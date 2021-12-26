Panettone ekmeği nasıl yapılır?

Hazırlama mayalanma bekletme süresi: 2 gün
Pişirme süresi: 70 - 75 dakika
MALZEMELER
250 ml’lik bardak ölçüsüyle;
- 5 bardak elenmiş un
- 1 paket instant kuru maya, 10 gr
- 1 bardaktan bir parmak eksik ılık su, 175 ml
- 5 büyük boy yumurta
- 1 portakal kabuğu, ince rendelenmiş
- 1/2 bardak toz şeker
- 2 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 170 gr oda ısısında tereyağı, küp küp doğranmış
- 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
- 1 yemek kaşığı soğuk tereyağı, 14 gr (panettoneyi pişirmeden önce kullanacağız)
Kuru meyve ve yemişler için malzemeler ve ön hazırlığı;
- 1/2 bardak kuru İzmir üzüm
- 1/2 bardak kuş üzümü
- 1/2 bardak portakal & limon şekerlemesi
- 1/4 bardak rom veya portakal suyu
- 1/4 bardak sıcak su
- 1/2 bardak file badem
File badem haricindeki malzemeleri bir kaba alarak karıştırın ve üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın.
NASIL YAPILIR?
- Ön mayalama için; 175 ml ılık suya kuru mayayı ekleyip kabın üzerini streç film ile kaplayın. Yaklaşık 10 dakika sonra baloncuklar oluşmaya başlayınca unun bir bardağını mayaya ekleyip el çırpıcısıyla karıştırın.
- Streç film ile kaplayarak iki katı hacime ulaşana kadar yaklaşık 40 dakika bekletin
- Kabaran ön mayayı miksere alın ve kürek aparatını takın, mikseri düşük devirde çalıştırmaya başlayın. Yumurtaları birer birer ekleyip 2 - 3 dakika kadar çırpın, sonrasında toz şeker, portakal kabuğu ve vanilyayı ilave ederek 2 - 3 dakika daha düşük devirde çırpın
- Bu aşamadan itibaren mikserin kanca aparatını takın ve düşük devirde çalıştırmaya devam ederek tuz ile harmanlanmış unu kaşık kaşık ekleyin
- Hamur pürüzsüz olana kadar yaklaşık 10 dakika çırpın. Tereyağını 3 defada ekleyin, her defasında tereyağının hamura karıştığından emin olun! Gerekirse mikserin düğmesini kapatıp spatula yardımıyla kenarlardan ortaya doğru sıyırın
- Hamur ipeksi ve parlak hale gelene kadar 3 - 4 dakika daha çırpın. Hamur yumuşak ve elastik yapıda olmalı ve kabın kenarlarından kolayca çıkarılmalı! Eğer hamur fazla yumuşak ve ele yapışıyorsa kontrollü olarak 1 - 2 yemek kaşığı daha un ekleyin. Büyük bir mayalama kabına az miktarda sıvı yağ sürün, hamuru elinizle toparlayarak kaba yerleştirin ve streç film ile kaplayın
- Kabın üzerini de ayrıca streç film ile kaplayarak buzdolabında 24 - 36 saat arası bekletin
- Bu süre sonunda hamuru ve meyve karışımını oda ısısına alın, meyve karışımının suyunu süzdürün.
- Fırın tepsisine folyo kâğıdı serin, üzerine fırın kağıdı yerleştirip çember kalıbı kağıdın üzerine alın ve folyoyu kenarlardan kıvırarak kalıbı sabitleyin. Kalıbın yanlarına tereyağı sürüp çift kat fırın kâğıdı ile kaplayın.
- Hamuru unlanmış tezgâha alarak 25 cm çapında açın, üzerine meyve karışımı ve file bademleri serpin.
- Zarf şeklinde kapatarak üstten alta doğru bir kaç defa kıvırın (meyvelerin hamurun içinde homojen dağılması için) ve kalıbın genişliğinde yarım top haline getirin
- Hamuru kalıba yerleştirin. Üzerini streç film ile gevşekçe kaplayın ve fırının alt katına yerleştirip kalıbın yüksekliğine gelene kadar 2 - 3 saat soğuk fırında mayalandırın.
- Mayalanan hamuru tepsiyle tezgaha alın
- Fırını 190 derece fanlı ayarda ısıtmaya başlayın (10 dakika kadar ısıtılmalı).
- Hamurun üzerini çok keskin bir bıçakla çizin. Ortasına soğuk tereyağını yerleştirin.
- Hamur kabını tepsiyle birlikte ısınmış fırının alt rafına yerleştirin. 5 dakika sonra fırın ısısını 160 dereceye düşürün. Yaklaşık 40 dakika sonra üzeri kızarmaya başlayınca üzerini gevşek bir şekilde folyo ile kaplayın. Toplamda 75 dakika olacak gibi pişirin. Isı termometresi ile kenarından ölçüm yapın, 90 dereceye gelmişse içi pişmiş demektir veya kenarından ince uzun kürdanla test yapın.
- Panettoneyi fırından aldıktan sonra temiz bir mutfak havlusu üzerine yan yatırın ve soğuyana kadar bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!