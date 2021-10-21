Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir GastroFest dördüncü yılında yine yurtiçinden ve yurt dışından gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği, kuraklık, küresel ısınma ve hava kirliliğigelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu artırıyor. Bu yıl ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ temasıyla düzenlenecek olan Gastrofest, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılabilir bir dünya için neler yapılabilir ekseninde sektörün paydaşlarınıbir araya getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçılar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Karaca, +1, Yenilikhane, Metro, Getir Yemek, Unilever, Öztiryakiler, Nestle, LAV, İzmir Marriott Hotel ve Salt İletişim sponsorluğunda ITALTUR M.I.C.E tarafından düzenlenen festivalde sektör çevresel sürdürülebilirlikten küresel ısınmaya, küçük ölçekli tarımdan atıksız mutfağa birçok konu masaya yatırılacak.

Festivale katılan tüm ziyaretçiler, Od Urla, Teruar, VinoLocale, Muranos, Kilimanjaro, Mürver / Loft, Cantinery, Alaf, Seçkin Et, Zai Bodrum, Urla Bağ Yolu, Edovital, Alliance, Özsüt Select, Tok BBQ, Miralem, AtelierFiore, Kaliforniya Ceviz, Dostlar Fırını’nın yanı sıra Kahveci Mehmet Efendi, Dedemin Bahçesi, Antik Fırın, İskele Zeytinyağı, Deli Gibi, Cartel Coffe & Cocktails gibi ünlü markaları da deneyimleyecekler.

4. İzmir Gastrofest kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece ‘Yaşayan Toprak ve Geleceğe Miras’ başlığı ile dinleyiciler ile buluşurken, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ‘Farkındalığa Çağrı’ başlığı ile su havzalarının ve toprak erozyonunun hayatımıza etkilerinden bahsedecek. Çevre bilimci ve Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi ise ‘Organik ve Biodinamik Tarımın Ekolojik ve Yaşamsal Sürdürülebilirliği’ konusunda önemli bilgiler paylaşacak.

İzmir Gastrofest’in konukları ve konuşmacıları arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP Ülke Direktörü Margaret Rehm, tarih, tohum ve toprağı mutfağa bağlayan “CookThe Farm” projesinin kurucusu, dünyaca ünlü Anna Tasca Lanza Yemek Okulunun sahibi ve direktörü Fabrizia Lanza, dünyanın en prestijli yemek sempozyumu olarak kabul gören ‘Oxford Symposium on Food&Cookery’nin yönetim kurulu başkanı Elisabeth Luard da yer alacak.

Moderatörlüğünü Müge Akgün’ün yapacağı ‘Geleceğin Ortaklıkları: Ziraatçiler, Üreticiler, Şefler ve Yeni Projeler’ panelinde ise yerel ürün ve yerel üretim projeleriyle sektörün öne çıkan isimlerinden Tangör Tan, İlhan Koçulu, Osman Sezener ve Neptün Soyer deneyimlerini misafirler ile paylaşacak.

Workshoplarda ise Rusya’nın ilk atıksız mutfağı olarak ses getiren, Moskova’da Nordik Mutfak akımının temsilcilerinden ‘Bjorn’ restoranın şefi Nikita Poderyagin ve ülkemizin önde gelen şeflerinden Melih Demirel, Murat Deniz Temel, Ozan Kumbasar, Yılmaz Öztürk, Osman Serdaroğlu lezzet tutkunları için unutulmaz deneyimler paylaşacaklar.

Tüm gün boyunca İstanbul ve İzmir’in vazgeçilmez restoranları ve üreticilerinin güzel lezzetlerini paylaşacağı ve sürpriz tadımlar ile renklenecek festival, film gösterimi ve kapanış partisi ile sona erecek. Gastronomi meraklılarını sektörün önemli isimleri ile buluşturacak festival ile ilgili tüm bilgilere www.izmirgastrofest.com.tr ve izmirgastrofest instagram hesabından ulaşabilirsiniz.