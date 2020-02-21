Türkiye'nin en popüler 100 lezzeti

Dünyanın dört bir yanında geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten TasteAtlas'a (Lezzet Atlası) göre, Türkiye'de mutlaka yenmesi gereken 100 lezzet şöyle;