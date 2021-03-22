Gaziantep'te nerede ne yenir?

Öncelikle Gaziantep havalimanına inip taksiye bindiğim an itibariyle kanım ısındı bu şehire. Esnafı, ustası, servis personeli, otel görevlileri, taksicisi kısacası şehirde karşılaştığım tüm insanlar o kadar sıcak, samimi ve paylaşımcıydı ki, şehre hayran kalmamak mümkün değil. Yemek yapmaya ve yemeye olan saygıları ve düşkünlükleri de beni çok etkiledi. Mesela girdiğim bir kilimci bana hiç duymadığım bir Gaziantep geleneksel yemek tarifi verdi. Böyle anlar parayla satın alınamayacak kadar kıymetli. Bu gezi bir aşçı olarak beni çok tatmin etti ve eğitti. Yeni tatlar, kokular, dokular arıyorsanız mutlaka gitmeniz gereken ilk şehir Gaziantep.
Katmerci Zekeriya Usta
1925'den bu yana hizmet veren Katmerci Zekeriya Usta'nın şu an ki ustası Mehmet Özsimitçi ile güzel bir sohbet edip, muhteşem katmerlerini tatmanızı öneririm. Çalışanlar da, Mehmet usta da çok güleryüzlü ve ilgili.
Katmerler sert buğday unundan yapılıp bir gün dinlendiriliyor, sade yağ ile incecik açılıp içerisine süt kaymağı, şeker ve fıstık ilave edirilerek kapatılıp, taş fırında pişiriliyor. Yanında süt ile birlikte servis ediliyor. Yörenin adetlerine göre düğün gecesi sabahında, gelin ve damat ilk kahvaltılarını katmerle yaparlarmış.
Buradaki amaç evliliklerinde ağız tadı bozulmadan bir ömür devam etmesi içinmiş:) Son olarak katmer çok ama çok lezzetli, mutlaka denemenizi isterim.
(Çukur Mh. Körükçü Sok. B Hilmi Geçidi No: 16/C-D Şahinbey / Gaziantep)
Yesemek Restaurant
Geleneksel Gaziantep yemeklerinin en güzelini, hasını yiyebileceğiniz süper ötesi mekan. Yuvalaması, şiveydizi, fellah köftesi başta olmak üzere her şey mükemmeldi. Servis personellerinin yemekler hakkında bilgisi, önerileri çok iyi.
İlgili, temiz, güleryüzlü hizmet anlayışı kendilerine hayran bıraktırıyor. Ciddi anlamda çok sevdiğim, Gaziantep'e her gidişimde kesinlikle uğrayıp yemek yiyeceğim bir mekan.
(Şekeroğlu Mah, Hamdi Kutlar Cd. No:51/1-B, 27400 Şahinbey/Gaziantep)
Çelebioğulları Baklava
Elmacı Pazarı şubesine gittiğim, aslen Malatya'lı olduklarını öğrendiğim Çelebioğulları 1984'ten bu yana sadece Gaziantep'te değil, dünyanın birçok yerine baklava göndermekteler. Klasik fıstıklı ve şöbiyet konusunda bir numaralar. Çok nazik ve güleryüzlü çalışanları var. Masalarda, tabaklar içerisinde antep fıstıkları ikram ediliyor.
Bir güzel özellikleri ise baklavanın köşesini asla müşteriye vermiyorlar. Çelebioğulları, baklava konusunda benim en sevdiğim baklavacı oldu. Çalışanlarına çok teşekkür ederim ve muhakkak tatmanızı isterim.
(Suyabatmaz, Gaziler Cd. no:1/c, 27010 Şahinbey/Gaziantep)
Ali Usta Kebap&Baklava
1989'dan beri Gaziantep'te hizmet veren iki katlı küçük, güzel bir dükkan. Kahvaltı için gittim, ilgi alaka süper, beyran'ı etiyle, baharatıyla tam kıvamında ve çok lezzetli. Kebap çeşitleri ve
lahmacunları da denenmeli.
Çok memnun kaldım, özellikle sabah erken saatlerde gidip beyran içmenizi şiddetle öneririm.
(Gaziler Caddesi. Yeniçeri Sk. 27/A, 27010 Şahinbey/Gaziantep)
Tahmis Kahvesi
Tahmis Kahvesi, Gaziantep'te Türkmen ağası ve Sancak Beyi Mustafa Ağa Bin Yusuf tarafından, Mevlevihane Tekkesine gelir getirmesi amacı ile 1635-1638 yılları arasında yapılmıştır. Tahmis, kahvenin dövüldüğü yer anlamına gelir. Tarihi dokusu, lezzetli kahve çeşitleriyle her gün gidip bir fincan kahve içtiğim yer.
Osmanlı kahvesi, dibek kahvesi ve kakuleli kahvelerine bayıldım. Çalışanlar da gayet ilgililer, kahve tutkunlarının mutlaka uğraması gerekiyor.
(Suyabatmaz, Eski, Buğday Pazarı Sk. No:8, 27400 Şahinbey/Gaziantep)
İmam Çağdaş Kebap & Baklava
İmam Çağdaş benim Gaziantep'te en sevdiğim yer oldu. Bu kadar ilginin, güleryüzün olduğu bir mekana daha gitmedim. Servis personelleri, bilhassa Hasan bey çok ilgililerdi, çok teşekkür ederim. Ali Nazik, Simit Kebabı, Adana Kebabı, Kuşbaşı,Lahmacun hepsi birbirinden lezzetli. Klasik fıstıklı baklavaları da gayet güzeldi, hiç ağırlık yapmıyor. Mekan çok temiz, yapı güzel.
Bu kadar isim yapmış bir yer olmasına rağmen standartları korumayı başarmışlar. Kalitesine göre fiyatlar da gayet uygun. Kesinlikle gidip o Ali Naziğin ve baklavanın tadına bakmalısınız...
(Şekeroğlu Mah, Uzun Çarşı, Hamdi Kutlar Cd. D:No:49, 34200 Şahinbey/Gaziantep)
Nohutçu Adil Usta-Pazaryeri Dürümcüsü
Nohutun en güzel hali diyebilirim. O kadar lezzetliydi ki parmaklarımı yemeye ramak kalmıştı, üstüne tavuk dönerlerinden yedim ve o da çok lezzetliydi. Salaş, küçük bir dükkan, küçük masalarda hemen yiyip kalkıyorsunuz. Çalışanlar gayet ilgili ve güleryüzlü.
Masadaki eritilmiş limon tuzu suyunu kolonya sanıp elime dökmeseydim iyiydi :) Neredeyse Gaziantep'te kaldığım her gün gidip nohut dürüm yedim, o kadar sevdim ki. Mutlaka gitmelisiniz.
(Şahinbey Mh. Sabuncu Sk. 27900 Gaziantep/Türkiye)
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