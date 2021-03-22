Gaziantep'te nerede ne yenir?

Öncelikle Gaziantep havalimanına inip taksiye bindiğim an itibariyle kanım ısındı bu şehire. Esnafı, ustası, servis personeli, otel görevlileri, taksicisi kısacası şehirde karşılaştığım tüm insanlar o kadar sıcak, samimi ve paylaşımcıydı ki, şehre hayran kalmamak mümkün değil. Yemek yapmaya ve yemeye olan saygıları ve düşkünlükleri de beni çok etkiledi. Mesela girdiğim bir kilimci bana hiç duymadığım bir Gaziantep geleneksel yemek tarifi verdi. Böyle anlar parayla satın alınamayacak kadar kıymetli. Bu gezi bir aşçı olarak beni çok tatmin etti ve eğitti. Yeni tatlar, kokular, dokular arıyorsanız mutlaka gitmeniz gereken ilk şehir Gaziantep.