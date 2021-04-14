Ev yapımı en lezzetli ekmek tarifleri

Bu nedenle eze eze değil de daha nazikçe yoğurmalısınız. 6-7 dakika sonra ekmek hamurunun pürüzsüz hale geldiğini göreceksiniz. İşte o zaman hamuru bir kaseye alıp üzerini nemli bezle örtün ve mayanın aktive olmasını, ekmeğin şişmesini bekleyin. Mayayı yaklaşık 2-3 saat bekletmeniz gerekiyor. Bu süreçte yarım saatte bir hamuru bir kez elinizle karıştırıp yeniden dinlendirmelisiniz. Elbette daha bitmedi. Mayalanan hamuru uzatın. Ardından tekrar beze haline getirdiğiniz hamuru 6-7 saat kadar buzdolabında bekletin. Çünkü hamuru dolapta bekletmek, içerisindeki glütenin çoğalmasını yavaşlatıyor. Eğer buzdolabında mayaladıysanız pişirmeden 1-2 saat önce hamuru çıkartın ve biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ekmeği yuvarlak hale getirdikten sonra süslemek için üzerine bıçakla kesikler atın. Fırını altlı üstlü 230 derecede ısıtın. Ardından ekmeği ısınmış fırına verin. Bu şekilde ekmeği 40 dakika pişirin. Ekmeğin daha nemli olması için fırına bir kap su koyabilirsiniz. Pişen ekmeğin ilk sıcaklığı gittikten sonra soğuyana kadar bir sofra bezi veya temiz mutfak bezine sarılı olarak bekletmeyi ihmal etmeyin. 3-4 saat sonra ekmeğinizi dilimleyip servise hazır hale getirebilirsiniz. Afiyet olsun.