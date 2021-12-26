Panettone ekmeği nasıl yapılır?

Hazırlama mayalanma bekletme süresi: 2 gün

Pişirme süresi: 70 - 75 dakika

MALZEMELER

250 ml’lik bardak ölçüsüyle;

5 bardak elenmiş un

1 paket instant kuru maya, 10 gr

1 bardaktan bir parmak eksik ılık su, 175 ml

5 büyük boy yumurta

1 portakal kabuğu, ince rendelenmiş

1/2 bardak toz şeker

2 tatlı kaşığı vanilya özütü

1/2 çay kaşığı tuz

170 gr oda ısısında tereyağı, küp küp doğranmış

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

1 yemek kaşığı soğuk tereyağı, 14 gr (panettoneyi pişirmeden önce kullanacağız)

Kuru meyve ve yemişler için malzemeler ve ön hazırlığı;

1/2 bardak kuru İzmir üzüm

1/2 bardak kuş üzümü

1/2 bardak portakal & limon şekerlemesi

1/4 bardak rom veya portakal suyu

1/4 bardak sıcak su

1/2 bardak file badem

File badem haricindeki malzemeleri bir kaba alarak karıştırın ve üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın.

NASIL YAPILIR?