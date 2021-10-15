Beyin sağlığını koruyan beş önemli besin grubu; yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar, orman meyveleri, çay, kahve ve çikolata, sert kabuklu kuruyemişler. Yapılan son araştırmalara göre; her gün yeşil sebze yiyenlerin hafıza ve zeka testlerinde daha başarılı olduğu tespit edildi. Her gün bir porsiyon salata ya da yeşil sebze tüketenlerin beyninin yemeyenlere göre 11 yıl daha genç olduğu bulundu. Her gün yeşil sebze yemek bunamayı da önlüyor. Çalışma sonuçları, Amerikan Nöroloji Akademisinin tıp dergisi olan 'Nöroloji'de yayınlandı.
Siz de beyninizi genç tutmak istiyorsanız bu 5 besin grubuyla beslenmeye dikkat edin. En azından her akşam roka, maydanoz, yeşil soğan, salatalık, zeytinyağı ve bol limonlu salatanız olsun.
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Yeşil yapraklı sebzeler
Lahana, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler, K vitamini, lutein, folat ve beta karotenden zengin besinler beyin sağlığı açısından faydalıdır. Araştırmalar bu bitki bazlı besinlerin bilişsel yavaşlamanın önüne geçilmesinde destek olabileceğini gösteriyor.
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Yağlı balıklar
Alzheimer hastalığı olan kişilerin beyinlerinde bir tür protein yapı olan beta-amiloid, anormal miktarlarda birikir. Yağlı balıklar, sağlığa faydalı doymamış yağlar olan omega-3 yağ asitlerinin iyi kaynaklarıdır. Omega-3 yağ asitleri, kandaki beta-amiloid seviyelerinin düşmesini sağlayarak, böylece beyin sağlığını destekler.
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Orman meyveleri
Flavonoidler, meyvelere parlak renklerini veren doğal bitki pigmentleridir. Araştırmalar hafızayı geliştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlü bir hafıza için flavonoidlerden zengin çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler tüketilmelidir.
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Çay, kahve ve çikolata
Sabahları birçoğumuzun kısa süreli konsantrasyon etkisinden faydalandığı çay ve kahvenin hafıza üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yakın tarihli bir araştırmada, kafein gibi bazı metilksantinlerin tüketimi yüksek olan katılımcıların bilişsel değerlendirme testlerinde daha iyi puan aldığı görülüyor. Çikolatada bulunan kakao ve kakao yağının da bilişsel gelişim ve hatırlamaya yardımcı olduğu biliniyor.
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