Lor peynirli toplar

Kahvaltı sofraları tüm aileyi bir araya getiren en keyifli anlardan biridir. Öte yandan sağlık açısından da günün en önemli öğünüdür. Haftasonu kahvaltıları ise daha bir özenle hazırlanır, sofralar lezzet şölenine dönüşür. Peki hem pratik hem lezzetli bir tarife ne dersiniz?

Kahvaltı sofralarınız için hatta sadece kahvaltıda değil, ara sıcak olarakta sunabileceğiniz lor peynirli topları sizler için hazırladım.

MALZEMELER

250 gr. lor peynir

1 yumurta akı (sarısı kullanılacak)

2 yemek kaşığı un

Tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz biber

5-6 dal maydonoz

Galeta unu

HAZIRLANIŞI

Lor peynirini bir kabın içine alın. Üstüne yumurta akı, baharat, un ve maydonuzu ekleyip yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan küçük parçacıklar alarak, avucunuzda yuvarlayıp önce yumurta sarısına sonra da galeta ununa batırın.

Hazırladığınız peynirli topları sıvı yağda rengi dönene kadar kızartın. Kızaran peynir toplarını kağıt havlu üstünde 3 dakika kadar dinlendirip hemen servis yapın…