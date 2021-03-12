Kandil simidinin hikayesi

Osmanlı’dan günümüze kadar gelmeyi başaran 157 yıllık Hafız Mustafa markasının Yönetim Kurulu Başkanı Avni Ongurlar, Miraç Kandili münasebetiyle kandil simidinin hikayesini anlattı.
Kandil simidinin geleneğinin Türklere özgü olduğunu belirten Avni Ongurlar, “Türkler, Selçuklulardan beri mübarek gün ve geceleri kutlamışlar. Kandil yakılarak camilerin aydınlatılması ise II. Selim dönemine (1566–1574) denk gelmektedir. 16’ncı yüzyıldan itibaren İstanbul halkı kandil gecelerini toplu şekilde ibadet ederek ve hayır işleyerek geçirmeyi bir ritüel haline getirmiştir. Kandil günlerinde simit ve çörek yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Zamanla kandil simidinin şekli değişerek günümüzdeki halini almıştır. İstanbul’un tatlıcıları ve fırınları 1800’lerden beri kandil simidi yapmaktadır ve bu şehrimizin önemli bir geleneğidir. Günümüzde ise bu gelenek hala devam etmekte, kandil gecelerinde, kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülmektedir. ” bilgilerini paylaştı.
İyi kandil simidi nasıl olmalıdır?
1864 yılından beri hizmet veren Hafız Mustafa’nın İstanbul’un kandil kültüründe önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Avni Ongurlar, “Poğaçanın da mucidi olan kurucumuz Hafız Mustafa Efendi’den beri bu özel geceler için kandil simidi yapmaya devam ediyoruz. Kandil simidi sadece bir yiyecek değil aynı zamanda kültürümüzün de önemli bir parçasıdır.” dedi.
Kandil simidinin kendine has özellikleri olduğunun altını çizen Ongurlar, “Kandil simidi yapıldığı gün taze şekilde tüketilmelidir. Ağızda dağılması günlük ve iyi olduğunu gösterir. Eskilerin tabiriyle yapısı kıyır kıyır olmalıdır. Kandil simidi yapılırken mutlaka mahlep kullanılmalıdır. Kutuyu açtığınızda kırık simitler varsa o simidin taze olduğunu gösterir.” şeklinde konuştu.
Kandil simidi nasıl yapılır? En lezzetli Kandil simidi tarifi ve malzemeleri...
Kandillerimizin vazgeçilmezlerinden biri olan Kandil simidi, Regaip kandili ile birlikte sofralarımızda olacak. Peki, evlerinde kandil simidi yapacaklar için tarifi nedir? kandil simidi malzemeleri neler? İşte, haberimizde...
MALZEMELER
- 250 gr tereyağı veya margarin ( tavaya konulup yarısı erimis yarısı erimeden kalmış olacak )
- 1 cay bardağı sıvı yağ
- 1 cay bardağı yogurt
- 1 yumurtanın sarısı hamurun icine yumurta akı üzerine
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı toz seker
- 1 çay kaşığı mahlep
- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 4 4.5 su bardağı kadar un
- Üzeri için Susam
NASIL YAPILIR?
Derin bir kaba ocakta yarısı erimis, yarısı icinde erimeden kalmis tereyağı veya margarin ekleyin. Yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt ilava ederek, az şeker ve tuz son olarakta kabartma tozu koyarak karıştırın. Üzerine alabildiğince un ilave edin.
Hamuru 15 - 20 dakika dinlendirin daha sonrasında ceviz büyüklüğünde parcalar koparip elimizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayip küçük simit sekli verin.
Simitleri once yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişer.
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