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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Garanti BBVA emekli promosyonu 2024: Garanti BBVA, emekli promosyonu ne kadar, başvuru şartları, kampanyanın son günü - Merak Edilenler Haberleri

        Garanti BBVA'dan 15 bin TL'ye kadar promosyon! Garanti BBVA emekli promosyonu ne zaman bitiyor?

        Garanti BBVA, emekli promosyonu dahilinde maaşını, bankaya taşıyan vatandaşlara ödeme yapıyor. Maaş miktarına göre belirlenen kampanyanın son günü ise 30 Nisan olarak açıklandı. İşte, Garanti BBVA'dan emekli promosyonu ve detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:48
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        Garanti BBVA'da emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Sizler için Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasının tüm güncel detaylarını derledik. İşte, Garanti BBVA emekli promosyonu 2024...

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        GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        10.000 TL’ye kadar maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

        10.000 – 15.000 TL arasından maaş alan emekliler 10.000 TL promosyon,

        15.000 – 20.000 TL arasında maaş alan emeklilere 12.500 TL promosyon,

        20.000 TL ve üstünde maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon veriliyor.

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        EMEKLİ MAAŞIMI NASIL GARANTİ GARANTİ BBVA'YA TAŞIRIM?

        Maaşınızı taşımak için şubeye gidebilir, banka iletişim merkezi ile görüşebilir veya e-devlet üzerinden banka tercihinizi değiştirebilirsiniz.

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        KİMLER GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONUNDAN YARARLANABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

        Emekli olanlar veya emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, 3 yıl süreyle maaşlarını Garanti BBVA'dan alacaklarını taahhüt ettikleri sürece kampanyadan herkes yararlanabilir.

        Ancak promosyon tarihi 28 Mart ile 30 Nisan 2024 arasında geçerlidir.

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        GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

        Garanti BBVA emekli promosyonu Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalamasının ardından bankaya yatan ilk maaşınızı takip eden 3 iş günü içinde yapılır.

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