Ağızda muhteşem tatlar bırakan Netflix filmleri

Senaryolarına yemeğin ve mutfaktaki yaratıcılığın ilham verdiği filmlerin rahatlatıcı etkisini göz ardı edemeyiz. Yemek yapmaktan hoşlanıyorsanız, farklı yemek kültürlerine meraklıysanız, merkezinde yemek kokularının yer aldığı, mutfak dekorundaki insanların iniş çıkışlı hayatlarını konu eden bu filmler sizin için özel bir kategori olabilir.

İşte Netflix üzerinde bulabileceğiniz keyifli ve sıcak, yemeklerden yapılan filmler listemiz.

Julie & Julia

Meryl Streep ve Amy Adams’ın başrolünü paylaştığı Julie & Julia, iki gerçek hikayeden oluşuyor. Film, farklı zaman ve mekanlarda hayatları iç içe geçen iki kadının cesaretini sinemaya son derece başarılı bir şekilde aktarıyor. 1948’de diplomat eşiyle Paris’e taşınan Julia Child ile 2002’de 11 Eylül sonrası bir çağrı merkezinde çalışan Julie Powell’ın hayatları bir yemek tarifi kitabıyla birleşir. Paris’teki günlerini geçirmek için en ünlü yemek okuluna giden Julie, 524 tariften oluşan klasik bir yemek kitabı yazar. Julia da bu 524 tarifin tamamını pişirmeye koyulur ve bu sırada da hayatını yeniden renklendirmeye çalışır. Eleştirmenlerden tam not alan ödüllü duygusal komedi türündeki film kaçırılmaması gerekenler listesinde.

Başroldekiler: Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci

Çok Pişmiş

Kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları yüzünden kariyerini mahveden bir şef, kendini affettirmek ve eski görkemine tekrar kavuşmak için Londra'ya geliyor. Film içerisinde yemek kültürünü, restoranın nasıl işletildiğini ve kendisini önemli zanneden şeflerin egolarına nasıl yenildiklerini yakından görme şansı elde ediyoruz. Aynı zamanda lümpen müşterilerini memnun etmek için insanüstü çaba sarf ediyorlar. Gereksiz tartışmalar, kavgalar ve kırılan kalpleri izlerken ‘değer mi gerçekten’ diyorsunuz. Sıkılmayacağınıza garanti veririz.

Başroldekiler: Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl

Okja

Son dönemin en ilgi çeken filmlerinden Parasite’nin yönetmeni Bong Joon-ho’nun imzasını taşıyan film ilk başta yemekle ilgili görünmeyebilir. Çok sevdiği ve genetiğiyle oynanmış büyük domuzu Okja’nın kendisinden alınmasıyla birlikte, küçük kız yemek yeme kavramını sorgulayacaktır.

Başroldekiler: Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, An Seo Hyun

Always Be My Maybe

Ünlü aktör Keanu Reeves’in de yer aldığı, merkezinde yemek ve aşk hikayesinin birleştiği filmde Ali Wong ve Randall Park oynuyor. 15 yıl sonra hayatları yeniden kesişen çocukluk arkadaşları, birbirlerini çok farklı yollarda bulurlar. Başarılı bir şef olan Sasha, evlilik hazırlığı yapmaktadır. Yerel müzisyen Marcus ise babasının yanında yaşamaktadır. Yeni açılacak restoran için geldiği San Francisco’da eski hatıraları canlanan Sasha’nın nişanlısının evlenmekten vazgeçmesi ise işleri bir anda karıştırır. Eski aşkını geri isteyen Marcus’un aşması gereken başka engeller de olacaktır.

Başroldekiler: Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves, James Saito

Şef

Carl şık bir restoranda şef aşçıdır. Lokantanın menüsüne bağımlı çalıştıkça yaratıcılığı ve yemeklerinin lezzeti giderek kaybolur. Tanınmış bir yemek eleştirmeni ile Twitter'da atışmasının ardından, Los Angeleslı şef bıçaklarını toplar, doğup büyüdüğü Miami'ye döner, ikinci el bir bir karavanı alır, restoranta çevirir ve kendi işinin patronu olur.

Başroldekiler: Jon Favreau, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., John Leguizamo, Dustin Hoffman, Sofía Vergara, John Leguizamo

Charlie and the Chocolate Factory

Sinema tarihinin “en tatlı” filmlerinden biri olan Chocolate, etkili ve tutkulu senaryosuyla hafızalarda yer edinen, son derece başarılı bir uyarlama. Çikolatanın aşkı ve tutkuyu beslediği, bir kadın ile bir erkeğinin hayatını bir araya getirdiği hikaye, bu vazgeçilmez koku ve tadın insanların hayatlarını ne kadar karıştırabildiğini de gösteriyor. Johnny Deep ve Juliette Binoche’un muhteşem oyunculuğu ise filmi unutulmaz yapıyor.

Başroldekiler: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly

Babamın Mutfağı

Genç bir adam, rüyasının peşinden gidip usta bir somölye olmak ve babasının beklentilerini karşılayıp ailenin barbekü restoranını devralmak arasında sıkışıp kalır. Şarap tutkunu olan Elijah, başarılı bir şarap garsonu olmak istemektedir. Ancak babası, oğlunun aile restoranının başına geçmesini ister. Bakalım hayaller gerçek olacak mı?

Başroldekiler: Mamoudou Athie, Courtney B. Vance, Niecy Nasha