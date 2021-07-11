Amerikalıların kahvaltı sofralarında tercih ettiği pankekler daha çok tatlı detaylarla sunulmaktadır. Marmelat, meyve şurupları ya da bal bunların başında gelir. Ben bir değişikliğe gidip, her zaman önümüze çıkan klasik pankeklerin dışına çıktım ve sebzeli pankek yapmaya karar verdim. 'İçeriği tatlı olan bir hamur neden tuzlu olmasın' dedim. Ve malzemelerimi buna göre seçtim.

Hazır pankekten bahsederken size biraz da pankek tarifinin nasıl ortaya çıktığını neden 'pankek' denildiğini anlatmak isterim.

Tarihte ilk olarak Eski Yunan mutfaklarında keşfedilen bir lezzettir. Pankekin farklı coğrafyalarda çeşitli isimleri bulunmaktadır. 1400’lü yıllardan itibaren İngilizlerin Pancake ve Hotcake şeklinde kullandığı terimi Türkçe’ye çevirdiğimizde tava keki olduğunu görürüz. Buradan bir püf noktası elde edebiliriz. Yapımı sırasında tava kullanılmaktadır.

Fransa, Belçika, İsviçre, Kanada, Şili, Portekiz ve Brezilya gibi ülkelerde “Creepe”, Almanya’da ise Pfannkuchen ve Kaiserschmarrn olarak telaffuz edilmektedir.

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet rendelenmiş havuç

Yarım demek maydanoz

100 gr kadar beyaz peynir

Sebzeli Pankek Tarifi - Ayla'nın Mutfağı

Sebzeli pankek nasıl hazırlanır?

Sebzeli pankek hazırlamadan önce yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Bir kabın içerisinde yoğurt ve yumurtaları çırpın. Sıvı yağ, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin. En son maydanoz, havuç ve soğanı da ekleyip akışkan kıvamda bir hamur elde edin.

Teflon tavanıza çok az sıvı yağ ekleyip orta ısıda kızdırın. Daha sonra bir kaşık kadar karışımdan alıp tavaya dökün. 2 dakika bekleyip tersini çevirin, tekrar 2 dakika bekleyerek pankekinizi servis tabağına alabilirsiniz.

Özellikle 5 çayının yanında sunabileceğiniz harika bir lezzet. Şimdiden afiyet olsun...