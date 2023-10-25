Meghan Markle'dan açai bowl tarifi
Meghan Markle'ın acai kasesi (açai bowl) tarifine göre kraliyet ailesi beslenme konusunda oldukça iddialı.
Muhtemelen acai kasesi tarifini sosyal medyada duymuş, görmüş ve hatta satın almış ve yemiş bile olabilirsiniz. Parlak mor, ezilmiş acai meyvesi (açai üzümü) ile doldurulmuş, üstüne fındık, meyve ve diğer lezzetli malzemelerle doldurulmuş bir tabak olan bu tarif pek çoğumuz tarafından bilinmiyor.
Bu nefis tabağın tek sorunu pahalı olması. Deneysel bir araştırma şirketi, bu tabakların tek başına 17 dolara kadar çıkabileceğini ortaya çıkardı. Ancak evde uygun fiyatlı bir acai kasesinin nasıl yapılacağını öğrenmek istiyorsanız Meghan Markle'ın muhteşem tarifine kulak verin.
Markle'ın tarifi harika bir şablon çünkü birçok öğe birbiriyle değiştirilebiliyor. Örneğin, Markle badem sütünü tercih ediyor, ancak yulaf sütünü, soya sütünü veya gerçek sütünü kolayca badem sütüyle değiştirebilirsiniz. Kasesini meyveler ve dilimlenmiş muzlarla dolduruyor, ancak bunları elinizde olana göre ayarlayabilirsiniz.
Tercihlerini granola, çikolata parçaları veya kıyılmış fındık gibi çıtır eklemelerle değiştirin. Alternatif olarak, daha yumuşak bir his için en sevdiğiniz fındık ezmesini de ekleyebilirsiniz.
Bir not: Markle'ın tabağı bir paket açai üzümü gerektiriyor. Markette dondurulmuş mor üzümü bulmakta sorun yaşıyorsanız, kolayca değiştirebileceğiniz toz acai'yi satn alabilirsiniz. Ayrıca, özellikle Manuka balı kullanıyor, ancak sizde hangi bal varsa kullanabilirsiniz. Ayrıca elinizde arı poleni yoksa kimsenin bunu fark edeceğini sanmıyoruz. Açıkçası hepimizin bir aktrisin mutfağına erişimi yok ancak bu tabak oldukça sağlıklı ve lezzetli, çocuklar için de oldukça albenili.
MEGHAN MARKLE'IN ACAİ KASESİ TARİFİ
Malzemeler:
1 dondurulmuş acai paketi
1/3 su bardağı badem sütü
1/2 muz
Bir avuç dondurulmuş ve taze meyveler
Hindistan cevizi gevreği
Manuka balı
Arı poleni
Nasıl yapılır?
Acai paketini badem sütü, muz ve dondurulmuş meyvelerle karıştırarak koyu bir karışım elde edin.
Üzerine hindistan cevizi gevreği, taze meyveler, dilimlenmiş muz, biraz manuka balı ve arı poleni ekleyip servis yapın.