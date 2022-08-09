Yurtdışında yaz tatili deyince akla ilk Yunanistan ve İtalya gelse de komşusu Arnavutluk, benzer turkuaz sahillere, muhteşem manzaralara sahip olduğu halde hep bir adım geride kalmış. Nedenini anlamak istersek tarihe, 1992 öncesine, komünist rejim çökmeden önceki Enver Hoca döneminde Avrupa'nın gördüğü en katı izolasyona, koskoca bir ülkenin tüm sınırlarını dışarı kapatmasına bakabiliriz. Ama biz bu yazıda tarihten değil coğrafyadan bahsedeceğiz. Çünkü sadece nefes kesen dağları, turkuaz sahilleri ve muhteşem manzaralarıyla bile Arnavutluk’un daha fazla şöhreti hakettiği kesin.

Bir Yunanistan bir İtalya değil dedik ama Türk pasaportuyla yolculuk edecekler için onlardan daha büyük bir artısı var ki o da vizesiz olması… Kuzeyde Adriyatik’e kıyısı olan Arnavutluk’un güneybatıda İyon Denizi’ne kıyısı bulunuyor. Bu kıyılara ulaşmak için ise öncelikle başkent Tiran’a gelmeniz tavsiye edilir. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Arnavutluk'un bayrak taşıyıcısı Albanian Air ile Tiran'a 1,5 saatlik direkt uçuşla gidebilirsiniz.

Tiran'ın denize kıyısı yok ama meydanları, tarihi bina ve müzeleriyle bu şehirde vakit geçirmek hoş bir deneyim olacaktır. Tiran’a 30 km mesafedeki Durres, Adriyatik denizine kıyısı olan tarihi bir liman şehri. Başkent Tiran’da yaşayanların büyük çoğunluğu haftasonu tatili için burayı tercih ediyor. Ama biz bu yazıda biraz güneye, turkuaz sahillere doğru gideceğiz. Tiran’dan şehirler arası otobüsle ya da araba kiralayarak güney rotasına başlayabilirsiniz. Koyların çoğunu geze geze gideyim derseniz elbette araba kiralamak daha pratik olacak.

Arnavutluk’a seyahat etmeyi planlıyorsanız ne zaman gelebileceğiniz konusunda dostane bir uyarıda bulunalım: Denizin tadını çıkartmak istiyorsanız Mayıs ortasından Temmuz başına kadarki dönem ideal, ayrıca Eylül ayının ilk iki haftası da sakin ve daha ekonomik olacağı için tercih edilebilir. Ağustos, hem Arnavutluk’un hem de İtalya’nın resmi tatil dönemi olduğu için hemen herkes tatilini bu dönemde kullanıyor, Temmuz ve Ağustos aylarında plajlar da şehirler de daha kalabalık, otel bulmak daha zor ve yüksek sezon olduğu için daha pahalı oluyor.

Hazırsanız Arnavutluk Rivierası’nın en güzel koy ve kasabalarına bir göz atalım...

Haberdeki tüm fotoğraflar, Arnavutluk Ulusal Turizm Ajansı izniyle kullanılmıştır.