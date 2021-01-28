Karides güveç

Yedikten sonra vazgeçilmezim olan karides güvecin tarifini sizlerle paylaşıyorum. Eminim benim gibi hiç karides yememiş olanlar bu lezzetten vazgeçemeyecek. Ayrıca şu dönemde restoranlara gidemediğimiz için evde çok kolay hazırlayabileceksiniz...