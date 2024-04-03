Garanti BBVA'da emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Sizler için Garanti BBVA emekli promosyon kampanyasının tüm güncel detaylarını derledik. İşte, Garanti BBVA emekli promosyonu 2024...