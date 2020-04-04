Yeşil sebze ve bitkilerin ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Besin değerleri açısından son derece zengin olan yeşillikler, vitamin ve minerallerin yanı sıra antioksidan, lif ve su içeriyor.

Sıkça yediğiniz yeşilliklere yenilerini ekleyin

Başta salatalarda kullandığımız yeşillikler ve ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzelerin yanı sıra farklı yeşillikler tanışmaya açık olun. Farklı pişirme yöntemleri ile yeni tarifler ekleyin. Daha fazla yeşillik daha besleyici öğünler demek.

1- Kara lahana

Karadeniz bölgesinin en çok tüketilen sebzelerinden biri olan kara lahananın dolmasından çorbasına kadar hemen her türlü yemeği yapılabiliyor. Kara lahananın geniş ve düz yapraklı haline daha aşina olsak da küçük ve kıvrımlı yaprakları olan türleri de mevcut. K, A ve C vitamini açısından zengin olan kara lahana, antioksidan lutein ve beta karoten de içeriyor. Lutein maddesi göz sağlığı için son derece faydalı ve göze gelen ışık ve oksijenin yaratabileceği hasara karşı koruyor. Kara lahana çorbası ve onlarca yemeği ile çok farklı şekillerde öğünlerimize dahil edilebiliyor. Sabah kahvaltısında omlete de kara lahana eklemeyi deneyebilirsiniz.

2- Hardal otu

Ülkemizde çok fazla bileni olmasa da dolma sarmak için kullanılan yapraklardan biri olan hardal yaprağı, günlük K vitamini ihtiyacının neredeyse dokuz katını karşılayabilecek kadar zengin bir kaynak. A, C, E vitaminlerini de bol miktarda bulunduruyor. K vitamini, kanın pıhtılaşmasında, kemikleri güçlenmesinde ve kalsiyumun taşınmasında yardımcı oluyor. Hardal yaprağı ayrıca bakır, magnezyum ve kalsiyum içeriyor, antioksidanlar açısından da zengin. En büyük faydası sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlamak ve mide hücrelerini desteklemek. Sotelenerek pişirilebilen hardal yaprağı ile dolma sarmayı deneyebilirsiniz.

3- Enginar

Hem zeytinyağlı hem de etli olarak yemeği yapılan enginarın çok sayıda faydası bulunuyor. İçerdiği vitamin ve minerallerin yanı sıra enginar, en yüksek antioksidan, lif ve kolesterol düşüren bileşikler bulunduruyor. Enginarın kabuklarında ise normal vücut fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilecek iltihaplarla mücadele etmeye yardımcı serbest radikaller var. Enginarla yapılabilecek çok sayıda yemek var, sizlere buharda ıspanakla pişirmeyi de denemenizi önerebiliriz.

4- Su teresi

Özellikle Ege bölgesinde çokça bulunan su teresi, turpgil ailesinden. Keskin bir tadı vardır ve kalsiyum, potasyum başta olmak üzere çok sayıda vitamin ve mineral içeriyor. Su teresinin içindeki kalsiyum sütten bile fazla. C, K vitaminleri, magnezyum açısından da zengin. Salatalara eklenen ve kavurarak pişirilen su teresi aynı zamanda farklı sebzelerle bir araya getirilebiliyor. Sandviçlerinizin içine yeşillik olarak su teresi koymayı deneyebilirsiniz.

5- Brüksel lahanası

Tüm yeşilliklerde olduğu gibi Brüksel lahanası da C ve K vitamini kaynağıdır. 1 kap Brüksel lahanası günlük K vitamini ihtiyacının 2 katını, C vitamini ihtiyacının ise tamamını karşılayabiliyor. Bunlara ek olarak, glukozinolatlar bulunuyor, bu madde sürekli tekrar eden enfeksiyonlar ve kronik hastalıklarla savaşmakta son derece etkilidir. Brüksel lahanasını salatalara eklemeyi ve makarnalarda kullanmayı deneyebilirsiniz.

6- Karahindiba yaprağı

Sarı bir çiçek olarak bilinir ancak yeşil yaprakları son derece faydalı bir yiyecektir. Hem yaprakları hem de kökü yenebilen karahindiba, A, K ve E vitamininin yanı sıra önemli miktarda kalsiyum ve demir içerir. Yaprakları salata ve fasulyeyle birlikte yemek olarak pişirilebilir, omlet yaparken kullanılabilir, kökü de kavrulabilir.

7- Dolmalık biber

Adından da anlaşılacağı gibi, genelde dolma yapmada kullandığımız tombul biberin çok farklı tariflerde kullanılabileceğini biliyor muydunuz? A ve C vitaminleri ile birlikte, kırmızı kan hücrelerini besleyen folat da içeren yeşil biber, lif açısından da zengindir. Kalp sağlına iyi gelir, bağırsakları destekler, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Sebze yemeklerinin içine, salatalara dolmalık yeşil biberler de eklemeyi deneyebilirsiniz.

8- Brokoli

Brokoliyi yemek olarak tüketmek herkes için kolay olmayabilir ancak buharda pişirip üzerine zeytinyağı sarımsak limon dökerek yediğinizde herkes için harika olacaktır. Hem de tüm vitamininden faydalanmış olursunuz. Brokolinin iltihap sökücü özelliği vardır. D vitamininin emilimine yardımcı olan A ve K vitamini deposudur. Artrit ve gut hastalığına iyi gelir. Brokoli diyet yapan insanların dostudur. Tok tutar ve çok uzun süre açlık hissetmezsiniz.D vitamin açısından çok zengindir. Brokoli

Daha fazla yeşillik için daha fazla fikir

1- Yeşillikleri smoothie yaparken kullanın, yoğurt ve meyvelerle birlikte hazırlayın, ıspanağın yanı sıra farklı tatlarla bir araya getirin

2- Yeşillikleri çorbalarda kullanın, sebze çorbalarına daha fazla yeşil sebze ekleyin.

3- Makarna soslarını yeşil sebzelerle renklendirin.

4- Dip sos yaparken farklı yeşillikler kullanın.

5- Yeşillikleri fırında iyice kuruyup çıtır çıtır olana kadar pişirin ve cips gibi yemeyi deneyin.