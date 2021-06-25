Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Pandemide virüslere karşı direncimizi artıran yaz sebzeleri ve meyveleriyle hazırlayacağınız soğuk çorbalar; yüksek lif, vitamin ve mineral içeriklerinin yanı sıra yüksek antioksidan özellikleri sayesinde vücudun temizlenmesinde yani detoksunda önemli fayda sağlar. Düşük kalori içerikleri sayesinde tokluk hissi yaratır. Bir öğünde 8 çorba kaşığı tüketilmesi dengeli ve yeterli olacaktır” diyor.

Buna karşın mineral ve sıvı kısıtlamasına yönelik diyet uygulayan böbrek hastalarının bu çorbaları tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, soğuk yaz çorbalarıyla gelen faydaları anlattı, öne çıkan 5 lezzetli soğuk yaz çorbası tarifi verdi…