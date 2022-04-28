Kefirin faydaları neler ve nasıl yapılır?

Kefir nedir?

Kefir, kökeni Kafkaslara dayanan ve ilk kez Türkler tarafından yapılan süt içeceğidir. Kefir tanelerinin, sütte laktik asit ve etil alkol fermantasyonunu gerçekleştirmesiyle oluşur.

Kefirin faydaları nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, bir bardağı ortalama 100 kalori olan kefirin, protein başta olmak üzere, kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum, A, E, B12 vitamini ve bağırsak florasını düzenleyen birçok yararlı mikroorganizma içerdiğini söylüyor. Besleyici özellikleriyle çocukların büyüme döneminde bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve güçlü kemik oluşumuyla boy uzamasına fayda sağlayan kefirin evde hazırlanmasının da oldukça kolay olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş "Protein, vitamin ve mineral deposu kefir tam bir şifa kaynağı. Bilinen bir zararı olmamakla birlikte mikroorganizma içeriğinin yüksek olmasından dolayı 2 yaş öncesinde kullanmamakta fayda vardır. Yetişkinler günlük olarak 1-2 su bardağı içebilir. 2 yaş sonrası çocuklarda günlük 1 çay bardağı kefirle başlanıp yavaş yavaş artırılmalıdır." diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, kefirin 8 faydasını anlattı, kefir yapımının ve kefirli lezzetlerin tarifini verdi…

1- Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

İçeriğinde bulanan betakaroten bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücutta oluşan toksin maddelerin üremesini durdurarak, bağışıklık sistemini zayıflatan mikroorganizmaları yok ediyor.

2- Mide ülserini önlemede etkili

Mide ülserine neden olan "helicobakter pilori" isimli bakterinin öldürülmesine yardımcı oluyor. Antibiyotik etkisiyle de mide ülserinin oluşmasının engellenmesinde ve tedavisinde destekleyici role sahip.

3- Sindirimi kolaylaştırıyor

Yararlı mikroorganizmalar, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların oluşmasının ve çoğalmasının önüne geçerek bağırsak florasını düzenliyor. Besinlerin sindirilmesine ve emilmesine katkıda bulunuyor. Bağırsaklarda bu mikroorganizma dengesi bozulduğunda ishal, kabızlık, emilim bozuklukları oluşabilirken, kefir içeriğindeki doğal mikroorganizmayla bu dengeyi sağlıyor.

4- Kemikleri güçlendiriyor

Yüksek oranda içerdiği kalsiyumla kemiklerin gelişmesini sağlayan kefir, büyüme dönemindeki çocukların ve yaşlıların artan kalsiyum ihtiyacını karşılamakta en etkili kaynaklardan. Vücut, ihtiyacı olan kalsiyumu besinlerle alamadığında gereksinmeyi kemiklerden sağladığından, kemik yumuşaması ve kırılmaları, diş dökülmeleri oluşabiliyor. Günlük tüketilen 2 su bardağı kefir günlük kalsiyum ihtiyacının ortalama yüzde 60'ını sağlıyor.

5- Hücreleri yeniliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, "E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidandır. Hücre yıkımına sebep olan toksin maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlar." diyor.

6- Kan şekerini dengeliyor

Kefir gibi probiyotikler protein ve yağların kolay sindirilmesini sağlıyor. Glisemik indeksi düşük olan kefir içerdiği proteinle birlikte midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor ve kan şekerinin de daha yavaş yükselmesini sağlıyor. Böylelikle yaşanılan açlık krizlerinin önüne geçilerek fazla besin ve kalori alımı azaltılıyor.

7- Mide gazını azaltıyor

Laktik asit fermantasyonu sayesinde sindirimi kolaylaştırarak, midede oluşan gazı azaltan kefir, bu özelliğiyle de laktoz intoleransı olan kişilerde kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.

8- Depresyondan koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş "Kefir triptofan aminoasidi ve B vitamini içeriğiyle sinirleri yatıştırıcı ve depresyonu azaltıcı etkisi olan mucizevi bir içecek. Gevşeme ve uyku verici özelliğiyle gece rahat uyumaya yardımcı oluyor." diyor.

Meyvelerle tatlandırabilirsiniz

Kefir, oluşan fermantasyon nedeni ile ekşi bir tada sahip. Kendine özgü bu ekşi tadı sevmeyen miniklere mevsim meyveleriyle blender yapılarak içirilebilir. Tadından rahatsız olan yetişkinler de elma, muz, kivi gibi meyvelerle aroma katarak tüketebilir.

Kefir nasıl yapılır?

Kefirin evde hazırlanması oldukça kolay. Güvenilir yerlerden temin edeceğiniz kefir tanelerine ve süte ihtiyaç vardır.

MALZEMELER

1 litre süt

30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç

NASIL YAPILIR?

1 litre sütü kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin. Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmelisiniz.

Şekersiz kefirli kek tarifi

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kefir

2 yumurta

1 su bardağı ceviz

4 adet kuru incir

4 adet hurma

1 buçuk su bardağı tam buğday unu

2 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karbonat

NASIL YAPILIR?

İncir ve hurmayı bir kaba koyup üzerine sıcak su ekleyin, 10-15 dakika bekletin. Yumurtayı bir kaba kırın, üzerine kefir ve sıvı yağ ilave ederek iyice çırpın. İncir ve hurmanın suyunu süzüp küçük küçük doğradıktan sonra karışıma ilave edin. Tam buğday unu, karbonat ve tarçın ilave ederek un parçaları kaybolana kadar karıştırın. En son cevizleri de küçülterek karışıma ilave edin. Karışımı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine veya kek kalıbına dökerek önceden ısıtılmış fırında 175 derecede 45-60 dakika pişirin.

Yulaflı muzlu kefir

MALZEMELER

1 su bardağı kefir

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 küçük boy muz

1 tatlı kaşığı tarçın

NASIL YAPILIR?

Kefir ve yulaf ezmesini bir kasede karıştırın. Minik minik doğranmış muzları da ekleyin, üzerine toz tarçın serpin. Tercihe göre 7-8 adet çiğ badem de ilave edebilirsiniz.

Suna Dumankaya'dan kefirli tarifler

Meyveli kefir

MALZEMELER

1 adet portakal

1 adet limon

3 adet kayısı

100 mililitre kefir

NASIL YAPILIR?

Bir adet portakal, bir adet limon ve üç adet kayısıyı doğrayıcıdan geçirin. Bu karışımın içine 100 mililitre de kefir ekleyin. Her sabah bu karışımdan tüketin.

Kefirli maske

MALZEMELER

1 yemek kaşığı kefir

1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı

1 yumurtanın sarısı

NASIL YAPILIR?

1 yemek kaşığı kefir, 1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı ve 1 yumurtanın sarısını karıştırın. Bu karışımı cildinize maske gibi yayın. Yarım saat beklettikten sonrada süt banyosuyla çıkarın. Haftada 2 kez uygulayabileceğiniz bu formül cildinizde gençlik iksiri etkisi yaratacaktır.