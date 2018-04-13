Ağva gezi rehberi: Ağva'ya nasıl gidilir? Huzur dolu bir Ağva tatilinde gezilecek yerler...

Öncelikle Ağva nerede? merak ediyorsanız; İstanbul'a 1-2 saatlik mesafede bulunan Ağva, tertemiz havası, ormanları, plajı ve huzurlu atmosferiyle, kafa dinlemek isteyenlerin oldukça fazla tercih ettiği bir kaçış noktası gibidir. Ağva ismi Latince'de "su (aqua)" anlamına gelir. Roma ve Bizans dönemi kalıntıları ile Hititler ve Friglere ait tarihi kalıntılar ve mezar taşlarını, Hacıllı köyündeki 4. yy. başlarında bulunan Gürlek ve İnkese mağaralarını keşfedebilirsiniz Ağva'da doğayla iç içe orman yürüyüşleri, koşu, bisiklet, trekking, kamping gibi aktiviteler yapabilir, Karadeniz’in dalgalı sularında serinleyebilirsiniz. Şimdi Ağva'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu yerlerini tanımanıza faydalı olacak için birkaç öneri...
AĞVA'YA NASIL GİDİLİR?
Ağva, İstanbul’a 97 kilometre, Şile'ye 40 kilometre uzaklıktadır. Özel araçla gitmeyi tercih edenler Ümraniye-Şile yoluna girerek yolun yoğun ya da tenha olmasına göre 1-2 saat içinde Ağva’ya ulaşabilir. Anadolu ve Avrupa Yakası’ndaki otogarlardan Şile-Ağva otobüsleri kalkmaktadır.
AĞVA'NIN GEZİLECEK YERLERİ
KURUDERE ŞELALESİ
Hacıllı Köyü'ne 3 kilometre mesafede bulunan Kurudere Şelalesi, sudebisinin bahar aylarında artmasıyla benzersiz bir görsel şölen sunar. Kendi doğal göleti de olan ve 5-6 metreden dökülen şelalenin suyunun akustik sesi doğal bir terapi gibi insanları kuşatır ve bambaşka diyarlara götürür.
OCAKLI KALE
Şile Kalesi olarak da bilinen kale Şile'de bulunan 4 kaleden biridir. Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir. 12 metre yüksekliğindeki kale, beyaz renkli Ahmetli kireç taşları kullanılarak, denizden gelebilecek saldırılara karşı savunma amacıyla inşa edilmiştir. Kale Osmanlı döneminde de kullanılmış ve gözlem yapma amacıyla inşa edildiği de ifade edilmektedir. Kale 4 katlıdır. En altta kiler, diğer katlarda da askerleri barındırmak için kullanıldığı görülmektedir.
GELİN KAYASI
Karadeniz'in sert rüzgarı ve hırçın dalgaları yıpratıcı etkisini kayaları oyarak ve şekillendirerek gösteriyor. İşte bu etkileri Gelin Kayası'nda görmek çok etkileyici. Kaya, beyaz olduğu ve duvaklı bir geline benzediği için bu adı almış.
SAKLI GÖL
Şile'ye 8 kilometre mesafede Kamandere köyü içinde bulunan Saklı Göl yapay bir baraj gölüdür. Yürüyüş, kahvaltı ve temiz havanın tadını çıkaracağınız Saklı Göl kenarında doğa yürüyüşü ya da piknik yapmak isteyenlerin tercih ettiği doğa harikası bir yer.
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