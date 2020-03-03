Kadın girişimciler

55 yaşındaki 4 çocuk annesi hafif zihinsel engelli Döndü Birgin kendi mandırasını kurdu

Kadın girişimci hibe koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu. Aksaray'da 55 yaşındaki 4 çocuk annesi hafif zihinsel engelli Döndü Birgin, İŞKUR'un projesine başvurup hibe desteğiyle aldığı koyunlarla kendi çiftliğini ve mandırasını kurdu. Hazırladığı projenin onaylanması üzerine 33 bin lira hibe desteğiyle koyun alan Birgin, yavrulayan hayvanları sayesinde 55 bin liraya mal ettiği mandırasını da yaptı. Şu anda 70 koyunluk sürüye sahip olan Birgin, eşinin de geçen yıl işinden çıkarılması nedeniyle evinin tüm yükünü tek başına sırtlıyor. Çocukları ve torunlarının eğitim masrafını da buradan karşıladığını belirtti.

Pasta yapma zevkini kazanca dönüştürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Tuğçe Kaynar, daha önce evinde zevkle yaptığı pastaları KOSGEB desteğiyle açtığı butik pasta atölyesinde müşterilerin beğenisine sunuyor. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra evlenen ve iki çocuk sahibi olan 36 yaşındaki Kaynar, evde yaptığı pastalar yakınları tarafından beğenilince 2 yıl önce butik pasta atölyesi kurmak için kolları sıvadı. KOSGEB'in düzenlediği "Girişimcilik Kursu"na katılan Kaynar, aldığı 50 bin liralık hibe destekle hayalini kurduğu butik pasta atölyesi açtı. Atölyede onlarca çeşit pasta üreten Kaynar, kısa sürede 3 kadına da istihdam sundu. Kaynar, kadınlar cesur olsunlar, hayallerinin peşlerinden gitsinler, yılmasınlar, çalışsınlar, sabretsinler, kendilerine inansınlar ve ülke ekonomisine katkı sağlasınlar dedi.

Kendine has kahve sunumuyla müşterilerine şifa dağıtıyor

Eskişehir’de, KOSGEB desteğiyle yaklaşık 1 yıl önce açtığı butik kafesinde, çeşitli denemelerden sonra formülünü sır gibi sakladığı Latte Amber’i buldu. Kahve hazırlarken çeşitli baharatlardan yararlanan Senem, kahve tadından ödün vermemek için de aynı zamanda espresso ve süt kullanıyor. Formülü gizlenen karşımın, özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde meydana gelen gribal enfeksiyonlara karşı iyi geldiği belirtiliyor. Latte Amber in içinde çeşitli baharatlar var ve Honduras kahve kullanılıyor. Onun dışında da filtre kahvede Kenya ilgi görüyormuş. Özellikle limonla harmanladıkları kahve müthiş ilgi görüyormuş.

Kadın girişimci mikro krediyle kasap dükkanı açtı

Şanlıurfa'da, mikro krediden faydalanan kadın girişimci, kendi iş yerini açarak erkeklerin ağırlıkta bulunduğu kasaplık mesleğini yapıyor. Girişimci Kurt, kendi iş yerini açtığı için mutlu olduğunu, kadınların istediklerinde her işi yapabileceklerine inandığını söyledi. "Bir kadının ev hanımı olarak yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istek olsun. Kadınların elinden her iş gelir. İnsanlar dükkanı ilk açtığım zaman şaşırdı. Daha sonra kadın olması ve daha sağlıklı olması yönünden beğendiler."

Antalya'da iki girişimci kadın, KOSGEB'den aldıkları hibe desteğiyle kurdukları tesiste, D vitaminli zeytinyağı üretti.

KADIN GİRİŞİMCİ, PROFESYONEL YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI, AÇTIĞI RESTORANDA YÜZLERCE KİŞİYİ DOYURUYOR AÇTIĞI RESTORANDA EV YEMEKLERİ YAPIP SATIYOR-02072019

Açıklama 2 : KADIN GİRİŞİMCİ PROFESYONEL YÖNETİCİLİĞİ BIRAKTI AÇTIĞI RESTORANTTA BİNLERCE KİŞİYİ DOYURUYOR (İHA/BURSA-İHA) Profesyonel iş hayatını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel tariflerini konuklarıyla paylaşıyor.

ANTALYA'DA KADIN GIRISIMCI SIBEL CESUR EFE (FOTODAKI),2015'TEKI UCAK KRIZININ ARDINDAN TARIM SEKTORUNE YONELEREK SEKER OTU YETISTIRMEYE KARAR VERDI. KRIZI FIRSATA CEVIREN EFE, ISLENMIS SEKER OTUNUN KILOSUNU 50-100 DOLAR ARASINDA IHRAC EDIYOR.(FOTO:ASLI DURAN/ANTALYA-DHA)





66 YAŞINDAKİ GİRİŞİMCİ KADININ AZMİ PARMAK ISIRTIYOR HER SABAH GÜN AĞARMADAN BAŞLADIĞI İŞİNDE GİDEREK YÜKSELİYOR-27012020

UŞAK'IN ULUBEY İLÇESİNDE 16 SENE ÖNCE AÇTIĞI HAMUR İŞİ DÜKKANIYLA ÜN SALAN GİRİŞİMCİ KADIN İŞİNİ GENİŞLETEREK FARKLI BÖLGELERDE DÜKKAN AÇMAYA BAŞLADI. BU SAYEDE PEK ÇOK KADINI İŞ SAHİBİ YAPAN GİRİŞİMCİ KADIN, AMACININ UŞAK'IN YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ TÜM DÜNYAYA TANITMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ. (MİNE TATAY/UŞAK-İHA) Uşak'ın Ulubey ilçesinde 16 sene önce açtığı hamur işi dükkanıyla ün salan girişimci kadın işini genişleterek farklı bölgelerde dükkan açmaya başladı. Bu sayede pek çok kadını iş sahibi yapan girişimci kadın, amacının Uşak'ın yöresel ürünlerini tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Ankara'da iki kadın girişimci, Çukurambar'da açtıkları mağaza ile Belçika çikolatasını başkente taşıdı.

Samsun'da yaşayan ve eşinin asgari ücretle çalışması nedeniyle iş arayışına giren iki çocuk annesi Fatma Sağlam (solda),KOSGEB'in desteğiyle açtığı yufka ve yöresel unlu mamuller atölyesinde 5 kadına da iş imkanı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'de Japonya hükümetinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan kadın kooperatifi, Türk ve Suriyeli kadınlar için geçim kapısı oldu. Alsancak semtinde midye dolma üretim tesisi açmayı başaran girişimci kadınlar, Çanakkale ve Balıkesir'deki çiftliklerden aldıkları ürünleri işleyip toptan olarak satışa sunmaya başladı. Siparişe göre çalışan, sağlıklı ve temiz midye üretme iddiasıyla yola çıkan kadınlar, şimdiden yoğun talep görmeye başladı.



KARAMAN'IN ERMENEK ILCESINDE 3 COCUK ANNESI EV KADINI SERIFE ALAN (52),KOSGEB'IN KADIN GIRISIMCI KURSU SAYESINDE ALDIGI HIBE DESTEGIYLE BIRLIKTE ZEYTINYAGI URETIP, INTERNET ARACILIGIYLA IHRAC EDIYOR

Niğde'de yaşayan, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü mezunu 39 yaşındaki Serap Noyer, mantar üretme hayalini "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı destekle gerçekleştirdi. Noyer, aldığı destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesisi dönüştürerek, 1,5 ton istiridye mantarı üretimi yapıyor.



Şırnak’ta iki ev hanımı bankadan çektikleri 60 bin lirayla kurdukları tesiste günde ortalama 200 kilogram mantar üreterek çevre illere pazarlıyor.Ürünlerine çevre illerden talep alan ev hanımları, Şırnak ve çevre illerdeki market ve manavlara mantarları pazarlayarak sektöre girdi.

ŞIRNAK'TA YAŞAYAN AYŞE İSKENDEROĞLU VE EMEL ERKAN İSİMLİ GİRİŞİMCİ KADINLAR, KİRALADIKLARI YERDE KURDUKLARI TESİSTE MANTAR ÜRETİMİNE BAŞLADI. (MELİH YİĞİT/ŞIRNAK-İHA) Şırnak'ta yaşayan Ayşe İskenderoğlu ve Emel Erkan isimli girişimci kadınlar, kiraladıkları yerde kurdukları tesiste mantar üretimine başladı.

KAYISI BAZLAMAYA GİRDİ, ORTAYA FARKLI BİR LEZZET ÇIKTI-13122019

Açıklama 2 : BAKLAVASI, KÜNEFESİ, TATLISI DERKEN KAYISI BU KEZ DE BAZLAMA İLE AĞIZLARI TATLANDIRIYOR. MALATYA'DA KADIN GİRİŞİMCİ FAHRİYE ÇOBANOĞLU, ÜRETTİĞİ BAZLAMALARA KAYISI VE ÇEKİRDEĞİNİ KOYUNCA ORTAYA FARKLI BİR TAT ÇIKTI.

Hobileri girişimci ruhuyla sirke markasına dönüştüAçıklama 2 : Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki kadın girişimci, geleneksel yöntemlerle ürettikleri elma sirkesiyle marka oluşturup ekonomiye katkı sağlıyor.



KAYSERILI OLAN, 3 COCUK ANNESI ZEYNEP GEYIK (33),GAZIANTEP'TE TATLICIDA GUNDE 18 SAAT CALISARAK, 2 SENEDE KUNEFE USTASI OLDUKTAN SONRA EVINI SATIP, ADANA'DA DUKKAN ACTI. TURKIYE'NIN TEK KADIN KUNEFE USTASI OLDUGUNU BELIRTEN GEYIK, HATAY'A OZGU KUNEFEYI GELISTIRIP, 15 CESIT URETTIGINI, SOSYAL MEDYA SAYESINDE TANINDIGINI SOYLEDI.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kadın girişimci, aldığı "genç girişimci kredisi"yle doğal gıda ürünleri imal ederek köydeki diğer kadınlara da örnek oldu.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE YAŞAYAN 21 YAŞINDAKİ SEDA ÖZBEK, ZİRAAT BANKASI'NIN FAİZSİZ "GENÇ GİRİŞİMCİ ESNAF KREDİSİ" KULLANARAK ÜRETTİĞİ DOĞAL ÜRÜNLERLE TİCARET YAPARAK, KÖYDEKİ DİĞER KADINLARA DA ÖRNEK OLDU. ÖZBEK'İN DOĞAL ÜRÜNLERİ YANI SIRA BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI VE TAVUKLARIDA BULUNUYOR. HAYVANLARINA GÖZÜ GİBİ BAKAN ÖZBEK, SÜREKLİ ONLARLA VAKİT GEÇİRİYOR VE İNEĞİNE KAHVE İKRAMI BİLE YAPIYOR. (SEYFETTİN ARAS/BURSA-İHA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Seda Özbek, "genç girişimci esnaf kredisi" kullanarak ürettiği doğal ürünlerle ticaret yapıyor.

ÇALIŞTIĞI FABRİKAYI BIRAKIP KENDİ İŞİNİ KURDU KOSGEB DESTEĞİYLE İŞ YERİ SAHİBİ OLDU MANİSA'DA GİRİŞİMCİ BİR KADIN ALDIĞI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI İLE KENDİ İŞ YERİNİ AÇTI-17112019

Açıklama 2 : MANİSA'DA EVİNDE BÖREK, TATLI YAPIP SATAN SEMRA BAYSAL (45) (SAĞDAKİ) İSİMLİ KADIN GİRİŞİMCİ, HİZMET SEKTÖRÜNDE BULUNMAK AMACIYLA KOSGEB'E BAŞVURDU. KOSGEB'TEN ALDIĞI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK BELGESİ İLE YUNUSEMRE İLÇESİNDE BULUNAN TİCARET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KARŞISINDA ABLASI ZELİHA YONTAN (SOLDAKİ) İLE BİRLİKTE KOSGEB DESTEĞİ VE BANKADAN ALDIĞI KREDİYLE CİZZA İSİMLİ BİR İŞYERİ AÇTI. (SADIK CANGEL/MANİSA-İHA) Manisa'da 45 yaşındaki Semra Baysal isimli kadın bir yandan fabrikada çalışıp bir yandan da aile bütçesine katkı olsun diye evinde yapıp sattığı gıda ürünlerini artık KOSGEB'den aldığı girişimcilik sertifikası ve destekle açtığı kendi iş yerinde satarak iş hayatına atıldı. Kendi işini kurmak için fabrikadan ayrılan Baysal, 2 yılın sonunda KOSGEB'den 55 bin TL hibe desteği alacak.

KRİZE İNAT İŞ YERİ AÇAN GİRİŞİMCİ KADINLAR, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR MARDİN'DE SEDEF GÜLAY EROL VE PERİHAN ALTUN, MAHALLİ YEMEKLER SALONU AÇTI GİRİŞİMCİ KADINLARIN KRİZE İNAT AÇTIĞI İŞ YERİ ŞEHİR DIŞINDAN SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADI-12112019

Açıklama 2 : MARDİNLİ İKİ GİRİŞİMCİ KADIN 'EKONOMİK KRİZ VAR' SÖZÜNE İNAT AÇTIKLARI MAHALLİ YEMEK SALONUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR. KISA SÜREDE NAMLARINI MARDİN DIŞINA DA TAŞIRAN GİRİŞİMCİ KADINLAR ŞİMDİLERDE ANKARA'DAN YEMEK SİPARİŞİ ALMAYA BAŞLADILAR. SEDEF GÜLAY EROL VE PERİHAN ALTUN BURADAN KAZANDIKLARI PARA İLE AİLELERİNİ GEÇİNDİRİYOR. SELMAN GÜNEŞ/MARDİN İHA (SELMAN GÜNEŞ/MARDİN-İHA) Mardinli iki girişimci kadın 'ekonomik kriz var' sözüne inat mahalli yemekler salonu açtı. Yemeklerinin namı il dışına taşan kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular

Açıklama 2 : Muğla'nın Bodrum ilçesinde internette "satılık eşek" ilanı dikkatlerini çeken iki kadın girişimci, satın aldıkları biri yaralı 8 eşekle çiftlik kurdu. Zamanla elde ettikleri yavrularla sayıları 11'e yükselen hayvanlarla yakından ilgilenen Uygur ile Gözar, eşek sütünden ürettikleri doğal sabunları açtıkları işletmede ve internet üzerinden satışa sunuyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

İnternetten satın aldıkları eşeklerle çiftlik kurdular

Açıklama 2 : Muğla'nın Bodrum ilçesinde internette "satılık eşek" ilanı dikkatlerini çeken iki kadın girişimci, satın aldıkları biri yaralı 8 eşekle çiftlik kurdu. Zamanla elde ettikleri yavrularla sayıları 11'e yükselen hayvanlarla yakından ilgilenen Uygur ile Gözar, eşek sütünden ürettikleri doğal sabunları açtıkları işletmede ve internet üzerinden satışa sunuyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

KADIN GİRİŞİMCİ HAYALİNE KAVUŞTU SİMAV'IN DEMİRCİKÖY BELDESİNDE, KENDİ ÇABALARIYLA İŞYERİNİ AÇAN KADIN GİRİŞİMCİ AYŞE ARSLAN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ-04112019

Açıklama 2 : KADIN GİRİŞİMCİ AYŞE ARSLAN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ (MEHMET EMİN İNCEKULAK/KÜTAHYA-İHA) Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demircikiöy beldesinde, 65 binTL harcama yaparak 'Büfeterya' adlı iş yerini açan kadın girişimci Ayşe Arslan, (38) hayallerini gerçekleştirdi. Büyükannesine ait eski evi restore ederek kafeterya işletmeciliğine yeni bir görünüm kazandırdığını belirten Arslan, hayallerini kurduğu iş yerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

BALIKESIRÃ¢ÂÂIN MANYAS ILCESINDE 5 YIL ONCE KOSGEBÃ¢ÂÂDEN ALDIGI KREDI ILE ENDEMIK OTLARLA MAKARNA URETEN KADIN GIRISIMCI SERAP KARAKAS, TALEBE YETISEMIYOR. KARAKAS, URUNLERINE TAYVANÃ¢ÂÂDAN BIR FIRMANIN TALEPTE BULUNDUGUNU, KENDILERINDEN NUMUNE ISTENDIGINI SOYLEDI. FOTO: SULEYMAN OZAYDIN/MANYAS,(BALIKESIR)(DHA)



Yozgatlı girişimci kadınlar e-ticaret ile dünyaya açılacak

Açıklama 2 : Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde ev ekonomisine katkı için kooperatif kurarak tarım ürünleri ve hediyelik eşya üreten kadınlar, sosyal projelere destek veren PTT ile anlaşma imzalayarak e-ticarete başladı. Çekerek ilçesinde kooperatifleşen kadınlar ürettikleri çeyizlik ürünleri e-PTT AVM ile daha geniş kitlelere pazarlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kadınlar, el emeği göz nuru işlemelerin yanında ilçemin tarım ürünlerini de değerlendirip konserve yaparak satışa sunuyor. ( Eyyüp Yılmaz - Anadolu Ajansı )

ARI FOBİSİ İŞE DÖNÜŞTÜ YILDA 750 KİLO BAL ÜRETİYOR KORKUSUNU YENDİ ARTIK İŞİNİ SEVEREK YAPIYOR APİFOBİYİ ATLATTI ŞİMDİ ARILARIN İÇERİSİNDE GEZİYOR ARI KORKUSUNU YENEN KADIN GİRİŞİMCİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU KADIN GİRİŞİMCİ AYSUN TUNA: "ÖNCELERİ ÇOK KORKUYORDUM AMA ARILARIN MÜKEMMEL HAYATINI KEŞFETTİM" "BALIN FİYATI ŞU ANDA 850 GRAMLIK KAVANOZLARDA 60 LİRA" "ARICILIK ÇOK ZEVKLİ ÖZELLİKLE KADINLARIN YAPMASINI İSTİYORUM"-09102019

Açıklama 2 : ESKİŞEHİR'İN SEYİTGAZİ İLÇESİNDE ARI KORKUSUNU YENEN KADIN GİRİŞİMCİ AYSUN TUNA, ORGANİK BAL ÜRETİYOR (MUSTAFA KAPLAN - SELÇUK MANAZ/ESKİŞEHİR-İHA) Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce apifobiyi (arı korkusu) yenen kadın girişimci Aysun Tuna, organik bal üreterek satışa sunuyor.

BURSAÃ¢ÂÂDA YASAYAN 1 COCUK ANNESI SIBEL KAYA, 2011 YILINDA, EVDE OTURMAKTAN SIKILDIGINDAN, HEM IS SAHIBI OLMAK HEM DE KENDISI GIBI KADINLARA IS IMKANI SUNABILMEK ICIN MANTICI DUKKANI ACTI. (FOTOGRAFTAKI SIBEL KAYA). FOTO:VEDAT YUCEBEAS-BURSA-DHA





BU KARPUZUN TOHUMU ATALARDAN KALMA YERLİ ÜRETİM 'SARI KARPUZ' HASADI BAŞLADI SARI KARPUZ HASADI BİLECİK'TE HEYECANLA BAŞLADI BİLECİK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ NECMETTİN YOLDAŞ: "ATA TOHUMLARIMIZIN GELİŞTİRMESİNİ SAĞLAMALIYIZ" KAYI BOYU ÇİFTÇİ VE GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ BAŞKANI NECLA TÜRKER: "OSMANLI'DAN KALMA BİR ÇEKİRDEKTİR"-17092019

Açıklama 2 : BİLECİKLİ KADIN ÇİFTÇİLER ATALARINDAN KALMA TAMAMI YERLİ TOHUM SARI KARPUZ HASADINA BAŞLADI. (CEM KAAN TOKA/BİLECİK-İHA) Bilecikli kadın çiftçiler atalarından kalma tamamı yerli tohum sarı karpuz hasadına başladı.

Foto Muhabiri : CEM KAAN TOKA-AW804112

KADIN GİRİŞİMCİLER, KURDUKLARI KOOPERATİFLE SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR KADIN GİRİŞİMCİLERDEN KIŞ HAZIRLIĞI İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA ORGANİK SALÇA İÇİN KOLLAR SIVANDI-09092019

Açıklama 2 : MALATYA'NIN AKÇADAĞ İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADIN GİRİŞİMCİLER, KURDUKLARI KOOPERATİF İLE ORGANİK SALÇA VE KURUTMALIK ÜRETİMİ YAPIYOR. KISA SÜRE ÖNCE ÜRETİME BAŞLAYAN KADIN GİRİŞİMCİLER, ŞU SIRALAR SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR. (RAMAZAN TAŞTAŞ/MALATYA-İHA) Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir araya gelen kadın girişimciler, kurdukları kooperatif ile organik salça ve kurutmalık üretimi yapıyor. Kısa süre önce üretime başlayan kadın girişimciler, şu sıralar siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

EVİNİN BAHÇESİNDE 17 BİN LİRAYLA BAŞLADIĞI İŞTE ŞİMDİ SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR GİRİŞİMCİ KADIN KEZBAN GÜVERCİN: "EVE TEMİZLİK SÜPÜRGE İŞİNİ BIRAKIP BÖYLE İŞLERE ATILSINLAR" "İNSANLARDAN SIKILDIĞIM İÇİN BÖYLE BİR İŞE BAŞLADIM"-08092019

Açıklama 2 : BİLECİK'İN PAZARYERİ İLÇESİNDE OTURDUĞUN EVİN BAHÇESİNDE 17 BİN LİRALIK SERMAYE İLE KEÇİ ALIP SÜT VE PEYNİR ÜRETEN EV HANIMI KEZBAN GÜVERCİN, ŞİMDİLERDE İSTENİLEN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR (AYDIN SARIOĞLU - BURAK TEKİN - SEDAT CEYLAN/BİLECİK-İHA) Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde oturduğu evin bahçesinde 17 bin liralık sermaye ile keçi alıp süt ve peynir üreten ev hanımı Kezban Güvercin, şimdilerde istenilen siparişlere yetişemiyor.



(ÖZEL HABER) YUTULARAK TÜKETİLEN İLGİNÇ ÇORBA, 'ARABAŞI' SICAK ÇORBA İLE SOĞUK HAMURUN BİRLEŞTİĞİ TAT ARABAŞI ÖNCEDEN EV HANIMI, ŞİMDİ İSE İŞ KADINI OLAN SİBEL FİDAN'IN GEÇİM KAYNAĞI OLDU AÇILAN KURSLA KENDİNİ GELİŞTİREN KADIN GİRİŞİMCİ SİBEL FİDAN; "İLK DEFA DENEYENLER ŞAŞIRIYOR, YUTAMIYOR" "EV EKONOMİSİNE EPEY KATKISI OLDU" "TATMAYAN BİLMİYOR, AMA TADAN DA TEKRAR İSTİYOR"-26082019

Açıklama 2 : SON GÜNLERDE SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞULAN YEMEKLERİNDEN BİRİ OLAN VE FAYDASI SAYMAKLA BİTMEYEN ARABAŞI ÇORBASI, ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE ÖNCEDEN EV HANIMI ŞİMDİ İSE İŞ KADINI OLAN SİBEL FİDAN'IN GEÇİM KAYNAĞI OLDU. (ÇAĞATAY GÜR - KADİR ARSLAN/ESKİŞEHİR-İHA) Son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan yemeklerinden biri olan ve faydası saymakla bitmeyen arabaşı çorbası, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde önceden ev hanımı, şimdi ise iş kadını olan Sibel Fidan'ın geçim kaynağı oldu.

SIVAS'TA YASAYAN NEZAHAT MAZMAN (38),7 YIL ONCE KATILDIGI GIRISIMCILIK KURSUNDA, KENTIN MESHUR SIVAS KOFTESI ICIN PROJE HAZIRLADI. KOFTEYE KADIN ELININ DEGMESINI AMACLAYAN MAZMAN'IN PROJESI KABUL GORUNCE ALDIGI DESTEKLE KENDI ISYERINI ACTI. 'KOFTECI NEZAHAT USTA' OLARAK TANINAN MAZMAN, BU ALANDA KADIN OLARAK KENTTE BIR ILKI GERCEKLESTIRDI. (FOTO:HUSNU UMIT AVCI/SIVAS-DHA)



Eşinin iflası üzerine girişimci oldu

Açıklama 2 : Gaziantep'te yaşayan ve eşinin iflası nedeniyle zor günler geçiren 54 yaşındaki ev kadını Hatice Akdulum, evinde çocukları için yaptığı, Güneydoğu Anadolu mutfağının eşsiz lezzeti mumbar dolmasını iş fırsatına çevirdi. Yaklaşık 3 yıl önce haftada bir kiloyla başladığı mumbar dolması satışında günlük 100 kilograma kadar çıkan Akdulum, "Mumbarcı Hattuç Bacı" ismiyle sosyal medyadan Türkiye'nin dört bir yanına mumbar gönderiyor.



Meyve sebzeyi una dönüştürüp sosyal medyadan satıyor

Açıklama 2 : Özbekistan'dan geldiği İzmir'de KOSGEB desteğiyle gıda şirketi kuran kadın girişimci, una dönüştürdüğü meyve ve sebzeleri sosyal medya üzerinden satışa sunuyor. Kibaroğlu, makine ve gıda mühendisi olan eşi Mihrali Kibaroğlu'nun yaptığı meyve kurutma ve öğütme makineleriyle çilek, portakal, mandalina, domates, elma, hurma gibi birçok meyve ve sebzeyi kurutup un haline getirerek satıyor. ( Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )



RIZE'DE SUMEYYE CELIK, URETTIGI KIMYASALLARDAN UZAK BAL SEKERLEMESI, KREM BALMUMLARI VE HAZIRLADIGI 'GENC KANATLAR' PROJESIYLE, TARIM VE ORMAN BAKANLIGI'NCA YURUTULEN 'TARIMDA KADIN GIRISIMCILIGIN GUCLENDIRILMESI' PROGRAMINDA BASARI ELDE EDIP DERECEYE GIRDI. FOTO: AYTEKIN KALENDER/DHA

(ÖZEL) BİLEZİĞİNİ SATTI, BİR KOVAN ARI ALDI, ŞİMDİ PARAYA PARA DEMİYOR SATTIĞI BİLEZİĞİYLE BİR KOVAN ARI ALDI, ŞİMDİ 200 KOVAN ARIYA ULAŞTI-13072019

Açıklama 2 : İSTANBUL'DA 35 YIL BOYUNCA ÇEŞİTLİ MESLEKLERDE ÇALIŞAN GİRİŞİMCİ KADIN, KASTAMONU'DAKİ KÖYÜNE DÖNEREK KOLUNDAKİ TEK BİLEZİĞİNİ SATTI VE BİR KOVAN ARI ALDI. HER GEÇEN YIL İŞLERİNİ İLERLETEN GİRİŞİMCİ KADIN, 10 YIL SONRA 200 KOVAN ARIYA ULAŞIRKEN ŞİMDİ PARAYA DA PARA DEMİYOR. (VEDAT YUNUS İKİZOĞLU/KASTAMONU-İHA) İstanbul'da 35 yıl boyunca çeşitli mesleklerde çalışan girişimci kadın, Kastamonu'daki köyüne dönerek kolundaki tek bileziğini sattı ve bir kovan arı aldı. Her geçen yıl işlerini ilerleten girişimci kadın, 10 yıl sonra 200 kovan arıya ulaşırken şimdi paraya da para demiyor.

Hibeyle başladı ikinci şubesini açtı

Açıklama 2 : Kilis'te KOSGEB'den aldığı hibe desteğiyle pasta imalathanesi ve pastane açan kadın girişimci, faaliyete geçirdiği ikinci şubesiyle hemcinslerine örnek oldu. ( İzzet Mazi - Anadolu Ajansı )

Başlık : Köylü kadın girişimcilerin hasat heyecanı

Açıklama 2 : Düzce'de yaşayan 4 girişimci köylü kadın, üniversite destekli ekim yaptıkları tıbbi aromatik bitkide hasat heyecanı yaşıyor. (

Solucan gübresi üretimi kadın girişimcinin geçim kapısı oldu

Açıklama 2 : Muğla’nın Milas ilçesinde bir kadın olarak fark yaratma isteğiyle solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, kendi imkanlarıyla kurduğu tesiste ayda 1 ton solucan gübresi üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor. ( Volkan Yıldız - Anadolu Ajansı )



KADIN GİRİŞİMCİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İPEK BÖCEĞİ ÜRETİMİ İÇİN DUT BAHÇESİ KURDU İSTANBUL'DAN TUNCELİ'YE DÖNEN VE DEVLET DESTEĞİYLE 124 DÖNÜMLÜK ALANDA İPEK BÖCEĞİ ÜRETİMİ İÇİN DUT BAHÇESİ KURAN KADIN GİRİŞİMCİ, 150 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK BÜYÜK ŞEHİRDEN SIKILIP BELGESELDE İZLEDİĞİ YATIRIM İÇİN KÖYÜNE DÖNEN KADIN GİRİŞİMCİNİN KURDUĞU BAHÇESİNİN TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLDUĞU AKTARILDI-26052019

Açıklama 2 : TÜRKİYE İPEKBÖCEĞİ VE İPEK ÜRETİMİNİN YÜZDE 8'İNE TEKABÜL EDECEK ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İPEKBÖCEĞİ ÜRETİM DUT BAHÇESİ TUNCELİ'NİN HOZAT İLÇESİ'NDE OLUŞTURULDU. (ERCAN TOPAÇ/TUNCELİ-İHA)

ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK KENDİ İMKANLARIYLA İŞLETME AÇTI GİRİŞİMCİ KADININ AÇTIĞI İŞLETME YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR GİRİŞİMCİ ASİYE KAYA: "ÇALIŞTIĞIMDAN BERİ ÇOCUKLARIMA DAHA İYİ BİR GELECEK SAĞLAMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİM"-28042019

Açıklama 2 : SAKARYALI GİRİŞİMCİ KADIN EŞİNDEN AYRILDIKTAN SONRA ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK KENDİ İMKANLARIYLA AÇTIĞI İŞLETMEDE YÖRESEL KÖY KAHVALTISI VEREREK, ŞEHİR GÜRÜLTÜSÜNDEN VE STRESTEN KAÇMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRÜYOR. (ORKUN KAYA/SAKARYA-İHA)