmeye başlıyoruz. Kestiğimizde etin üstü kızarmış, altı da pişmemiş olur. Altı pişmemiş dediğimiz kısmı da mangalımızda kızartıyoruz. Müşterilerden bazıları az pişkin, bazısı yağlı, kimi de pişkin yiyor ama bunun en makbulü az pişmiş hafif yağlı olanıdır. Şişi ağzına alıp çektiğin zaman yağlar dudaklarına değecek ki bir lezzet gelsin."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!