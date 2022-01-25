Tescilli lezzet soğan kebabı kışın vazgeçilmezi

Etin içerisine kaya tuzu dışında herhangi bir baharat ya da katkı konulmuyor. Eti ve soğanı daha sonra şişlere geçiriyoruz. Bu kebabın damak tadını bilen özel müşterileri var. Her şeyiyle bir vitamin deposu kebabımıza talep çok. Kış mevsimiyle, daha önceden 30 olan porsiyon satışımız günlük 100-200 porsiyona çıkıyor."