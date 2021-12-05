Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Kahve çekirdeği tohumdur

Kahvenin öğütülerek elde edildiği çekirdek, uygun iklim ve ortamda ekildiğinde ağacın tohumlarıdır. Şekil olarak fasulyeye benzese de bu çekirdekler daha çok kiraza yakındır.

Kahve kelimesi Arapçadan gelir

Kahve Etiyopya’dan Mısır’a ve oradan da Arap bölgesi üzerinden Anadolu’ya geçti. Bu çekirdeğin adı “qahwah” olarak biliniyordu. Anadolu’da ismi “kahve” haline geldi. Osmanlı’dan Avrupa’ya bu isimle geçti. En son 1582’de, Hollandaca “koffie” kelimesinden türeyerek İngilizce sözlüğe coffee şeklinde dahil oldu.