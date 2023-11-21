Beraber tüketilebilecek besinler
Bazı besinleri beraber tüketmek yediklerinizin besin değerini artıran bir unsur olabiliyor.
NOHUT YEMEĞİ
Nohut yemeğini etli yaparsınız, etteki hayvansal protein nohuttaki çinkonun emilimini artırır.
MERCİMEK ÇORBASINA LİMON SIKIN
Mercimek çorbası içerken içerisine limon sıkarsanız, limondaki c vitamini mercimekteki ham olmayan demirin emilimini kolaylaştıracaktır.
BALIK YANINDA SEBZE TÜKETİN
Balığın yanında brokoli gibi sebzeler tüketirseniz, balığın içerisindeki D vitamini, brokolideki kalsiyumun emilimini artıracaktır.