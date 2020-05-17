Bu 9 yiyecek beyne iyi geliyor

Somon

Beyin sağlığında somonun çok önemli olduğunu biliyoruz. Peki neden?

Beynimizin büyük bölümü yağdan meydana gelir, yaklaşık olarak %60’ı. Beynin hücre yapısının üretiminde kullandığı temel yağ ise omega 3’tür.

Beynin sağlıklı bir yapı kurmak için kullandığı omega 3’ler arasında en önemlisi ise DHA’dır.

DHA, bir diğer adıyla docosahexaenoic asit, beynin neredeyse üçte ikisini oluşturur.

Omega 3 ve DHA, nöronların etrafını saran koruyucu bir katman yaratır. Bu katmanın bileşenleri ne kadar güçlüyse, beyin hücrelerinin çalışması da o kadar verimli ve etkili olur, o denli yüksek kapasitede çalışabilir.

Yapılan araştırmalarla DHA alan ve almayan çocukların beyin gelişimi ölçüldü ve önemli gelişim farkı görüldü. Aynı durum yetişkinler için de geçerli.

DHA içeren yiyecekler sayesinde odaklanma, dikkat sorunlarını, ruh hali değişimleri, sinirlilik ve yorgunluk gibi şikayetleri ortadan kaldırabilirsiniz.