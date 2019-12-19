Kristal karlar diyarı Sarıkamış

Sarıkamış'ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgara karşı korunaklıdır. Kayak merkezinin ilçeye uzaklığı 1 km'dir. Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan ve "Türkiye'nin lnsburg'u" diye de adlandırılan Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran özelliklerin başında bölgeye yağan karın cinsi ve oranı gelir. Sarıkamış dışında sadece Alpler'de bulunan kristal kar, kayak sporu için son derece elverişlidir. Yılın büyük bir bölümü güneşli geçmesine rağmen, kar ilk yağdığı günkü özelliğini kaybetmez. Nem oranının düşük olması nedeniyle yağan kar buzlanmıyor ve yılın neredeyse 4 ayı kar buzlanmadan kristalize halini koruyabiliyor. Pistleri çevreleyen müthiş çam ormanları harika manzaralar sunuyor. Eğer kış tatili planınız yoksa Doğu Ekspresi'yle Sarıkamış'a uğramanızı tavsiye ederiz.

Ortalama sıcaklığın yıllık 3-4 derece olduğu Sarıkamış'ın kayak pistlerinde çığ tehlikesi de bulunmuyor. Pistler sarı çam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgardan da korunuyor. Toplam pist uzunluğu 25 km. Pistler 2 etaplı olup, zirveden 1.etap' a kadar 5 pist, 1.etaptan aşağıya kadar ise 2 pist var. İlaveten zirveden Karanlık Dereye 2 pist iner. Bu bölgede 200 m'lik half-pipe (snowboard) pisti bulunur. Sarıkamış Kayak Merkezi Kars şehir merkezine 55 kilometre mesafede bulunur.

Kızıltepe'de kızak keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan, sarıçamlar ve kristal kar ile ünlü Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde vatandaşlar kızak keyfi yaşadı. Kayak merkezinde aralıklarla yağan kar yağışının ardından 2. etap pistlerde kar kalınlığı 30 santimetre olarak ölçüldü. Kayak için yeterli kar olmaması nedeniyle vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kızak keyfi yaptı.

Cahit Yeşertaner, Sarıkamış Kayak Merkezi'ni ve Kars'ı görmek için geldiklerini belirterek, "Avustralya'dan eşim ve çocuğumla geldik. Çünkü Avustralya da kar görmek kısmet değil. Oralarda kar görmek zor." dedi.

Yeşertaner, Sarıkamış'ın doğasının ayrı bir güzel olduğunu ifade ederek, "Eşim ve çocuğuma, 'Gelin sizi Türkiye'ye götüreyim doğru düzgün kar görün insanların sıcaklığını hissedin' dedim. Sarıkamış'ın ününü hep duyduk. Bu sene umduğumuz karı göremedik. İnşallah daha iyi olur. Ama çok güzel, doğa içinde vakit geçiriyoruz. Çocuğum mutlu çünkü kızak kayıyor." diye konuştu.

Cahit Yeşertaner'in eşi Karen Yeşertaner de güzel bir an yaşadıklarını dile getirerek, "Buralar çok güzel. Kayak merkezi, sarıçam ormanları, kar ve insanlar çok güzel." ifadesini kullandı.

Çocuklar, aileriyle birlikte kızak kaydı, kar üzerinde oyun oynadı.

Kars

Kayak merkezleri hem ekonominin hem sporcuların göz bebeği

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Ali Oto, kayak merkezlerinin ekonomiye, tanıtıma ve sporcu yetişmesine katkı sunduğunu, Türkiye'de 41 kayak merkezinin bulunduğunu aktardı. Oto, "Bu merkezlerin sporcular için ayrı bir önemi var. Ülkemizde turizm açısından en fazla kullanılan, başta Palandöken, Cıbıltepe, Erciyes, Uludağ, Kartalkaya olmak üzere, Bitlis, Sivas ve Erzincan gibi illerde de kayak merkezleri var. Bunların hepsi iyi kayak merkezleridir. Kayak merkezlerimizden başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum." dedi.

Kayak merkezlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonların ekonomiye olumlu katkıları olduğuna işaret eden Oto, sözlerini şöyle sürdürdü: "Murat Dedeman Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'na Türkiye'nin yanı sıra 8 ülke müracaat etti ve Palandöken'e geldi. Kayak merkezlerindeki uluslararası organizasyonlarla gelir sağlanıyor. Bunun yanında ülke ve kentin tanıtımı da oluyor. Geçmişte Palandöken'de çok sayıda önemli uluslararası organizasyon gerçekleştirildi ve kente önemli katkı sağlandı. Bu açıdan da önemli olan kayak merkezlerimiz, kayak sporuna çok fazla fayda sağlıyor."

"Kayak merkezlerimizin yurt dışındakilerden farkı yok"

Türkiye'de eşsiz tesisler bulunduğunu dile getiren Oto, şöyle konuştu: "Sivas'ta, harika Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi inşa edildi. Devletimiz bu gibi yatırımları yapıyor. Önemli olan bu yatırımları kullanabilmek ve sporcu çıkartmaktır. Kayak merkezlerimizin yurt dışındakilerden farkı yok. Yurt dışında iyi kayakçılar çıkıyor ve kış aylarında çok kar yağan yerlerdeki okullarda kayak dersleri veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıp, kayak okulları oluşturmayı hedefliyoruz. Okullarımızda müfredata kayak branşı derslerini eklemek ve bunu yaymak istiyoruz"

Oto, Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi yakınında çok sayıda okul bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye'de kayak okulları kurarsak, bu sporda başarılı oluruz. Bitlis ve Hakkari gibi illerimizde de böyle imkanlar sağlayabilirsek, iyi sporcular çıkarırız." ifadelerini kullandı.