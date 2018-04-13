Sakız Adası, tarihi ve turistik mekanlar açısından gezilecek yerler listesinde ilk sıralarda geliyor. Adını aldığı sakız ağaçlarının yetiştiği Chios, yani Sakız Adası, Yunanistan'ın en büyük beşinci adasıdır. Çeşme'nin karşı kıyısında yer alan ve Türkiye'ye sadece 8 kilometre uzaklıkta olması sebebiyle tatil için güzel bir alternatiftir. Sakız Adası'na nasıl gidilir ve gezilecek yerler nelerdir?

Sakız Adası, Yunanistan'ın turizm potansiyeli yüksek en önemli adalarından 935 kilometrekarelik alanıyla büyüklük bakımından beşinci sırada yer alır. Oinusses (Koyun) Adası ve Psara (Balık) Adası, Sakız Adası'na bağlı diğer adalardır. Sakız ağaçları ve damla sakızı üretimi önemli gelir kaynakları arasındadır. Turunçgiller, zeytinyağı, uzo, vişne ve incir diğer önemli gelir kaynaklarıdır. Sakız Adası'nda büyük medeniyetlerin izlerini de bulabilmek mümkün. Şimdi gelin Sakız Adası'nı daha yakından tanıyalım...

SAKIZ ADASI'NA NASIL GİDİLİR?

Adaya ziyaret için farklı alternatif ulaşım yolları mevcut. Bunlardan en kolayı Çeşme'den feribotla adaya geçmek. Yolculuk süresi yalnızca 30 dakika. Günübirlik ziyaretçiler en çok bu yolu tercih etmekteler. Adaya ulaştığınızda gezmek için taksi ya da belediye binası önünden kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz. Adada ayrıca araç veya motosiklet kiralayıp özgürce dolaşabilirsiniz. Adada geçerli para birimi Euro'dur. Sakız Adası için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi alması gerektiğini de hemen belirtelim.

SAKIZ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

Akdeniz ikliminin bütün özelliklerini gösteren Sakız Adası için ziyaret, yaz aylarında oldukça popüler olmasına rağmen 40 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından bunalmak istemeyenler için tercih İlkbahar veya Sonbahar olabilir.

NEA MONİ MANASTIRI

Bizans imparatoru IX. Konstantin Monomakos tarafından yaptırılan ve Yunanistan'ın da en önemli manastırlarından biri olan Nea Moni, Unesco tarafından Dünya Mirası olarak korunmaktadır. 17 dönümlük(17.000 metrekare) bir arazinin merkezinde yer alan ve yüksek taş duvarlarla çevrili olan manastırda, ana mabet, iki küçük kilise, keşişlerin yemek yedikleri masa, keşişlerin inziva barınakları(hücreleri) ve su depolanması için oluşturulan yer altı su depoları bulunmaktadır. 1992 yılında ziyarete açılmıştır.

ANAVATOS

Bir Bizans köyüdür. Sakız Adası merkezden 16 kilometre uzaklıkta yer alan Anavatos, deniz seviyesinden 450 metre yükseklikte bir kaya üzerine inşa edilmiştir. Köye ulaşım bu yüzden oldukça zordur. Geçitsiz, aşılmaz, çıkılmaz anlamlarına gelen Anavatos, 1822 yılından sonra terk edilmiştir. Görülmesi gereken yerlerden biridir.

PİRGİ

Orta Çağ’ın kale köylerinden Pirgi, Sakız Adası'ndan 25 kilometre uzaklıkta inşa edildiği gibi orijinal halini koruyan muhteşem bir mimari örneğidir. Bu köyde yaşamın 1080'li yıllarda başladığı rivayet edilir. 1346-1566 yılları arasında Sakız Adası'nı hakimiyetleri altında tutan Cenovalılar, ticari gelirleri çok yüksek olan bu köyü korsan saldırılarından korumak maksadıyla, kendilerine has mimari özellikleri kullanarak kale köy görünümüne kavuşturmuşlar. Dar sokakları ve köye giriş çıkışı sağlayan iki adet kapısı, geometrik desenlerle süslenmiş, taş ve kemerli evleriyle mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye edeceğimiz bir ortaçağ köyüdür. Ortaçağ köylerine has, günümüzde hasar görmüş olarak köyün meydanında yer alan büyük bir gözetleme kulesi vardır. Bu kulenin adı "Pirgos"tur ve köy de adını bu kuleden almış. Bu arada Pirgos "kule" anlamına geliyor.

AGIOS ISIDOROS ŞAPELİ

Sakız Adası'nın Letsana bölgesinde yer alan düşük beton çatılı küçük bir şapeldir. Daha önce 1881 deperiminde yıkılan Agios Isidoros'un ilk Hıristiyan bazilikasıydı. Bazilikadan hasar görmemiş diğer sanatsal eserlerin yanı sıra mozaiklerle dekore edilmiştir. Dahası, kilisenin içinde, son nefesini adada veren Agios Isidoros ve Agia Meropi'nin mezarlarını muhafaza eden bir yeraltı odası vardır. Bazilikanın 5. yüzyılda inşa edildiği ve beş farklı yapı evresinden geçtiği tespit edilmiştir.

YEL DEĞİRMENLERİ

Sakız Adası’nın sembollerindendir. Yel değirmenleri ada merkezinin 1,5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Limandan yürüyerek 15-20 dakikada ulaşılabileceğiniz değirmenler, Sakız Adası'nı ziyaret edenlerin mutlaka fotoğraf çektirdikleri yerler arasında.

LAGKADA

Lagkada (Langada) dik kayalık tepeler ve derin vadiler arasında cennet gibi bir konumda yer almaktadır. Buradan yaya ya da araba ile limana ulaşmak oldukça kolaydır. Bölgenin çok sayıda parkurunda yürüyüş yaparken keşfedilecek ilginç yerler bulabilirsiniz. Araklos'un vadisi, tarihi Agia Triada Kilisesi, eski Panagia Epanohoriani Kilisesi gibi. Ayrıca eşsiz doğal manzaranın güzelliği karşısında hayran kalacaksınız.

MARMARO

Marmaro (Kardamyla). Aslında Kardamyla iki köyden oluşuyor; daha yüksek Ano Kardamyla ve sahil köyü Kato Kardamyla ya da Marmaro. "Kardamyla" üst köy anlamına geliyor. Kato Kardamyla'ya şimdi Marmaro denmektedir. Küçük bir limana sahip bu köy, derin bir koyda yer almaktadır. Marmaro, "mermer" anlamına gelir, burada mermer üretildiği için köye de Marmaro adı verilmiş. Neoklasik yapıların bulunduğu Marmaro'da birçok zengin Yunanlının evleri vardır. Köyde Kardamylalı kayıp denizciyi bekleyen kadın heykeli dikkat çekicidir. Ayrıca meydanda 17. yüzyılda inşa edilmiş Agios Loukas Kilisesi bulunur. Marmaro'da yaklaşık iki bin kişi yaşıyor.

MAVRA VOLİA PLAJI

Mavra Volia, dünyanın herhangi bir plajıyla karşılaştırılamayacak eşsiz bir manzaraya sahip. Güzelliği, yüzlerce yıl önce bir yanardağ patlaması sonucu oluşmuş siyah çakıl taşlarından gelmektedir. Adadaki siyah çakıl taşlı tek plajdır. Sakız Adası'na 30 kilometre uzaklıktadır. Su, kristal berraklığında, derin ve genellikle soğuktur. Denizin renginin koyu olmasının nedeni çakılların renginden dolayıdır. Pitoresk Emporios köyündeki volkanik manzaranın büyüsünü ve yakındaki tavernalarda taze balıkların tadını çıkarmak için görmeniz gerek.