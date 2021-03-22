HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Gaziantep'te nerede ne yenir?

Bu gezi bir aşçı olarak beni çok tatmin etti ve eğitti. Yeni tatlar, kokular, dokular arıyorsanız mutlaka gitmeniz gereken ilk şehir Gaziantep.
Betül Ulucak

Öncelikle Gaziantep havalimanına inip taksiye bindiğim an itibariyle kanım ısındı bu şehire. Esnafı, ustası, servis personeli, otel görevlileri, taksicisi kısacası şehirde karşılaştığım tüm insanlar o kadar sıcak, samimi ve paylaşımcıydı ki, şehre hayran kalmamak mümkün değil. Yemek yapmaya ve yemeye olan saygıları ve düşkünlükleri de beni çok etkiledi. Mesela girdiğim bir kilimci bana hiç duymadığım bir Gaziantep geleneksel yemek tarifi verdi. Böyle anlar parayla satın alınamayacak kadar kıymetli. Bu gezi bir aşçı olarak beni çok tatmin etti ve eğitti. Yeni tatlar, kokular, dokular arıyorsanız mutlaka gitmeniz gereken ilk şehir Gaziantep.

  • Katmerci Zekeriya Usta

    1925'den bu yana hizmet veren Katmerci Zekeriya Usta'nın şu an ki ustası Mehmet Özsimitçi ile güzel bir sohbet edip, muhteşem katmerlerini tatmanızı öneririm. Çalışanlar da, Mehmet usta da çok güleryüzlü ve ilgili. 

  • Katmerler sert buğday unundan yapılıp bir gün dinlendiriliyor, sade yağ ile incecik açılıp içerisine süt kaymağı, şeker ve fıstık ilave edirilerek kapatılıp, taş fırında pişiriliyor. Yanında süt ile birlikte servis ediliyor. Yörenin adetlerine göre düğün gecesi sabahında, gelin ve damat ilk kahvaltılarını katmerle yaparlarmış. 

  • Buradaki amaç evliliklerinde ağız tadı bozulmadan bir ömür devam etmesi içinmiş:) Son olarak katmer çok ama çok lezzetli, mutlaka denemenizi isterim.
    (Çukur Mh. Körükçü Sok. B Hilmi Geçidi No: 16/C-D Şahinbey / Gaziantep)

  • Yesemek Restaurant

    Geleneksel Gaziantep yemeklerinin en güzelini, hasını yiyebileceğiniz süper ötesi mekan. Yuvalaması, şiveydizi, fellah köftesi başta olmak üzere her şey mükemmeldi. Servis personellerinin yemekler hakkında bilgisi, önerileri çok iyi.  

  • İlgili, temiz, güleryüzlü hizmet anlayışı kendilerine hayran bıraktırıyor. Ciddi anlamda çok sevdiğim, Gaziantep'e her gidişimde kesinlikle uğrayıp yemek yiyeceğim bir mekan.
    (Şekeroğlu Mah, Hamdi Kutlar Cd. No:51/1-B, 27400 Şahinbey/Gaziantep)

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