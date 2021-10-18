Geçmiş dönemlerde İstanbul Üsküdar’da kahve satan biri varmış. Yalnız kahve satmaz, insanlara keyif de verirmiş. Kahvenin ve sohbetin müdavimleri uzun yollardan gelir, kahve bahane sohbet şahane misali rahatlar, dertlerini paylaşır, dönerlermiş. Kahveciye bir gün bir yeniçeri gelmiş. İçeride de Rum gemici kaptan varmış. Yeniçeri kahveciye içerde bulunan herkese kahve ikram ettiğini ancak Rum gemici kaptanına kahve ikram etmemesi gerektiğini söylemiş. Ancak kahveci, iki kahve alarak Rum gemici kaptanın yanına oturmuş. Yeniçeri sinirlenmiş. Kahveci ise bu benim misafirim, benim ikramım demiş. Aradan kırk yıl geçmiş. Sisam adasında bir isyan başlamış. Rumlar burada ayaklanmış ve misafirperver kahveci Rumların eline esir düşmüş. O dönemde esirler pazarda satılırmış. Kahveciyi yaşlı bir adam satın almış. Issız bir yere götürmüş, başına geleceklerden habersiz korku içerisindeymiş bizim kahveci. Yanına gelen yaşlı bey, “Sen bana 40 yıl önce bir fincan kahve vermiştin hatırladın mı? diye sormuş. İşte ben o Rum gemiciyim" demiş. Kahvecinin serbest bırakılmasıyla "kahvenin kırk yıllık hatırı" orada anlamlanmış.

Bu kırk yıl hatırı olan, keyif veren son yıllarda hayatımıza çeşitleri ile giren kahve bakın nelere kadirmiş;

Enerji düzeyini artır ve zekâyı güçlendirirmiş,

Yağ yakımını hızlandırırmış,

Fiziksel performansı artırırmış,

Alzheimer, Parkinson ve Demans hastalıklarına karşı korurmuş,

Kansere ve Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlarmış,

Düşünsel performansı artırıcı etkiye sahipmiş,

Kas koordinasyonunu ve gücünü artırırmış,

Enerji sarfiyatını artırdığı için daha fazla kalori yakılmasına yardımcı olurmuş,

İçerdiği antioksidanlarla kanser hücrelerinin çoğalmasına engel olurmuş,

Ağrı kesici özelliği varmış,

Büyüklerimizin bildiği, kültürümüzde olan Türk kahvesinin yanı sıra gençlerin vazgeçilmezi haline gelen kahve çeşitleri saymakla bitmez. Üstelik aralarındaki farkı anlamak oldukça zor. Neymiş bu ayırt edici özellikleri merak ettim çeşitlerini araştırdım;

Türk Kahvesi

Tadı, telvesi, köpüğü, kokusu, pişirilişi ve yanında sunum için servis edilen ikramlıkların tadına doymak mümkün değil. Kendine özgü kimliği ve geleneği olan Türk kahvesinin mazisi ta Osmanlıya dayanırmış. 1543 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirmiş.Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, günün her saatinde vazgeçilmez bir hal almış. Osmanlı döneminden günümüze gelen Türk kahvesinin faydaları saymakla bitmez. Bakın Türk kahvesini nelere kadirmiş. Kolesterolü düşürürmüş, ağrı kesici etkisi yaratırmış. Siroz riskini azaltır, kolay nefes almayı sağlarmış.

Dibek Kahvesi

Görüntüsü ve pişirilme tekniği ile Türk kahvesine benzese de öğütülmesinde farklılıkları var. Dibek, tahıl mahsullerini ezmeye yarayan bir havandır. Bu havanlarda ezilip öğütülerek meydana gelen Dibek Kahvesi de adını buradan almış. Elde edilen kahve ise Türk kahvesine benzer uygulamalar ile pişirilmiş. Bu kahve, Osmanlı’da Dibek kuyuları denilen oldukça yaygın yerlerde yapılır ve kahvenin dövülme işlemi de bu kuyularda el usulü gerçekleştirilirmiş.Aslında hem Osmanlı kahvesi hem de Dibek kahvesi olarak iki farklı isim ile öne çıkarmış.

Filtre Kahve

Günümüzde en fazla tüketilen kahve çeşitlerinden biri de filtre kahvedir. Tadının, lezzetinin yanı sıra yağ yakması, metabolizmayı hızlandırması, pratik ve doğal olması ile kahve tercihleri arasında ilk sırada yerini alır. Birçok kahvede bulunan fenol ve antioksidan değeri en yüksek olan kahve filtre kahvedir. Öğütülmüş kahve çekirdekleri ile sıcak suyla buluşması ile demlenir. İsminin filtre kahve olmasının sebebi ise kahvenin kâğıt ya da metal filtreden süzülerek posasından ayrılması ve hazır hale gelmesidir. Daha berrak, daha akışkan bir kıvamı vardır.

Latte

Adının latte olduğuna bakmayın bildiğimiz sütlü kahve. İçimi oldukça hafif olan sütlü kahve,kahve'nin içine dökülen bir miktar süt ile elde edilirken, latte de olay neredeyse yarım bardak süte bir adet espresso dökmekle gerçekleşir. İlk olarak buharda ısıtılmış süt bardağa konulur. Süte 1 shotEspresso eklenir ve sütten kalan köpük, bardağın üzerine eklenerek Latte sunuma hazır hale getirilir.

Espresso

Sabah uyanmayı, gece uyumamayı sağlayan kafein deposu. Sıkıştırılmış ve ince öğütülmüş kahve İtalyanlar tarafından keşfedilip, tüm dünyaya tanıtılmış. 90 dereceliksuyun 30 saniye boyunca, 9 bar basınçla demlenmesiyle hazırlanıyormuş. Espresso, 30 ml’lik shot bardaklarında servis edilir. İtalyanların bu mucizevi keşfi kilo vermeye yardım eder, diyabet riskini azaltır, içerdiği kafein sayesinde dikkatini artırırmış.

Americano

Americano, Espresso’dan daha yumuşak, filtre kahveden ise daha sert içimi olan sıcak suyla seyreltilmiş halidir. Americano’nun sertlik miktarını, kahve miktarı ve su miktarı ile ayarlanır.Americano, adından kaynaklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde içilmeye başlandığı düşünümekteymiş.2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerleri, Espresso ile tanışırlar. Kendilerine yoğun, sert ve az gelen Espresso’ya sıcak su ekleyerek kendi damak tatlarına uygun hale getirirler. Böylelikle farkında bile olmadan günümüze kadar ulaşmayı başaran Americano’nun temellerini atmışlar.

Cappuccino

Türk usulü köpüklü, sütlü ve çikolatalı sıcak kahvenin birleşimi demek çok da yanlış olmaz. Espressso, süt ve süt köpüğü üçlüsü ile hazırlanır. Espresso’dan daha hafif, Latte’den daha sert olan Cappuccino’yu hazırlamak için her bir fincana bir shotEspresso eklenir. Süt 70 derece kadar ısıtılır. Buradaki püf nokta 2-3 cm kadar köpük oluşturmaktır. Sonrasında ısıtılan süt, Espresso’ya eklenir. Üzerine sunum için birçok parçacıkları eklenilebilir.