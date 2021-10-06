Kahvenin kaslar üzerinde önemli bir etkisi var

En sevdiğiniz şeylerin bilim tarafından vücudunuz için iyi olduğu kanıtlandığında kendinizi iyi hissediyorsunuz, değil mi? O halde işte size listenize ekleyebileceğiniz bir başlık daha: ortopedi ve fizyoloji araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre kahve, yaşlanma sürecinde güçlü kaslarınızın korunmasına ve dolayısıyla hareket kabiliyetinde zayıflamanın engellenmesine yardımcı olabiliyor.

Her zamanki gibi son derece popüler bir içecek olan kahvenin son zamanlarda karaciğer sağlığında iyileşme, kilo verme vs gibi kayda değer etkilerle ilişkilendiriliyor olması oldukça heyecan verici. Bu son çalışmayla kahve ve kas sağlığı ilişkisi üzerine elde edilen yeni bulguları öğrenmek adına yazımızı okumaya devam edin.

Çalışma kapsamında iskelet kaslarının korunması olgusu incelendi

Japonya’daki bir grup araştırmacı, öncesinde hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan gelişmenin peşine düştü: kahve tüketiminin, kas kütlelerinin tabiatı gereği kötüye gitmesine sebep olan yaşla ilişkili sarkopeni durumunun peşine.

Bilim insanları, özellikle de sürekli kahve tüketiminin iskelet kasları üzerinde bir etkisi olup olmadığının üzerinde durdular. Pennsylvania’dan ortopedi cerrahı Dr. Matthew Varacallo tarafından yazılan bir makaleye göre vücudumuzda bulunan üç kas tipi arasında özellikle iskelet kaslar hareket kabiliyeti, duruş ve metabolizma üzerinde önemli bir role sahip. (Diğer kas türleri ise kalp fonksiyonlarıyla ilişkili olan kalp kasları ile vücudun sindirim, kan akışı, regl gibi istemsiz kasılmalarını idare eden düz kaslar.)

Bilim insanları kahve tüketimi, kas kütlesi ve kavrama gücü ölçümleri yaptılar

Araştırmacılar, yaşları 45 ila 74 arasında değişen 6369 katılımcıya ne sıklıkta kahve içtiklerini sordular. Sonrasında da bir takım biyoelektrik cihazlar aracılığıyla katılımcıların iskelet kas kütlelerini ve el kavrama güçlerini ölçtüler.

Kahve tüketimi ile daha fazla kas kütlesi arasında bağlantı olabilir

Araştırmacılar gerçekten de düzenli kahve tüketimi ile iskelet kas kütlesi arasında “kayda değer pozitif bir ilişki” olduğunu ortaya koydular.

Ayrıca, kahve ile el kasları gücü arasında belirgin bir ilişki tespit edememiş olsalar da özellikle erkek katılımcılarda kahve içme ile kavrama gücünün bir ölçüde bağlantılı olduğunu belirttiler.

Aktif kalmanın önemli bir rolü olabilir

Peki her gün bir fincan kahveyle güçlü kalmamız mümkün mü? Muhtemelen hayır.

Ancak kahve tüketimi ile kas sağlığı arasındaki ilişkiyi kısmen de olsa açıklayabilecek tek etmen şu olabilir: yakın zamanda Güney Kore’de yapılan bir çalışma sonucunda, kahve tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini düşürdüğü ortaya kondu. Kalp sağlığının uzun vadede korunabilmesi için hareketin ve aktif kalmanın şart olduğunu bildiğimize göre, fiziksel aktivitenin kas sağlığımızı koruyor olma ihtimali de yüksek görünüyor.

Ayrıca bu çalışmada açığa çıkan bir diğer muhtemel ilişki de egzersizden önce kahve içmenin daha verimli bir antrenmanı beraberinde getirmesi.