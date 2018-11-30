ALİ BABA KANAAT LOKANTASI
İstanbul , Süleymaniye
NE YENİR?
Fasulye, turşu, ekmek, patlıcan musakka, kadayıf, kabak
ERZİNCANLI ALİ BABA
İstanbul, Süleymaniye
NE YENİR?
Fasulye, turşu, ekmek, taze fasulye, patlıcan, güveç
HACI ABDULLAH
İstanbul, Beyoğlu
NE YENİR?
Kuru, pilav, turşu, elbasan tava, hoşaf
KÖMÜR LOKANTASI
İstanbul, Fatih
NE YENİR?
Kuru, pilav, taze fasulye, güveç, kuymak, kabak
SUBAŞI LOKANTASI
İstanbul, Nuruosmaniye
NE YENİR?
Kuru, pilav, hoşaf, taze fasulye, kadayıf
ŞAHİN LOKANTASI
İstanbul, Asmalımescit
NE YENİR?
Kuru, pilav, taze fasulye, haşlama, ciğer
ÇANAK MANGALDA FASULYE
İstanbul, Balat
NE YENİR?
Sade, etli ve pastırmalı kuru, pilav, yoğurt, kasap köfte, irmik helva
ÇÖMLEK KURU FASULYE
İstanbul, Çamlıca Tepesi
NE YENİR?
Kuru, pilav, Akçaabat köfte, kabak tatlısı, sütlaç
ÖZBOLULU LOKANTASI
İstanbul, Üsküdar Çarşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, taze fasulye, musakka, döner, ekmek kadayıfı
KANAAT LOKANTASI
İstanbul, Üsküdar Çarşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, Özbek pilavı, elbasan tava, fırın makarna, dondurma
YANYALI FEHMİ
İstanbul, Kadıköy Çarşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, taze fasulye, papaz yahni, Yanya köftesi, ayva tatlısı
BANKALAR LOKANTASI
İstanbul, Ümraniye Tepeüstü
NE YENİR?
Kuru, pilav, karışık tabak, haşlama, kadayıf
BOĞAZİÇİ LOKANTASI
Ankara, Ulus
NE YENİR?
Kuru, pilav, bulgur pilavı, Ankara tava, haşlama, soğanlı yahni
ÇANKAYA LOKANTASI
Ankara, Hoşdere Cd.
NE YENİR?
Kuru, pilav, döner, arnavutciğeri
MEŞHUR DURSUN USTA
Ankara, Siteler
NE YENİR?
Kuru, pilav, döner, kavurma (Dördü bir arada da oluyor)
ÇİÇEK LOKANTASI
Ankara, Ulus
NE YENİR?
Kuru, pilav, nar çiçeği kompostosu, çorba (24 saat açık)
TARİHİ MERKEZ LOKANTASI
Ankara, Demetevler
NE YENİR?
Kuru, pilav, döner, haşlama, Ankara tava
LOBYA KARADENİZ MUTFAĞI
Ankara, Balgat
NE YENİR?
Kuru, pilav, turşu, köfte, mıhlama, lahana çorbası
KARADENİZ LOKANTASI
Ankara, Sincan
NE YENİR?
Kuru, pilav, döner, kelle paça, kuşbaşı pide, sütlaç
TARİHİ GÜVEÇ FIRINI
Ankara, Beypazarı
NE YENİR?
Kuru, pilav, turşu, güveç, sarma, ev baklavası
ADİL MÜFTÜOĞLU UĞUR LOKANTASI
İzmir, Konak
NE YENİR?
Kuru, pilav, ciğer sarma, beğendili tas kebap, lor tatlısı
ÇANKAYA KURUFASULYECİSİ
İzmir, Kemeraltı
NE YENİR?
Sade, sucuk ve pastırmalı fasulye, pilav, acıbiber turşusu
ZAİM USTA'NIN YERİ
İzmir, Çamdibi
NE YENİR?
Kuru, pilav, köfte, döner, kavurma, haşlama, kapama
ÖZÜM LOKANTASI
İzmir, Çamdibi
NE YENİR?
Kuru, pilav, taskebabı, ciğer kavurma
KISMET LOKANTASI
İzmir, Kemeraltı
NE YENİR?
Kuru, pilav, kuzu etli arapsaçı, elbasan tava
FASULYE TANESİ
İzmir, Gültepe Toros Cd.
NE YENİR?
Kuru, kavurma, pilav, sütlaç
FAFULY
İzmir, Bahçelievler/Ksk
NE YENİR?
Kuru, pilav, muhlama, pide, lahana çorba, Laz böreği
KARDEŞLER LOKANTASI
Bursa, Vardar Cd.
NE YENİR?
Kuru, pilav, mercimek çorba, aşçı tabağı, süt helva, kemalpaşa
ABİDİN USTA
Bursa, Tuzpazarı
NE YENİR?
Kuru, nohut, pilav, paça çorbası, güveç, süt helva
LALEZAR LOKANTASI
Bursa, Ünlü Cd.
NE YENİR?
Kuru, elbasan tava, ciğer sarma, tandır, talaş kebabı
HAYAT LOKANTASI
Bursa, Merinos Parkı
NE YENİR?
Kuru, pilav, aşçı tabağı, kaburga sarması, süt helva
FASULYELİ
Bursa, Üçevler Nilüfer Cd.
NE YENİR?
Kuru, pilav, ayvalı tas kebabı, patlıcan kebabı
PAŞA ÇORBACISI
Balıkesir, Ayvalık Çarşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, bamya, kabak dolma, kalbura bastı, lor tatlısı
EGE LOKANTASI
Balıkesir, Altınova/Ayvalık
NE YENİR?
Kuru, pilav, karnıyarık, köfte, kemalpaşa
CUMHURİYET LOKANTASI
Balıkesir, Edremit Çarşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, kemalpaşa, papaz yahni, fırın makarna
ÖMÜR LOKANTASI
Çanakkale, İskele Meydanı
NE YENİR?
Kuru, Biga köfte, tavuk ciğeri
SARAY LOKANTASI
Kocaeli, Demiryolu Cd.
NE YENİR?
Kuru, pilav, döner, nohut, İzmir köfte, kabak tatlısı
HÜSNÜNİYET LOKANTASI
Eskişehir, Konuk Sk.
NE YENİR?
Kuru, nohut , pilav, çorba, karnıyarık, ciğer sarma, kabak
TRAKYA LOKANTASI
Eskişehir, Değirmen Sk.
NE YENİR?
Kuru, pilav, paça ve işkembe, haşlama, kavurma
AYTEN USTA
Eskişehir, Tepebaşı
NE YENİR?
Kuru, pilav, kafkas erişte, haluja, tirit, balaban
KAZIMAĞA
Konya, Meram
NE YENİR?
Kuru, nohut, pilav, kavurma, ekmek kadayıfı
TAKA RESTAURANT
Konya, Beşyol Ank. Cd.
NE YENİR?
Kuru, pilav, köfte, pide, kuymak, Laz böreği
CİNAĞA'NIN YERİ
Giresun, Yol Ağzı
NE YENİR?
Kuru, tandır, haşlama, pilav, turşu, sütlaç
KALKANOĞLU PİLAVI
Trabzon Moloz Mevki
NE YENİR?
Kuru, kavurma, pilav, hoşaf
LİMAN LOKANTASI
Rize Merkez
NE YENİR?
Kuru, pilav, kavurma, karışık tabak, sulu yemekler, sütlaç
LALE LOKANTASI
Rize, Çayeli
NE YENİR?
Kuru, pilav, kavurma üçlüsü, pide, haşlama, sütlaç
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