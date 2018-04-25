OLYMPOS

Myra'dan yola çıkan gezginler Olympos'a ulaşıyor. Romalı kumandan Servilius Isauricus'un bölgeyi ele geçirdiği döneme kadar "korsan yatağı" olarak bilinen Likya'nın önemli liman kentlerinden biri olan Olympos'ta, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi kalıntılarını yakından inceleme fırsatı bulan gezginler, şehrin birkaç kilometre güneybatısındaki Çakaltepe'nin güney yamacında sürekli alev çıkan Yanartaş'ı görme imkanı da buluyor.