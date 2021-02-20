Niğde'nin kültürel ve tarihi temelini Alaeddin Tepesi'ndeki Niğde Kalesi, Alaeddin Camii, Rahmaniye Camii, Hatıroğlu Çeşmesi, Sungur Bey Camii, Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Nalbantlar Çeşmesi, Ermeni ve Rum Kiliseleri gibi şehrin tarihsel geçmişini yansıtan birçok anıtsal yapı yer alıyor. 1223'te yapılan Alaeddin Camii, klasik Selçuklu Camii mimarisinin tüm unsurlarını orijinal haliyle bünyesinde taşıyor.

Tamamen geometrik süsleme programına sahip Alaeddin Camii, Anadolu'ya özgü taş süslemelerin ilk örneklerini vermesi açısından önemli bir konuma sahip. Doğu taç kapısında; yıldızlı geometrik örgü şeması Selçuklu mimari süslemesinin ilk örneklerini yansıtıyor. 1335'te yapılan Sungur Bey Camii'nin özellikle kapılarında kullanılan kündekari ve kakma teknikleri ile kapı kanatlarında kullanılan kakma tekniği ilk örneklerdendir. Caminin minberi ise sedef kakmalı ilk örneklerden biri olması açısından önemli.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan Niğde'nin tarihi anıtları şunlar;

* Alaeddin Camii

* Rahmaniye Camii

* Ulu Camii

* Niğde Kalesi

* Sungur Bey Camii

* Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni

* Nalbantlar Çeşmesi

* Ermeni Kilisesi

* Aziz Ioannes Prodromos Kilisesi

* Hatıroğlu Çeşmesi

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.

UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.

İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.

