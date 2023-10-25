Haberler Gastro Lezzetli Hatlar Meghan Markle'dan açai bowl tarifi

Meghan Markle'dan açai bowl tarifi Meghan Markle'ın acai kasesi (açai bowl) tarifine göre kraliyet ailesi beslenme konusunda oldukça iddialı. Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:41 facebook

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Muhtemelen acai kasesi tarifini sosyal medyada duymuş, görmüş ve hatta satın almış ve yemiş bile olabilirsiniz. Parlak mor, ezilmiş acai meyvesi (açai üzümü) ile doldurulmuş, üstüne fındık, meyve ve diğer lezzetli malzemelerle doldurulmuş bir tabak olan bu tarif pek çoğumuz tarafından bilinmiyor.

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Bu nefis tabağın tek sorunu pahalı olması. Deneysel bir araştırma şirketi, bu tabakların tek başına 17 dolara kadar çıkabileceğini ortaya çıkardı. Ancak evde uygun fiyatlı bir acai kasesinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız Meghan Markle'ın muhteşem tarifine kulak verin.