Kruvasan nasıl yapılır ve kalorisi ne kadar?

13. yüzyıldan beridir Avusturya'da çeşitli şekillerde yapıldığına dair tarihi deliller vardır. Yiyeceğin Fransa'da tutulması ise Avusturyalı bir subay olan August Zang'ın Paris'te bir fırın açması ile olmuştur. Paris'te hilâl şeklinde yapılan Viennoiserie (Viyana usulü) çeşidi ile de dünya çapında tanınır hâle gelmiştir. Genellikle kahvenin yanında yenir. Malzemelerin kaliteli, uzun bir mayalanma süreci ve en önemlisi de tereyağın doğal ve lezzetli olması önemlidir. İyi bir kruvasanın üstü kıtır, içi kat kat ve gözeneklidir. Üzerine parmakla bastırdığınız zaman dağılıp parçalanmaması kruvasanın tam kıvamında olduğunu gösterir.
Harika bir kahvaltılık olduğu gibi, piknik menüleri için de leziz bir seçenektir. Günün her saati ister tatlı ister tuzlu olarak yiyebilirsiniz. Kahvaltıda peynir, reçel ve bal, öğle yemeklerindeyse arasına ton balığı ya da şarküteri ekleyip alternatifler oluşturabilirsiniz.
MALZEMELER
- 500 gram un
- 10 gram instant maya
- 50 gram tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tuz
- 1 su bardağı süt, ılık
- 1 adet yumurta sarısı
PÜF NOKTALARI
• Pürüzsüz, elastik ve yumuşak bir hamur elde etmiş olmalısınız.
• Mayalanma sürecinin hızlıca başlaması için süt ılık olmalıdır.
• Hamurun buzdolabında mayalanması çok önemlidir.
• Mümkünse yarım saatte bir kruvasan hamurunu tereyağı ile açıp tekrar buzdolabında dinlendirin. Bu yöntem hamurun daha gözenekli ve puf puf olmasını sağlayacaktır.
• Kruvasan hamurunu mermer tezgahta hazırlarsanız, hamurla daha kolay işlem yapabilirsiniz.
• Kullanacağınız tüm malzemelerin taze olmasına özen gösterin.
• Eğer vaktiniz yoksa veya hamurla uğraşmak istemiyorsanız, milföy hamuru kullanarak da hazırlayabilirsiniz.
NASIL YAPILIR?
1. Mayalama işleminden sonra hamurunuzu hafif unlanmış tezgaha alın ve 1,5 cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
2. Dikdörtgen şeklinde açtığınız hamurun yüzeyini üç parça gibi düşünün sağ ve sol taraflara margarini elinizle sürün ve bu parçaları ortada birleştirin.
3. Bu işlemi yaptıktan sonra hamuru sığacağı bir kaba alın üzerini streç film ile kaplayarak dolapta yaklaşık 10 dakika dinlendirin.
4. Aynı işlemi 2 kez daha tekrarlayın.
5. İşlemleri bir kez daha yaptıktan sonra sonra hamuru son kez unlanmış tezgaha alarak yarım cm kalınlığında dikdörtgen şeklinde açın.
6. 25-30 cm boyunda ve taban kenarı en az 10 cm olan üçgenler halinde hamuru kesin.
7. Geniş kenardan başlayarak hamuru yuvarlayın.
8. Hamurları yağlı kağıt yada silpat serilmiş fırın tepsisine 5 cm aralıklarla dizin.
9. 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra üzerlerine 1 adet yumurta sarısı sürerek 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
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