Ev yapımı en lezzetli ekmek tarifleri

İster ekmeğin ustası olun ister covid 19 yüzünden evlere kapandığımız şu günlerde mutfağa yeni yeni alışan bir şef adayı… Birbirinden zengin içerikli ekmek tarifleriyle iftar sofralarında güzel bir başlangıç yapacaksınız.
PİTA EKMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
PİTA EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Restoranlarda yemek öncesi masaya getirilen sıcacık ekmek, tereyağı ve peynir üçlüsü pek çoğumuza ana yemekten daha lezzetli geliyor. Restoranlarda oturmanın yasak olduğu şu dönemde biz de bu lezzeti ayağınıza getiriyoruz. Pita ekmeği tarifi için öncelikle bir tasın içerisine maya, şeker tuz ve sütü ilave ederek mayayı aktive edin. Maya aktif hale geldikten sonra yoğurt, zeytinyağı ve suyu ilave edin. Diğer bir kaba ise un ve tuzu ekledikten sonra sıvı karışımı un ile birleştirin. Hamuru pürüzsüz oluncaya dek yoğurun. Eğer çok cıvık bir hamur elde ederseniz un eklemesi yapabilirsiniz. Kıvamını tutturduktan sonra hamuru minik bazelere ayırın. Bezeleri bir kaba dizin ve bir saat kadar da üzeri örtülü kabın içerisinde bezeleri mayalandırın. Hamur mayalandıktan sonra tezgahı hafifçe unlayın, ardından hamuru merdane yardımıyla elinizin boyutunda açın. 200 derecede ısıtılmış fırında pita ekmeklerini 15-20 dakika pişmeye bırakın. Afiyet olsun...
SANDVİÇ EKMEĞİ İÇİN MALZEMELER
Yarım paket yaş maya
1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 su bardağı un
SANDVİÇ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Peynir, domates ve zeytinin yanında muhteşem giden, yumuşacık sandviç ekmeği için unu ve tuzu harmanlayıp genişçe bir kaba dökün. Unun ortasını açarken ayrı bir kapta ise mayayı, şekeri ve suyu bir kaşık yardımıyla karıştırın. Maya aktive olunca unlu karışımın ortasına mayalı sıvıyı dökün. Zeytinyağını, yumurtanın beyazını ve sütü karışıma ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın. İyice kıvam alan hamuru küçük bezelere ayırın ve tepsiye dizin. Mayalı hamurun şişmesi için üzerini nemli bir bezle örtün. Zamanınız varsa bir saat kadar bekleyin. Ardından bezelere yumurtanın kalan sarısını sürün. 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika kadar sandviç ekmeklerini pişirin... Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.
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