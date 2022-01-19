Her derde deva Manuka balı

Manuka balı ilk olarak, binlerce yıl öncesine dayanan eski Babil ve Sümer kayıtlarında geçmektedir. Bugün dünyanın en çok tercih edilen doğal tatlandırıcılarından biridir. Ek olarak, bazen tıbbi amaçlar için de kullanılır. Bu balı diğer ballardan ayıran en önemli nokta diğer ballara nazaran içeriğinde çok daha fazla methylglyoxal isimli madde bulunmasıdır. Anti-bakteriyel özellik gösteren bu madde manuka balının içinde o kadar yüksek ki kendine has bir skalası bile var. UMF yani “ Unique Manuka Factor” olarak adlandırılan bu skala sadece manuka balının saflığını, kalitesini ve gücünü hesaplamak için kullanılıyor.

MANUKA BALI NEDİR?

Manuka balı, Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşur. Yeni Zelanda'dan tüm dünyaya mühürlü kutular'da ihraç edilen balın yıllık üretimi sadece 1.7 tondur.

Manuka balının anti-bakteriyel ve iyileştirici özelliklerini yüzlerce yıldır bilen Yeni Zelandalı Mauri yerlileri, yaraların dezenfeksiyonu için, eskiden beri Manuka Balı ve bitkisinin yapraklarını, kabuğu ve özünü, çeşitli hastalıklar ve iltihabın iyileşmesi için kullanırlar.

Geleneksel balda kilo başı, sadece 5 miligram Methylglyoxal (MGO oranı) varken, Manuka Balında bu oran, 300 ile 700 miligramdır! Bu demektir ki, Manuka Balı normal ballardan 60 ile 140 kat daha etkili!

Baldaki Methylglyoxal, MGO oranı olarak kuvvetini belirler. Manuka Balı, piyasa da genellikle MGO 100, MGO 250, MGO 400 ve MGO 550 olarak üretilir.

MANUKA BALININ FAYDALARI NELERDİR?

Manuka balı birçok hastalığa iyi geldiği gibi anti-bakteriyel özelliği ile meşhurdur. Bu bal, soğuk algınlığı, bronşit, mide ve sindirim sistemi bozukluklarına, ağız, burun kulak iltihabına, yaralanmalar, yanıklar, eklem ağrılarına, bağışıklığı güçlendirmeye, virüslere, mantarlara ve bakterilere karşı iyi gelir.

NASIL YENİLİR?

Manuka balını doğrudan yiyebileceğiniz gibi dilerseniz onu ekmeğin üzerine, yoğurdun ya da sütün içine ilave edebilir, tatlılarınızı dahi süsleyebilirsiniz. Her besini olduğu gibi bu balı da ölçülü bir şekilde tüketmenizde yarar vardır.