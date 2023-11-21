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        Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Beraber tüketilebilecek besinler

        Beraber tüketilebilecek besinler

        Bazı besinleri beraber tüketmek yediklerinizin besin değerini artıran bir unsur olabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 18:31 Güncelleme: 21.11.2023 - 18:33
        1

        NOHUT YEMEĞİ

        Nohut yemeğini etli yaparsınız, etteki hayvansal protein nohuttaki çinkonun emilimini artırır.

        2

        MERCİMEK ÇORBASINA LİMON SIKIN

        Mercimek çorbası içerken içerisine limon sıkarsanız, limondaki c vitamini mercimekteki ham olmayan demirin emilimini kolaylaştıracaktır.

        3

        BALIK YANINDA SEBZE TÜKETİN

        Balığın yanında brokoli gibi sebzeler tüketirseniz, balığın içerisindeki D vitamini, brokolideki kalsiyumun emilimini artıracaktır.

        #ht gastro
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