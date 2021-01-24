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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi belli oldu mu?

EKPSS tercih sonuçları 2020 için geri sayım devam ediyor. EKPSS 2020 tercih sonuçları ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adayların gündeminde. 13 Ocak'ta başlayan tercihlerin sona ermesiyle gözler ÖSYM sonuçlarına çevrildi. Peki binlerce vatandaşın merakla beklediği ÖSYM EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi ve ÖSYM sonuç ekranı...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları 2020 tarihi belli oldu mu?

15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen EKPSS 2020 sınavı sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanmıştı. 13 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihleri ise 19 Ocak'ta sonra erdi. Adaylar EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Gözler 2020 EKPSS sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2020 EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Bir önceki süreçte tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2021 EKPSS tercih sonuçlarının 5 Şubat gibi açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2021 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

2021 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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