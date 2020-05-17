Beyin sağlığında önemli rol oynayan ve beyne enerji sağlayan 9 besini sizin için derledik.
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Somon
Beyin sağlığında somonun çok önemli olduğunu biliyoruz. Peki neden?
Beynimizin büyük bölümü yağdan meydana gelir, yaklaşık olarak %60’ı. Beynin hücre yapısının üretiminde kullandığı temel yağ ise omega 3’tür.
Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı omega 3’ler arasında en önemlisi ise DHA’dır.
DHA, bir diğer adıyla docosahexaenoic asit, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur.
Omega 3 ve DHA, nöronların etrafını saran koruyucu bir katman yaratır. Bu katmanın bileşenleri ne kadar güçlüyse, beyin hücrelerinin çalışması da o kadar verimli ve etkili olur, o denli yüksek kapasitede çalışabilir.
Yapılan araştırmalarla DHA alan ve almayan çocukların beyin gelişimi ölçüldü ve önemli gelişim farkı görüldü. Aynı durum yetişkinler için de geçerli.
DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldırabilirsiniz.
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Yaban mersini
Beyin sağlığı ve performansını en fazla yükseltebilen yiyeceklerden biri de yaban mersinidir.
Çok yüksek miktarda antioksidan içeren yaban mersininde, tüm besin maddelerinden daha fazla antosiyanin bulunur. Bu madde, beyni strese karşı korur ve yaşlanmanın etkilerine karşı destekler.
Yaban mersinindeki antioksidan bileşikleri iltihaplanmayı azaltır, beynin sağlıklı ve yüksek enerji seviyesinde çalışmasına yardımcı olur.
Son dönemde yaban mersininin bu kadar popüler hale gelmesinin nedeni beyin sağlığına katkısı oldu. Araştırmalara göre düzenli olarak yaban mersini tüketmek beynin genel sağlığının yanı sıra çalışan hafıza dahil olmak üzere pek çok fonksiyonunu da destekliyor.
Yaban mersini düşük kalorilidir, C ve K vitamini ve magnezyum açısından zengindir.
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Brokoli
Çocukken en sevmediğimiz yiyeceklerin başında brokoli gelir. Ancak büyüdükçe brokoli ile anlaşmanın bir yolunu bulmakta fayda var.
Bunun en önemli nedenlerinden biri içindeki sülforafan adı verilen, beyin hücrelerinin çoğalmasını sağlayan bir bileşik. Ayrıca beyinde yeni hücre oluşumunu da destekliyor.
Brokoli, K vitamini ve folat içeriyor, her ikisi de beyin hücrelerini korumaya ve sağlığını desteklemeye yarıyor.
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Bitter çikolata
Çikolatayı sevmek için yeterince sebebimiz var. Buna bir de beyin sağlığını ekleyelim.
Çikolata, endorfin adı verilen mutluluk kimyasallarını salgılamamıza yardımcı olur. Bu da neden canımızın çikolata istediğinin açıklamasıdır.
Beyindeki kan akışını artıran çikolata, hafızayı güçlendirir, dikkat ve odaklanmaya yardımcı olur, reaksiyon zamanını geliştirir.
Bitter çikolatada bulunan yüksek miktarda magnezyum beynin sakinleşmesini ve rahatlamasını sağlar.
Ayrıca bitter çikolatanın içindeki antioksidanlar, süper besinler kabul edilen akai, yaban mersini ve nardan bile fazladır.
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Ceviz
Beynin görünüşü ile cevizinki birbirine çok benzer. Beyin sağlığında da cevizin yeri son derece önemlidir.
Beyin için çok önemli bir omega 3 yağı olan DHA’dan cevizde yüksek miktarda bulunur.
Cevizde antioksidanlar, folat, magnezyum ve fosfor bulunur, iltihapları azaltmaya yardımcı olurlar.
Bir başka içeriği ise melatonin, uykuyu düzenler. Az miktarda melatonin, uyku kalitesini yükseltmeye, uyku bozuklukları gidermeye ve bu sayede beynin performansını artırmaya yardımcı olur.
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